Nakup Domžal, ki najavlja nov milijonski posel?

Pri Domžalah, največjem razočaranju začetka nove sezone slovenske nogometne lige, so v zadnjih dneh kadrovsko precej dejavni. Zdaj so se odločili še za en nakup. Iz Celja so pripeljali tamkajšnjega kapetana Janeza Piška. Prihod mladega slovenskega reprezentanta utegne biti najava novega milijonskega posla Domžalčanov. Na izhodnih vratih naj bi bil mladi Adam Gnezda Čerin.

Ta teden je Domžalam uspel velik posel, jamajškega napadalca Shamarja Nicholsona so v belgijski Charleroi prodali za milijon in pol evrov. Takoj za tem so pripeljali mladega estonskega napadalca Rauna Sappinena.

Danes so Domžalčani opravili nov nakup, iz vrst tekmeca iz slovenskega prvenstva, proti kateremu so v zadnji prvenstveni tekmi doma izgubili s 3:5, Celja, so pripeljali tamkajšnjega kapetana Janeza Piška. Vezist, ki je pri 21 letih zbral že kar 110 nastopov v slovenski prvoligaški konkurenci (pet golov), pohvali pa se lahko tudi z 18 nastopi (2 gola) v majici slovenske reprezentance, je z Domžalčani podpisal triletno pogodbo.

Koliko so morali v Domžalah na račun Celjanov, s katerimi je imel sklenjeno pogodbo do konca leta 2021, nakazati, ni znano, a za slovenske razmere ta vezist, ki je med člane v sezoni 2014/15 vstopil iz vrst celjskih mladincev, poceni zagotovo ni bil.

Matej Oražem: Bil je naša velika želja

Matej Oražem si je Janeza Piška močno želel že nekaj časa. Foto: Vid Ponikvar



"Izjemno sem vesel njegovega prihoda. Bil je naša velika želja, a finančno do zdaj nismo bili v stanju, da si ga lahko privoščimo. Z njim želimo ekipi dodati nekaj, kar nam je do zdaj primanjkovalo, predvsem v prvenstvu," je o najnovejšem novincu povedal Matej Oražem.



"O njem je škoda izgubljati besede. Odigral je že več kot sto tekem v prvi ligi, bil je kapetan Celja in je eden najpomembnejših členov mlade reprezentance. Ob tem ima še kar nekaj prostora za napredek, na področjih, pri katerih smo bili z napredkom igralcev zelo uspešni. Verjamem, da bo lahko takoj pripomogel in rezultatom naše ekipe," je še povedal prvi kadrovnik Domžal.



Je Adam Gnezda Čerin naslednji nogometaš Domžal, ki bo napolnil klubsko blagajno? Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pred odhodom naj bi bil tudi Adam Gnezda Čerin

Prav mogoče pa je, da je Piškov prihod tudi potrditev nove skorajšnje prodaje iz vrst Domžal. Ni skrivnost, kdo je na izhodnih vratih. O odhodu Adama Gnezde Čerina, ki so ga v Domžalah že pred časom označili za najbolj dragocen prodajni eksponat, se šušlja že nekaj časa. Zdaj pa naj bi do njega, tako so poročali pri slovenskem športnem dnevniku Ekipi, tudi prišlo. Bil naj bi blizu selitve v Nemčijo.

Toliko bolj se zdi nakup Piška povezan s prodajo domžalskega dragulja, ki je prejšnji mesec dopolnil komaj 20 let, v prvi slovenski ligi pa je debitiral teden dni po dopolnjenem 17. rojstnem dnevu, zaradi tega, ker gre za nogometaša, ki se najbolje počutita na istem igralnem mestu. Oba sta osrednja vezista, čeprav je res, da so pred časom Domžalčani izgubili še enega vezista Amedeja Vetriha, ki je odšel v Turčijo (v Rizespor).

Članek o Adamu Gnezdi Čerinu:

Še tretji posel letošnjega poletja, ki bo napolnil klubsko blagajno?

Koliko utegnejo v Domžalah zaslužiti na račun nadarjenega Gnezde Čerina, ni znano, a zagotovo bo šlo za prestop, vreden več kot milijon evrov, morda pa tudi precej več.

Prodaja Jamajčana Shamarja Nicholsona je bila tretja najdražja v klubski zgodovini. Foto: Mario Horvat/Sportida

Če bo do njegovega odhoda res prišlo, je jasno, da bo Domžalčanom uspel še en milijonski prestop. Ob Nicholsonu so namreč letos poleti za rekordna dva in pol milijona evrov v RB Salzburg prodali zelo nadarjenega mladinca, komaj 16-letnega napadalca Benjamina Šeška, ki se je v Avstrijo podal, brez da bi v Sloveniji enkrat nastopil v članski konkurenci.

Domžale, ki so v Evropi spet pustile dober vtis in v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa po hudem boju izpadle proti vodilnemu švedskemu prvoligašu Malmöju, so sicer največje razočaranje uvoda nove sezone Prve lige Telekom Slovenije.

Po prvih petih prvenstvenih krogih so s tekmo manj celo na zadnjem mestu lestvice. V štirih tekmah so Domžalčani osvojili eno samcato točko.

Deveti poletni nakup Domžalčanov

V Domžale se je letos poleti vrnil tudi Branko Ilić. Foto: Urban Meglič/Sportida Branko Ilić iz danskega Vejleja, hrvaški branilec Josip Ćorluka (prej Široki brijeg), mladi branilec Sven Karić (pred mlada ekipa Derby Countyja), mladi avstrijski vezist Dino Musija (prej Wiener Viktoria), francoski vezist in mojster prekinitev Marco da Silva, ki je v prejšnji sezoni igral za Krško, vratar Grega Sorčan iz Gorice, mladi estonski vezist Mattias Käit (prej mlada ekipa Fulhama) in še njegov rojak, že omenjeni Sappinen, ki se je v Domžale preselil iz vrst estonske Flore. Prihod Piška je že deveti poletni, ki se je zgodil Domžalam. Pred njim so prišli še izkušeni branileciz danskega Vejleja, hrvaški branilec(prej Široki brijeg), mladi branilec(pred mlada ekipa Derby Countyja), mladi avstrijski vezist(prej Wiener Viktoria), francoski vezist in mojster prekinitev, ki je v prejšnji sezoni igral za Krško, vratariz Gorice, mladi estonski vezist(prej mlada ekipa Fulhama) in še njegov rojak, že omenjeni Sappinen, ki se je v Domžale preselil iz vrst estonske Flore.

