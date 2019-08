Rožmanu se to ni zgodilo še nikoli #video

Domžalčani so pred začetkom sezone sramežljivo napovedovali boj za najvišja mesta. V zadnjih letih so si utrdili status tretjega najmočnejšega kluba na sončni strani Alp, ob vstopu v novo sezono pa jih je motivirala misel, da bi resneje mešali štrene tako Mariboru kot Olimpiji.

Pet prejetih golov doma ne vodi nikamor

Trener Simon Rožman je verjel, da ima na razpolago moštvo, s katerim bi se lahko podal na pot drznega cilja. V Evropi ni bil daleč od novega podviga, saj so Domžalčani po hudem boju izpadli proti najbolj vroči švedski ekipi Malmöju, v prvenstvu pa so nastopi njegovih izbrancev pod vsako kritiko. Mreže se tresejo tako pogosto kot še nikoli. Odkar se je iz Nove Gorice preselil Grega Sorčan, občasni reprezentančni vratar skoraj na vsaki tekmi doživlja nočne more. Na zadnjih petih tekmah je prejel kar 16 zadetkov.

Vrhunci dvoboja med Domžalami in Celjem (3:5):

Obrambna vrsta je na domačih zelenicah nemočna, Domžale pa so po nepopolnih petih krogih na zadnjem mestu. Zbrale so le točko, daleč najmanj izmed vseh prvoligaških klubov. V hrbet gledajo vsem tekmecem, stolček najmlajšega stratega v 1. SNL pa se nevarno trese. ''Čestitke Celju za zmago. Ponovno je bilo ogromno individualnih napak. Pet (prejetih) golov na domačem terenu ne vodi nikamor. Še enkrat čestitke Celju za zmago,'' je čestital nekdanjemu klubu, ki je v nedeljo v Športnem parku dočakal prvo zmago v tej sezoni.

Kosić vesel prve zmage, obramba Domžal vse bolj luknjasta

Gregor Sorčan pred prihodom v Domžale ni verjel, da se bo njegova mreža na vsaki tekmi v povprečju zatresla več kot trikrat! Foto: Žiga Zupan/Sportida ''Pri vodstvu s 4:0 smo si dovolili, da so se Domžale vrnile v igro. Tekma je bila dobra za gledalce. Lahko smo veseli zmage, ki smo jo kar nekaj časa čakali,'' je po nenavadnem srečanju v Domžalah dejal trener Celja Dušan Kosić.

Domžalčani na prvo zmago še čakajo. Čeprav so dosegli tri zadetke, so ostali brez točk. S takšnim paradoksom imajo opravka že nekaj časa. Na zadnjih petih tekmah so dosegli deset zadetkov, okrogla dva na tekmo, kar je povprečje, ki bi zadovoljilo skoraj vsako strokovno vodstvo, a niso v tem obdobju zmagali niti enkrat.

Še več, zmogli so le en remi. Vse zaradi luknjaste obrambe in ogromnega števila napak, s katerimi parajo živce tako navijačem kot tudi trenerju. Obramba – v nedeljo je zaradi zdravstvenih težav preskočil dvoboj Branko Ilić - je izgubila vrednost, s katero je v prejšnjih sezonah spadala med bolj jeklene v prvenstvu.

Največ prejetih golov, odkar je trener Rožman

Rožman je v nedeljo prvič kot trener Domžal doma prejel pet zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Rožman je po porazu v Sežani (1:2) napovedal, da po tej tekmi sledi začetek novega klubskega poglavja. Začel ga je neslavno, z največjim številom prejetih zadetkov na domačem igrišču, odkar je trener v prvi ligi. Domžale so nazadnje pet zadetkov na stadionu ob Kamniški Bistrici prejele pred slabimi desetimi leti!

Odkar jih trenira Rožman, so do usodnega nedeljskega popoldneva prejeli na eni tekmi največ štiri zadetke (1:4). Zgodilo se je 27. maja 2017, na drugi strani pa so bili tudi takrat nogometaši Celja! V dobrih dveh letih se je pri obeh klubih marsikaj spremenilo. Rožman je v Domžalah še vedno trener, a se je po zadnjih neuspehih znašel v težavah.

Ko je leta 2017 doma doživel visok poraz proti Celjanom, je poslal v ogenj povsem drugačno enajsterico kot v nedeljo. Med njimi ni niti enega igralca, ki bi še vztrajal v Domžalah (Matošević, Širok, Brachi, R. Elsner, Juninho, Žinko, Volarić, Žužek, Batrović, Matjašič, Bratanović). Zanimivo je, da sta takrat pri Celjanih (Rožman, Hadžić, Vidmajer, Klemenčič, Barišić, Pišek, Belić, Pungaršek, Čirjak, Podlogar in Volaš) igrala zdajšnja člana Domžal Matej Podlogar, ki se je v nedeljo vpisal tudi med strelce, in ''obrambni steber'' Tilen Klemenčič. Od zdajšnjih igralcev Celja so igrali Matjaž Rožman, Tadej Vidmajer in Janez Pišek.

Celje nočna mora Domžal

Ko je velenjski Rudar jeseni 2000 gostoval v Domžalah, je zmagal kar s 6:2. Dva zadetka je dosegel Almir Sulejmanović. Foto: Vid Ponikvar Domžalčani so nazadnje doma prejeli pet zadetkov v 1. SNL 22. novembra 2009. Izgubili so z 1:5, verjeli ali ne, pa so jim tudi takrat prekrižali načrte Celjani. Takrat sta se v trenerskem spopadu pomerila Vlado Badžim in Milan Đuričić, Domžalčani pa so zapravili vodstvo z 1:0. Celjani so dokazali, da so zakleti klub za rumene, kar se tiče visokih zmag v gosteh.

To so dokazali že 21. septembra 2003, ko je Slaviša Stojanović izgubil trenerski obračun proti Marijanu Pušniku, Celjani pa nadigrali v gosteh Domžale s 5:1. Čeprav so gostitelji ponovno prvi dosegli zadetek …

Domžalčani so v tem tisočletju doma le še dvakrat prejeli (vsaj) pet zadetkov. Šmartno, tedaj ga je vodil Bojan Prašnikar, je 16. septembra 2001 prizadejal Domžalam hud poraz (5:1). Kar tri zadetke je dosegel poznejši trener Rudarja Ramiz Smajlović.

Knapi v polno kar šestkrat!

Največ zadetkov so Domžale na domačem stadionu v tem tisočletju prejele 15. oktobra 2000. Gostoval je velenjski Rudar in bil tako razigran, da je že po prvem polčasu vodil z neverjetnih 5:0! Dva zadetka je dosegel tedanji branilec knapov Almir Sulejmanović, ki je nedavno ostal brez trenerskega položaja v Velenju, dvakrat je zadel v polno tudi nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste Klemen Lavrič, končni rezultat pa je v 86. minuti postavil zdajšnji borec za pravice nogometašev, predsednik sindikata SPINS Dejan Stefanović. Med vratnicama Domžal je stal Miloš Popivoda in moral po žogo v svojo mrežo kar šestkrat.

Domžale so v tej sezoni v Evropi namučile Malmö, v nedeljo pa bodo lovile prvo zmago v 1. SNL v Ljubljani. Foto: Reuters

Domžale čaka nov izziv v nedeljo, ko bodo gostovale v Ljubljani pri Bravu. Se obeta priložnost za prvo tekmo, na kateri bi lahko ohranile mrežo nedotaknjeno?