Milanič po izpadu: Gledam pozitivno, čeprav se zdi čudno

Po povratni tekmi kvalifikacij za ligo prvakov med Rosenborgom in Mariborom

Nogometaši Maribora so tudi na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov morali priznati premoč norveškemu Rosenborgu. Slovenski prvaki so tako kot na prvi tekmi v Ljudskem vrtu, tudi na gostovanju v Trondheimu izgubili z 1:3, a kljub dvema porazoma so v taboru vijoličastih optimistični. "Celotna slika druge tekme je bistveno boljša," je po tekmi dejal trener Maribora Darko Milanič.

Ob polčasu so nogometaši Maribora na Norveškem vodili z 1:0, tako da je v Trondheimu nekaj minut dišalo po čudežu, potem pa so v drugem delu igre popustili, izgubili z 1:3 in se s skupnim porazom z 2:6 proti Rosenborgu poslovili od sanj o ligi prvakov. Po tekmi je bil kljub porazu s predstavo svojih varovancev zadovoljen tudi trener Darko Milanič.

"Z naše strani zelo dober prvi polčas, tudi zadeli smo, imeli veliko upanja. Celotna slika druge tekme je bistveno boljša. Iskali smo gol, ampak nas je tudi malce zmanjkalo, mogoče tudi zaradi prve tekme. Tekmec pa je pokazal kakovost pred našimi vrati. Gledam pozitivno, čeprav se zdi čudno. Z nekimi popravki bi bila to prava podoba. Da dobivamo preveč zadetkov, pa je jasno," se je ob obrambo Maribora, ki je na dveh tekmah prejela šest zadetkov, obregnil Milanič.

Mariborčani so ob koncu prvega polčasa povedli. Foto: Reuters

Številne neizkoriščene priložnosti

Rudi Požeg Vancaš je na povratni tekmi dosegel edini gol za Maribor. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Edini zadetek za Mariboročane je v prvem polčasu dosegel Rudi Požeg Vancaš, ki se je večkrat na tekmi znašel v priložnostih za še kakšen zadetek. "Mislim, da je bil prvi polčas fantastičen, imeli smo veliko priložnosti, ampak vodili smo le 1:0. Potem smo hitro dobili zadetek, mogoče smo padli zaradi tega. Morali smo doseči še dva gola, toda njim je uspelo. To je nogomet, težko se je vrniti. Premalo priložnosti smo izkoristili. Moramo se hitro pobrati, povleči dobre stvari in samozavestno skušati priti v evropsko ligo," je prepričan Belokranjec, ki je dosegel svoj drugi gol v nizu v dresu Maribora. Slovenski prvaki bodo naslednjo tekmo odigrali že v soboto, ko v šestem krogu prve lige v Ljudski vrt prihaja Celje.

Mariborčane zdaj čaka play-off za ligo Europa, evropsko jesen pa si bodo skušali priboriti proti zmagovalcu para 3. kroga kvalifikacij tega tekmovanja med valižanskim TNS in bolgarskem Ludogorcu. Ime naslednjega evropskega nasprotnika bodo slovenski prvaki izvedeli v četrtek, moralo pa bi se zgoditi veliko presenečenje, da to ne bi bili Bolgari. Na prvi tekmi so namreč TNS premagali kar s 5:0.

