Navijači Olimpije besnijo: na mostu neznanci obesili lutko in zapisali ... #foto

Potem ko je nogometni klub Maribor tudi uradno potrdil, da se v njihove vrste selil nekdanji kapetan Olimpije, Nemanja Mitrović, je završalo po Ljubljani. Še posebej med navijači Olimpije, ki trdijo, da mu te poteze ne bodo nikoli odpustili. Mislili so še kako resno, v popoldanskih urah so čez most pred Tivolijem obesili lutko in ob njen pripeli zapis: "Je** se Nemanja!"