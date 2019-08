Celjani po loteriji zadetkov slavili prvič po treh mesecih #video

Obračun med domžalsko in celjsko zasedbo je bil nekoliko nepričakovano obračun ekip z dna lestvice, saj ne eni ne drugi sezone niso začeli najbolje. Domžalčani so bili pred današnjo tekmo z eno samo točko (s tekmo manj) celo zadnji, Celjani pa so bili tudi še brez zmage, s tremi neodločenimi izidi pa so imeli dve točki več.

Po koncu današnjega dvoboja, ki je postregel s kar osmimi zadetki, zanimivim potekom in skorajda tudi s preobratom Domžal, so lahko bolj zadovoljni Celjani, saj so si zagotovili tri točke in skočili pod vrh lestvice, domači pa ostajajo na dnu.

Po 60 minutah tekme v Domžalah pa ni nič kazalo na to, da bi lahko domači prav veliko opravili. Celoten prvi polčas in še del drugega je namreč pripadel gostom, ki so bili tudi zelo učinkoviti.

V prvem delu je bila domača ekipa praktično neopazna, gostje pa so leteli po igrišču in tudi zadevali. Začel je Dario Vizinger; Senijad Ibričić je izgubil žogo v svojem kazenskem prostoru, njegovo napako pa je izkoristil Deni Štraus in podal Vizingerju, ki je žogo poslal pod prečko.

Dario Vizinger in Mitja Lotrič sta skupaj dosegla tri zadetke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Deset minut zatem, v 23. minuti, je Mitja Lotrič v kazenskem prostoru spretno našel prostor med številnimi domžalskimi branilci in zadel daljši kot vrat Grege Sorčana. V 36. minuti pa je Celje vodilo že s 3:0, po hitrem protinapadu Vizingerja in Luke Kerina je slednji nato spet premagal Sorčana za zanesljivo vodstvo ob polčasu.

Tudi začetek nadaljevanja je bil celjski, že v 53. minuti bi bilo lahko 0:4, a se je Sorčan izkazal, ko je blokiral strela najprej Vizingerju in potem še Kerinu. Ko pa je nato prav Kerin po novem protinapadu premagal domačega vratarja, je bilo videti, da je tekma odločena.

Sledil pa je preobrat. Domžalčani so se prebudili po prvi pravi akciji in znižanju na 1:4 le dve minuti pozneje, ko je po prostem strelu Ibričića pred vrati žogo dobro preusmeril Matej Podlogar. Le tri minute pozneje pa je bilo že 2:4. Po igranju Lotriča z roko v kazenskem prostoru je najstrožjo kazen izkoristil Ibričić.

Isti igralec je bil nato v glavni vlogi še v 75. minuti, ko je po podaji Podlogarja natančno meril s kakšnih 13 metrov za 3:4.

A Domžalčani so bili nazadnje vendarle precej oddaljeni od točke. Ob koncu tekme so namreč spet zapretili Celjani, zreli priložnosti sta imela v 85. in 89. minuti Lotrič in Deni Štraus, a je obakrat branil Sorčan. Domžalski vratar pa ni mogle preprečiti zadetka Vizingerja v sodnikovem dodatku, s katerim so gostje potrdili zmago.

V naslednjem krogu bodo Celjani v štajerskem obračunu 17. avgusta gostili Maribor, Domžalčane pa dan pozneje čaka gostovanje pri novincu Bravu.

Domžale : Celje 3:5 (0:3)

Stadion športni park Domžale, sodniki: Skomina, Praprotnik, Vidali.



Strelci: 0:1 Vizinger (13.), 0:2 Lotrič (24.), 0:3 Kerin (36.), 0:4 Kerin (59.), 1:4 Podlogar (61.), 2:4 Ibričić (64., 11-m), 3:4 Ibričić (75.), 3:5 Vizinger (90.).



Domžale: Sorčan, Klemenčič, Lazarević (od 46. Podlogar), Ibričić, Sikošek, Kait, Ćorluka, Repas (od 46. Karič), Dobrovoljc, Gnezda Čerin, Vuk (od 56. Mujan).



Celje: Rozman, Stojinović, D. Štraus, Pišek, Lotrič, Novak (od 79. R. Štraus), Kerin (od 78. Božič), Benedičič, Vizinger, Zaletel, Vidmajer.



Rumeni kartoni: Gnezda Čerin, Sikošek; Stojinović, Lotrič, Božič.



Rdeč karton: /

Potek tekme v Domžalah: