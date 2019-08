Saga o prodaji Olimpije se nadaljuje, Mandarić in Nardin nista našla skupnega jezika

Uradne informacije o poslu so pičle, je pa časnik Delo pretekli teden poročal, da naj bi Mandarić Nardina označil za prevaranta. Italijan se je odzval za slovensko nacionalno televizijo in zanikal slabe namene. Prav beseda prevarant ga je najbolj zabolela: "Nikoli nisem nikomur škodoval. Nikogar nisem hotel prevarati. Preprosto dal sem ponudbo," je dejal za TV Slovenija.

Nardin, ki je TV Slovenija omogočil tudi vpogled v dokumente in korespondenco, tudi ni skrival, kakšna je bila zadnja ponudba: "Ponudil sem, da bi od septembra poplačeval dolgove Olimpije, zastopnike, dolg za članarino Uefe, ki jo je treba plačati do 15. Prodajo igralcev bi prepustil Milanu Mandariću. Za poroštvo do konca leta bi dal tri milijone evrov. To sem predlagal kot možnost."

"Ponudil sem, da bi od septembra poplačeval dolgove Olimpije, zastopnike, dolg za članarino Uefe, ki jo je treba plačati do 15. Prodajo igralcev bi prepustil Milanu Mandariću," pravi Nardin. Foto: Grega Valančič/Sportida Namesto odgovora je, kot pravi, dobil le obtožbe v medijih, nekaj pa ga je še posebej skrbelo: "Od mene je ves čast zahteval poroštvo, jaz pa od njega teh poroštev nisem dobil. Mandariću bi lahko dal ves denar, on bi pa odšel. Meni bi prepustil igralce, ki bi jim moral plačevati, saj niso bili prodani. Plačevati bi jih moral do konca leta."

"Nikoli niso želeli, da bi se Olimpija prodala"

Delo je medtem poročalo, da se zdaj kot glavni kandidati za nakup Olimpije pojavljajo Nemci, Nardin pa je za konec dodal: "Nikoli niso želeli, da bi se Olimpija prodala, pa ne samo meni, nikomur. Ker nekaj ljudi okoli Mandarića tega preprosto ne želi."

Milan Mandarić se povabilu TV Slovenija pred kamero ni odzval, njegov predstavnik za medije pa je v pisnem odzivu zapisal, da se predsednik Olimpije z Nardinom ne ukvarja več od trenutka, ko je presodil, da ta ni pokazal niti enega prepričljivega argumenta, da ima resne namene in denar, ki bi ga vložil v Olimpijo. Pri Olimpiji še pravijo, da so v klubu od Nardina prejeli nekatere dokumente, katerih verodostojnost je zelo vprašljiva.

Kot je že znano, želi Mandarić, ki bo 5. septembra dopolnil častitljivih 81 let starosti, po štirih letih skleniti delo v Ljubljani, potem ko je z zeleno-belimi osvojil po dva naslova državnega in pokalnega prvaka.

Zmaji so preteklo sezono v slovenski prvi ligi sklenili na drugem mestu, osvojili pa so pokalno lovoriko. Olimpija je s sobotnim remijem z Muro po sedmih tekmah nove sezone skočila na prvo mesto prvenstvene lestvice. Z Aluminijem, ki je odigral eno tekmo manj, ima 14 točk.

