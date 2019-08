Mandarić se sprašuje, kaj mu je tega treba #video

Kako ste zadovoljni z začetkom sezone v prvi ligi?

Težko bi rekel, da nisem zadovoljen. Začeli smo fantastično. Moram pa priznati, da smo zadnji dve tekmi malo zatajili. Moramo se vrniti na pot, ki smo si jo začrtali. Nisem presenečen, da nam gre tako, saj imamo dobre igralce, dobrega trenerja, ki ve, kaj hoče. Ima mojo popolno podporo, tudi podporo navijačev in vseh igralcev. Kar zadeva to, ni v ekipi nobenih težav.

"Če kdaj plače vseeno zamujajo, grem k igralcem, se jim opravičim in povem, da bodo čez dan ali dva. A to je redko, redko." Foto: Sportal Trener Hadžić spodbuja napadalno igro, kot ste si jo želeli.

Hadžo živi za nogomet, živi za Olimpijo. Ima mojo podporo. Dobro komunicirava. Hadžo ve, kaj dela, kako iz igralcev izvleči najbolje in kako to sestaviti v celoto. In rezultat je tu. Na zadnjih dveh tekmah smo bili malo slabši. A padci se v nogometu dogajajo. Najbolj pomembno je, da padci niso drastični, da se takoj vrnemo nazaj. Prepričan sem, da se bo to tudi zgodilo.

Prestopni rok se končuje. Kako je z odhodi?

Čeprav potrebujemo denar, saj se v Olimpiji veliko troši - rezultat ne pride zastonj -, pa moramo vedeti, kaj je za nas najbolj pomembno. Prvič, igralcev ne bomo prodali pod ceno. Drugič, ne želim prodati igralcev, ki so sestavni del dobre ekipe, ki se bori za prvenstvo in pokal. Zato pri prodaji nismo zelo agresivni. Bomo pa videli, kaj bo v zadnjih dveh dneh. Vseeno mislim, da bo nekdo odšel iz kluba.

Bagnack v Partizan?

S Partizanom se pogovarjamo. Uvrstili so se v evropsko ligo. Naredili so, kar bi morali mi. Videli bomo, kaj bo v naslednjih urah. Želim si napredka v pogovorih.

Koliko želite zanj?

Jaz bi si želel 100 milijonov, če bi jih dobil. A mislim, da bo težko. (smeh, op. p.) Mislim, da je njegova cena okoli dveh milijonov. Obstaja pa možnost, da se dogovorimo za nekakšno partnerstvo s Partizanom. Da dobimo odstotek od njegove naslednje prodaje. Zagotovo bo šel še naprej. Mlad je še in ima fantastično perspektivno.

Še kakšna okrepitev?

V prihodnjih dneh bomo objavili, da smo se z Dinamom dogovorili na enak način kot za Menala za vrhunskega vezista, kreatorja igre, Bojana Kneževića. Ni pa še vse končano.

Kako je s prodajo kluba? Nardin se torej ni izkazal za resnega kupca?

Na začetku leta sem rekel, da bi se moja misija lahko končala. Tako mislim še danes. A ni lahko. O Nardinu ne želim veliko govoriti. Svoje sem povedal. Nekateri mediji, ki potrebujejo samo trače, so izzvali dodatne zgodbe. A o tem ne želim govoriti. Pojavil se je ta človek. Imel je željo. Dali smo mu priložnost, da pregleda naše poslovanje, da opravi svoje.

Pokazali smo, da smo pripravljeni, da najdemo človeka, ki bo nadaljeval moje delo in dal Olimpiji sredstva, ki jih potrebuje. Tega Nardin ni pokazal. In dialog se je končal. Vse drugo je bilo samo zavajanje javnosti. Ni lahko najti človeka, ki bo imel vse, kar potrebuje Olimpija: denar, entuziazem, energijo in tudi izkušnje. Rad bi našel nekoga, ki bi dal vsaj del tega, kar sem dal jaz. Pogovarjal sem se z nekaj ljudmi. Nekaj pogovorov še ni končanih. A s tem vas ne bom utrujal, vam dajal nekakšne polvesti. Ko bo kaj konkretnega, vam bomo sporočili. Brez ugibanj.

Kaj pa morebitni večji slovenski sponzorji? Jih Olimpija ne zanima?

V Sloveniji ne vidim nikogar, ki bi imel voljo. Veliko ljudi daje nasvete, ki vedo vse, kaj bi bilo treba narediti, mogoče bolje od mene. Ko pa gre za finančno stabilnost, pa ti ljudje pravijo, da je to Mandaričev klub, to jih potem ne zanima. Moja želja je, da bi končal to misijo. A tukaj sem s polno odgovornostjo do Olimpije. Želim, da gre Olimpija v pravo smer. Seveda želim, da spet osvojimo prvenstvo, da osvojimo pokal. Dokler sem na tem položaju, se bom do zadnje minute ukvarjal s tem.

Če zdaj ne najdete kupca, to pomeni, da boste ostali vso sezono?

Težko rečem. Morda najdem koga čez teden dni, čez mesec dni, mogoče ga ne najdem čez leto dni, čez dve leti. Dokler ne najdem pravega človeka, ne bom zapustil Olimpije. Vanjo sem veliko vložil. Nisem dal samo svojega denarja, dal sem sebe, svoj entuziazem, svoje zdravje, energijo. To sem dajal štiri leta in pol.

"Za plače smo dajali med 500 in 600 tisoč na mesec, medtem ko 80 odstotkov prvoligašev daje manj kot 100 tisoč. Zdaj smo se ukvarjali z znižanjem stroškov, da bo poslovanje bolj racionalno, da bo vsota bolj sprejemljiva tudi za morebitnega novega lastnika," pove Milan Mandarić. Mesečne stroške za plače so že zmanjšali na okoli 400 tisočakov.

Govori se o finančni stiski, da plače igralcem zamujajo. Je to res?

Mogoče kdaj izplačilo zamudi za dan ali dva, a to je redko. To je zaradi papirologije. Morda denar ne pride iz Amerike, morda zaradi bank zamuja dan, dva. Torej mi plačujemo točno. Če kdaj plače vseeno zamujajo, grem k igralcem, se jim opravičim in povem, da bodo čez dan ali dva. A to je redko, redko. Ni finančnega strahu za Olimpijo.

Tomislav Tomić o tem, da na zadnjih dveh tekmah niso bili pravi, češ da zamujajo plače, nekateri igralci pa imajo v glavah prestope: "To so smešne stvari. Jaz sem tu dve leti. Plač nisem nikoli omenjal. Izplačila so točna. Kar zadeva prestope, pa ne vem. Če igralci tako razmišljajo, se morajo zamisliti. Dokler si tu, moraš razmišljati o Olimpiji. Tu treniraš, tu prejemaš plačo in tako se moraš vesti."



Še obžalujete, kako ste v minuli sezoni izgubili naslov prvaka?

Da. Malo je manjkalo. Imeli smo ekipo, ki bi morala biti suvereno prvak. Razočaran sem bil nad vodenjem ekipe. Ni bilo dobre komunikacije, ni bilo pravega dialoga med predsednikom in trenerji. Trenerji so videli drugačno pot, kot sem jo videl jaz. Bili smo na različnih bregovih. Vsi bi morali imeti enako smer. Ko si na barki, morajo vsi veslati v isto smer. Če kdo vesla v drugo smer, ne prideš nikamor. Imeli smo te težave. Zdaj pa gre vse v pravo smer. Hadžo gre v pravo smer, gre kot strela.

Na začetku te sezone je liga zelo izenačena, Maribor ni tako uspešen.

Maribor je dobra ekipa, dober klub. Vsa čast za vse, kar so naredili v zadnjih letih. A jim je bilo prej lažje, Olimpija ni bila živa. Zdaj jim ni več: Olimpija je zdaj prisotna in živa. Borba bo za prva tri mesta. Vedno sem govoril, da brez močnega Maribora ni dobre Olimpije in brez močne Olimpije ni dobrega Maribora. To je dobro za nogomet.

