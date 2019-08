V Olimpiji je spet pestro. Odhodi, igralci brez plač … Kaj bo s prevzemom?

"Ne vem, kakšen je njegov status, a realno je, da odhaja. Mogoče se lahko zgodi, da ne bo odšel, a jaz nanj v tem trenutku ne računam. Prestopnega roka bo konec naslednji teden. Normalno je, da je nekaj živčnosti, ker ne vem, kakšen je status nekaterih nogometašev, a to je pač nogomet in to se v njem dogaja. Če ima igralec boljšo rešitev, odide, saj ni več prisoten z glavo," je trener Safet Hadžić danes povedal o Mackyju Bagnacku, kamerunskem branilcu, ki spada med nosilce Olimpije in naj bi bil na njenih izhodnih vratih. Kam bo odšel, za zdaj ni znano, a odšel naj bi ob plačilu odškodnine v višini 700 tisoč evrov.

Macky Bagnack je verjetno že odigral zadnjo tekmo v majici Olimpije. Njen član je (bil) leto in pol. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Na izhodnih vratih še Maksimenko, Savić in Suljić?

Ni pa Bagnackov odhod edini, ki se trenutno drugouvrščenemu slovenskemu nogometnemu prvoligašu utegne zgoditi. Na uho nam je prišla informacija, da so blizu odhoda tudi latvijski branilec Vitalijs Maksimenko, o katerem trener sicer ni govoril ter vezist Asmir Suljić in Stefan Savić, ki skrbita za učinkovit napad slovenskega pokalnega prvaka.

Zanimivo, prva dva za sobotno tekmo proti Muri zagotovo ne bosta na voljo. Suljić zato, ker se je poškodoval pri nedeljskem porazu proti Aluminiju, medtem ko je Maksimenko bojda zbolel.

Ob naštetih pa seveda utegne oditi še kdo, saj je dogajanje na nogometni tržnici vselej nepredvidljivo, v Sloveniji pa se bo končala prihodnji teden, tako da je časa za odhode (in prihode) še kar nekaj.

Igralci spet čakajo na plače

Ni pa to edina zanimiva informacija o dogajanju v Olimpiji. Iz zanesljivih virov smo izvedeli tudi to, da nogometaši Olimpije spet čakajo na svoje plače, tako kot se je to letos poleti že zgodilo, in sicer pred mesecem dni, ko so zamujale junijske plače, a so jih potem nogometaši tik pred prvenstvenim derbijem v Mariboru dobili. Zdaj naj bi čakali na julijske plače, kar pred nadaljevanjem sezone seveda širi nezadovoljstvo v ekipi, ki se bori za vrh.

Olimpija (za zdaj) ostaja v rokah človeka, ki je njen predsednik v zadnjih štirih letih. Foto: Vid Ponikvar

Prodaja Italijanu je dokončno padla v vodo

Precej bolj jasna pa je medtem postala prihodnost Olimpije oziroma predvsem njenega lastništva. Konec prejšnjega tedna je, kot si pisali v Delu, dokončno postalo jasno, da Milan Mandarić kluba zagotovo ne bo predal v roke Italijana Gabrieleja Nardina, saj ni dočakal denarja, ki ga je ta obljubljal.

Ali bo šla Olimpija v roke koga drugega, ne ve nihče, a za zdaj kupca naj ne bi bilo na obzorju, tako da bo Mandarić svoj predsedniški mandat pri Olimpiji, ki ga je začel pred štirimi leti, nadaljeval še vsaj za nekaj tednov, verjetno tudi mesecev, morda pa celo dlje.

Jasno se zdi le to, da bo pred odhodom zagotovo skušal povrniti nekaj vloženega denarja z naslovov bogatih prodaj. Koliko in s kom, pa bo znano do konca tega meseca, ko bo padel zastor nad poletno nogometno tržnico tudi v Sloveniji.

Kaj po tekmi z Aluminijem in pred tekmo z Muro pravi trener Safet Hadžić:

Kaj po tekmi z Aluminijem in pred tekmo z Muro pravi vezist Tomislav Tomić:

