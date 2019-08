Domžalam je uspel nov milijonski posel, drugi najdražji v klubski zgodovini

Zgodilo se je pričakovano, pri NK Domžale so danes tudi uradno potrdili odhod napadalca Shamarja Nicholsona, ki se seli v Belgijo, kjer je podpisal štiriletno pogodbo s tamkajšnjim prvoligašem Charleroijem. Jamajčan naj bi Domžalam prinesel milijon in pol evrov.

Simonu Rožmanu, trenerju Domžal, ki so največje razočaranje začetka prvenstvene sezone 2019/20, saj so trenutno z zgolj točko s štirih tekem celo na zadnjem mestu lestvice, bo v nadaljevanju sezone še težje. Znajti se bo namreč moral brez Shamarja Nicholsona, ki je v zadnjem času eden ključnih mož ekipe, ki smo jo pred začetkom prvenstva mnogi videli tudi kot tihega favorita za naslov (a trenutno kaže, da smo se pošteno zmotili).

Mladi napadalec, ki je v Domžale pred dvema letoma prišel z Jamajke, odhaja v Belgijo, kjer je okrepil tamkajšnjega prvoligaša Charleroi, o čemer se je pisalo v zadnjih dneh. Zdaj so prestop potrdili tudi pri Domžalah.

Prejeli so številne ponudbe, odločili so se za Belgijo

"Shamar je pri nas preživel lepo obdobje, v katerem se je privadil na evropski stil nogometa in življenja, obenem pa izjemno napredoval. Odlične predstave tako na zlatem pokalu kot tudi naših evropskih tekmah so privedle do velikega zanimanja zanj. Prejeli smo številne ponudbe, na koncu pa se skupaj z igralcem odločili za odhod v Belgijo. Z vsakim prestopom premikamo mejnike tudi z višino odškodnine, s katero smo izjemno zadovoljni, saj je bil to tudi predpogoj, da smo se v tem trenutku odločili za prodajo. Nicholsonu se zahvaljujemo za izjemne nastope in odnos do našega dresa, v prihodnje pa mu želimo veliko uspehov, vedno pa bo njegov evropski drugi dom v Domžalah," je ob tem povedal športni direktor Domžalčanov Matej Oražem.

Mladi napadalec je poskrbel za drugo najdražjo prodajo v zgodovini Domžal. Foto: Guliver/Getty Images

Druga najdražja prodaja v zgodovini kluba

Tega, koliko točno bodo Domžale s prodajo 22-letnega napadalca, ki je v 56 nastopih v vseh tekmovanjih za enega najboljših slovenskih klubov zadnjih let dosegel 20 golov, zaslužile, v klubu niso razkrili, a naj bi na njegov račun v klubsko blagajno pospravili milijon in pol evrov, kar pomeni, da so Domžalčani poskrbeli za slovenski rekord tega poletja.

Jamajčan se je na lestvici najvišjih prodaj v zgodovini kluba ob tem razvrstil na drugo mesto ob bok Branka Ilića, ki je pred 12 leti v Betis Sevillo odšel za isto vsoto, in takoj za Srba Nemanjo Maksimnovića, ki je pred petimi leti v kazahstansko Astano odšel za okrogla in tudi rekordna dva milijona evrov.

Za dober posel poskrbeli goli na zlatem pokalu in v Evropi

Nicholson, ki je po prihodu v Slovenijo sprva potreboval nekaj časa, da se je privadil na nove razmere, je nase opozoril predvsem v zaključku prejšnje sezone, blestel pa tudi letos poleti. V majici Domžal se je na treh evropskih tekmah med strelce vpisal dvakrat, obakrat na tekmah drugega kroga kvalifikacij za ligo Europa proti švedskemu Malmöju, proti kateremu se je izkazal tudi z asistenco.

Jamajčan je nase letos poleti močno opozoril z odličnimi nastopi na zlatem pokalu. Foto: Guliver/Getty Images

Še bolj je nase opozoril na letošnjem zlatem pokalu (prvenstvo Severne in Srednje Amerike ter Karibov), kjer se je pri pohodu Jamajčanov do polfinala izkazal z dvema goloma, prav nastopi na tem tekmovanju pa so bili verjetno ključni ob njegovi bogati prodaji drugam.

Da bo zares odšel, je postalo jasno že v nedeljo, ko ga ni bilo v kadru Domžal, ki so v prvenstvu doživele novo razočaranje in doma izgubile s 3:5 proti Celju. Zadnjeuvrščene Domžalčane v naslednjem prvenstvenem krogu čaka gostovanje pri novincu Bravu iz Ljubljane, ki je na lestvici s štirimi točkami na šestem mestu.