Pri NK Olimpija ostro odgovorili snubcu Gabrieleju Nardinu

Lastništvo Olimpije kljub temu, da njen predsednik Milan Mandarić že nekaj časa ne skriva tega, da bi rad odšel, ostaja nespremenjeno. V rokah ameriškega poslovneža srbskih korenin, ki v klubu ravno zaokrožuje štiriletno obdobje.

V zadnjem času je bilo veliko namigovanj o nakupu Olimpije, pojavljalo se je več morebitnih kupcev. Najdlje je v javnosti vztrajal Gabriele Nardin, a je posel z njim na koncu padel v vodo. Potem ko je prejšnji teden to postalo dokončno, pri Olimpiji pa so mu očitali, da je neresen, saj na mizo ni postavil tistega, kar je najpomembnejše - denarja, ob čemer ga je predsednik Mandarić označili za neresnega, se je spet oglasil tudi italijanski poslovnež. V nekaterih slovenskih medijih je izrekel nekaj glasnih kritik na račun zdajšnjega vodstva Olimpije.

Gabriele Nardin (v sredini) ob obisku ene izmed tekem Olimpije v Stožicah Foto: Grega Valančič/Sportida

"Izigrali so me," je med drugim povedal in priznal, da je nad prihodom v Olimpijo obupal tudi sam. Zdaj so se na njegove besede odzvali tudi pri Olimpiji ter za Italijana in slovensko javnost objavili obširen zapis, ki so ga objavili na klubski spletni strani. Pripravil ga je dr. Boštjan Aver, klubski svetovalec za finance.

Takole so zapisali pri NK Olimpija:

"V nogometnem klubu Olimpija smo se v preteklih mesecih pogovarjali z več osebami, ki so izkazale svoj interes za naložbe v nogometni klub Olimpija in tudi sam nakup družbe FC Olimpija d.o.o. Ena izmed teh je bil tudi italijanski poslovnež Gabriele Nardin. Z njegovo družbo GN Futures Malta Limited je bila junija 2019 tudi sklenjena notarsko overjena kupo-prodajna pogodba, v kateri je bilo predvideno plačilo polovice kupnine za poslovni delež v FC Olimpija d.o.o. najkasneje do 12. julija 2019, preostala polovica kupnine pa najkasneje do 10. septembra 2019.



Kupec Gabriele Nardin je imel pred sklenitvijo pogodbe neomejene možnosti v celoti proučiti vso poslovno in finančno dokumentacijo in poslovanje FC Olimpija, vse veljavne akte družbe in preostale dokumente, povezane z delovanjem FC Olimpija. Pred sklenitvijo predmetne pogodbe je Gabriele Nardin med drugim dokazoval svojo resnost namere z izročenim 'Bank Capability Letter' tuje banke, s katerim je banka potrjevala finančno sposobnost njegove GN Futures Malta Ltd., kar se je kasneje izkazalo za zelo dvomljivo banko in zelo sporno dokazilo.



Nasprotno temu, kar je bilo zapisano v notarski pogodbi, Gabriele Nardin ni poravnal prve polovice kupnine za FC Olimpija ne do 12. julija 2019 ne do začetka avgusta 2019, saj so mu vodilni v klubu dali precej dodatnega časa za poravnavo tudi manjšega zneska od prvotno dogovorjenega v pogodbi – predlagali smo mu celo, da svojo resnost izkaže z vsaj pet-odstotnim plačilom dogovorjene kupnine. Ker Gabriele Nardin ni niti v podaljšanem roku nakazal večinskemu lastniku FC Olimpija niti enega samega evra in zaradi nerazumljivega nenehnega zavlačevanja z njegove strani, zaradi neizpolnjenih obljub in zaradi neposlovnega vedenja, smo naložili tudi drugim preverjanje potrdila tuje banke glede finančne sposobnosti GN Futures Malta Ltd., ki ga je gospod Nardin predhodno poslal, in skupaj ugotovili, da je njegova verodostojnost zelo vprašljiva. Ker po ugotovitvah strokovnjakov za forenziko obstaja velika verjetnost, da gre za ponarejeni dokument, je predsednik Milan Mandarić naložil, da se nemudoma prekinejo vsi pogovori z Nardinom.



Kar se je potem dogajalo, vključno z nekakšno Nardinovo naknadno ponudbo, ki jo je po elektronski pošti posredoval odvetniški pisarni, v kateri niti ne omenja več denarnega nadomestila za prevzem Olimpije, ni bilo več predmet zanimanja NK Olimpija, zato tega ne bomo niti komentirali.



Zaradi vsega navedenega je jasno, da so izjave gospoda Nardina za slovenske medije povsem neprimerne in zavajajoče. Dejstvo je namreč, da g. Nardin ni izpolnil nič od tega, kar je bilo dogovorjeno in podpisano, da smo imeli v Olimpiji več kot dovolj razumevanja in potrpljenja zanj, da v času, ko so potekali pogovori o prevzemu Olimpije, ni pokazal niti enega dokaza, da je resen kupec, in je s svojim delovanjem v Sloveniji povzročal samo nepotrebne stroške in izgubo časa. Zato je bila odločitev predsednika NK Olimpija, da z njim prekine komunikacijo, povsem logična."