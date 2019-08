Domžalam in njihovemu trenerju počasi že gori pod nogama

Domžalčani še naprej čakajo prvo zmago sezone. V Ljubljani so iztržili točko in še naprej zasedajo zadnje mesto na lestvici. Čeprav so imeli najlepšo priložnost na tekmi, pa so tudi novinci v ligi nekajkrat ogrozili vrata gostov in zaslužno osvojili svojo pet točko sezone.

Gledalci so najlepšo akcijo prvega polčasa in tekme videli v 45. minuti. Domžalčani, ki so igrali z novo okrepitvijo Janezom Piškom, a brez poškodovanih Marca Da Silve, Branka Ilića in Daria Kolobarića ter Gabra Dobrovoljca, ki je odšel v Turčijo, so takrat izpeljali lep napad, ki ga je z volejem z 12 metrov končal Dejan Lazarevič. Na njegovo nesrečo je zadel le prečko.

Sicer pa so tudi pred tem gosti imeli terensko pobudo, a bili dokaj nenevarni ob pravočasnih blokih domačih branilcev, gostitelji, ki med drugim niso mogli računati na kaznovanega Ovbokho Agboyija, pa so bili nekajkrat nevarni iz protinapadov, pri čemer je bil dvakrat pri strelu Mitja Križan, a bil tako v 21. kot 34. minuti neuspešen. V 38. minuti je od daleč poskusil tudi Mustafa Nukić, a poslal žogo čez gol.

Že v 46. minuti je po Piškovi podaji prišel do strela Podlogar, izkazal pa se je Igor Vekić v Bravovih vratih. Slednji je dobro posredoval tudi po poskusu Senijada Ibričića z leve strani v 53. minuti. Čeprav so v uvodnih minutah prevladovali Domžalčani, pa so Ljubljančani nevarno ogrozili vrata v 56. minuti, ko je Ajdin Mulalić dobro posredoval po strelu z glavo Luke Žinka.

Nov nevarnejši poskus so sprožili gosti, ko je v 79. minuti od daleč meril Tilen Pečnik, domači vratar pa ni imel veliko dela. Malce več ga je imel v 82. minuti, ko je Matija Rom streljal z glavo, a je svojo nalogo dobro opravil. Do konca je sledilo še nekaj polpriložnosti, izid pa se ni spremenil.

Bravo bo v 7. krogu v nedeljo gostoval v Mariboru, Domžale pa bodo dan prej gostile Aluminij.

Bravo: Vekić, Zec, Križan, Nukić, Ihbeisheh, Kirm, Mensah, Žinko, Vrljičak, A. Matko (od 90. Kancilija), Kurtović (od 18. Španja).

Domžale: Mulalić, Pišek, Klemenčič, Lazarević (od 68. Pečnik), Ibričić, Mujan (od 58. Vuk), Sikošek, Karič, Podlogar (od 87. Sappinen), Rom, Gnezda Čerin.



Rumena kartona: Pečnik, Vuk.

KONEC TEKME! Domžale tudi po peti odigrani tekmi v novi sezoni ostajajo brez zmage in bodo s točko prikovani na dno prvenstvene lestvice tudi po 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije.

84. minuta: zdaj so bile nevarne Domžale. V kazenskem prostoru je poizkusil Slobodan Vuk in že premagal vratarja Brava, pred golom, ki ga Igor Vekić ni več branil, pa je z glavo poizkusil Matej Podlogar, a nastreljal branilca Brava Darka Zeca.



82. minuta: zdaj pa še priložnost za Domžale. Po kotu je s strelom z glavo poizkusil Matija Rom, a se je tokrat z obrambo izkazal vratar Brava Igor Vekić.



75. minuta: še 15 minut (in sodnikov dodatek) je do konca tekme v Ljubljani, kjer se je po ognjevitem začetku drugega polčasa stanje na igrišču precej umirilo. Nas čaka buren zaključek?



56. minuta: zdaj pa se je nevarnost preselila na drugo stran igrišča. Po kotu je povsem osamljen pred golom Domžal do strela prišel izkušeni Luka Žinko, a se je z novo izjemno obrambo izkazal Aldin Mulalić in žogo odbil v nov kot. Po novem kotu je bilo spet nevarno, do strela je prišel Ibrahim Mensah, a nastreljal obrambni blok Brava.



53. minuta: spet so bili nevarni Domžalčani. Po levi strani je prodiral Senijad Ibričić, a se je z novo obrambo izkazal vratar Ljubljančanov Igor Vekić.

46. minuta: odličen začetek drugega polčasa Domžal, ki so bile takoj zelo blizu zadetka. Do strela v kazenskem prostoru je prišel Matej Podlogar, a se je vratar Brava Igor Vekić izkazal z odlično obrambo in žogo odbil v kot.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V Ljubljani je sodnik dal znak za začetek drugega dela igre. V prvem nismo dočakali gola, kako bo v drugem?



POLČAS! Konec prvega polčasa. V prvih 45 minutah v Ljubljani nismo videli zadetka, Domžalčani, sicer kandidati za sam vrh, pa so očitno v hudi krizi, saj tudi tokrat ne kažejo ravno podobe, ki bi jo od njih pričakovali.



48. minuta: globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa je do priložnosti prišel še Bravo. Streljal je Aljoša Matko, a ni uspel zadeti.



45. minuta: no, zdaj pa so bile zelo blizu zadetku Domžale. Po lepi akciji, v kateri je žoga od Svena Karića prišla do Dejana Lazarevića, je nekdanji slovenski reprezentant poizkusil z volejem, že premagal vratarja Brava, a ga je ustavila prečka.



38. minuta: Bravo je vse bolj nevaren. Zdaj je s 25 metrov z močnim strelom poizkusil še Mustafa Nukić, a je njegov strel zletel čez gol.

35. minuta: priložnost za Bravo, ki je vse bolj nevaren. Z roba kazenskega prostora je poizkusil Mitja Križan, a se je z odlično obrambo izkazal Aldin Mulalić, ki je v vratih Domžal zamenjal Gregorja Sorčana.

23. minuta: po podaji Dejana Lazarevića so bile prvič nevarne tudi Domžale. Do strela v kazenskem prostoru je prišel Tonči Mujan, a ni bil dovolj natančen.



21. minuta: prva priložnost na tekmi. Nevaren je bil Bravo. Po levi strani je prodrl Mitja Križan in streljal, a naciljal zunanji del mreže Domžalčanov.

18. minuta: na štadionu ZŠD Ljubljana za zdaj spremljamo precej nezanimivo tekmo, v kateri ni omembe vrednih dogodkov, zato pa smo že po 17 minutah igre dočakali prvo menjavo. Poškodovanega Almirja Kurtovića je zamenjal Jurij Španja.

Javljamo se iz Ljubljane, kjer novopečeni prvoligaš Bravo, ki je trenutno pri štirih točkah, gosti največje razočaranje začetka sezone Domžale, ki so, resda s tekmo manj, šele pri točki in so celo na zadnjem mestu.Nedelja ponuja tri prvoligaške obračune. Začelo se bo v Ljubljani, natančneje v Spodnji Šiški, kjer bodo v Športnem parku gostovale Domžale. Drugoligaški prvak je po petih krogih presenetljivo pred rumenimi, ki jim ne gre po načrtih, saj izgubljajo točke kot po tekočem traku in zasedajo neslavno zadnje mesto.