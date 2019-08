Pravljica Aluminija se nadaljuje, Olimpijina je končana

Kidričani so pred polno tribuno prišli do velikega skalpa, z vrha prvenstvene lestvice so po lepem zadetku Nikole Leka sklatili doslej vodilno Olimpijo. Aluminij, ki je ljubljansko zasedbo, pri tej je tokrat šepala realizacija, spravljal v obup s strnjeno obrambo in (pol)protinapadi, je tako ob tretjeuvrščeni Muri še edina neporažena ekipa v ligi.

Prvi polčas je minil v terenski premoči Olimpije, ki je veliko poskušala, toda Aluminijeva obramba je bila čvrsta in zbrana, tako da izbrancem Safeta Hadžića v prvem delu ni uspelo resneje ogroziti Luke Janžekoviča. Že po dobre pol ure je z igrišča moral znova poškodovani Asmir Suljić.

Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Na drugi strani so Kidričani, ki so v napad namesto Luke Štora (ta je prestopil k Dresdnu) poslali Anteja Živkovića, Slobodan Grubor pa ni mogel računati niti na poškodovanega Lucasa Horvata, prežali bolj ali manj na protinapade.

Imeli pa so izjemno priložnost v 36. minuti. Po napaki Mirala Samardžića je pred Nejca Vidmarja prišel Alen Krajnc, ljubljanski vratar pa se je izkazal.

V drugem polčasu pa so domači hitro razveselili svoje navijače, saj je v 52. minuti po podaji Živkovića Nikola Leko sprožil z 18 metrov in žogo z lepim strelom poslal v mrežo za 1:0.

Le malce zatem je imel dvoboj ena na ena z Vidmarjem Jure Matjašič, uspešnejši je bil gostujoči vratar. V 61. minuti je bilo podobno vroče tudi pred vrati Aluminija, a je domača obramba nekako preprečila nevarnejši poskus. V 65. minuti pa je bil Ante Vukušić nenatančen.

Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Še bolj nevaren je bil Rok Kidrič v 67. minuti, ko je spretno prišel do strela z roba kazenskega prostora in žogo poslal malo mimo vratnice. Na drugi strani je s podobno mero takoj vrnil Kranjc. V 79. minuti je za nekaj centimetrov znova zgrešil Vukušić, v 87. pa še Stefan Savić.

Kidričani bodo v 7. krogu v soboto gostovali v Domžalah, Ljubljančani pa bodo gostili Muro.

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Aluminij : Olimpija 1:0 (0:0)

Športni park, sodniki: Skomina, Vukan in Žunič.



Strelec: 1:0 Leko (52.).



Aluminij: Janžekovič, Amuzie, Kontek, Martinović, Jakšić, Petrovič, Leko (od 84. Pantalon), Vrbanec, Matjašič (od 86. Flakus Bosilj), Krajnc (od 79. Ploj), Živković.

Olimpija: Vidmar, Jurčević, Samardžić, Maksimenko, Boakye, Tomić, Brkić (od 72. Valenčič), Suljić (od 33. Savić), Menalo (od 62. Kidrič), Čekiči, Vukušić.



Rumeni kartoni: Martinović; Suljić, Samardžić, Tomić.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Aluminij nadaljuje s sijajnimi izidi na začetku nove sezone in prišel do četrte zmage, ob tem pa je ob Muri še edina neporažena ekipa v ligi, s tem da je odigral tekmo več. Kidričani imajo že 14 točk in so trenutno celo na samem vrhu lestvice. Brez dvoma presenečenje sezone. Olimpija ima točko manj in je doživela prvi poraz.



85. minuta: Olimpija napada za izenačenje, a ne more streti odpora trdne obrambe Aluminija. Zdaj je poizkusil Stefan Savić, a tudi on ni bil dovolj natančen.



78. minuta: nova priložnost za Olimpijo, poizkusil je Ante Vukušić, a ni bil dovolj natančen.



VIDEO: priložnost Roka Kidriča:



67. minuta: sijajna poteza napadalca Olimpije, ki je na igrišče pritekel malo pred tem, Roka Kidriča, ki je poizkusil z atraktivnim strelom, ki pa je končal v okviru vrat.



VIDEO: priložnosti Erica Boakyjeja in Anteja Vukušića:





61. minuta: v Kidričevem je začelo "pokati". V protinapadu je pred gol Aluminija prišla Olimpija, a ni zadela. Najprej je poizkusil Eric Boakye, potem še Ante Vukušić, a ni šlo.



VIDEO: priložnost Jureta Matjašiča:





57. minuta: ni veliko manjkalo in Aluminij bi povišal vodstvo. Po protinapadu je pred gol Olimpije prišel Jure Matjašić, a se je z novo dobro obrambo izkazal Nejc Vidmar.



55. minuta: zdaj je bila nevarna Olimpija. Po kombiniranju je do strela prišel najboljši strelec Ljubljančanov Ante Vukušić, a na koncu iztržil samo kot.



VIDEO: gol Nikole Leka:





GOOOL! V 52. minuti smo v Kidričevem dočakali prvi gol, zanj pa je poskrbel z lepim golom po strelu z roba kazenskega prostora Nikola Leko.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V prvem v dvoboju ekip z vrha lestvice, ki sta na vrhu tudi po trdnosti obramb, nismo videli zadetka. Ga bomo v drugem?



POLČAS! V prvem polčasu nismo videli kaj prida dobrega nogometa, smo pa zato dobili potrditev, da gre za dvoboj trenutno morda celo najboljših ekip v ligi. To je tekma, ki jo utegne odločiti malenkost.



40. minuta: očitno se je igra v Kidričevem razživela. Zdaj je do strela v kazenskem prostoru domačih prišel Tomislav Tomić, a je žoga tudi po njegovem strelu končala v obrambnem bloku Aluminija.



39. minuta: zdaj je bila nevarna Olimpija. Do strela v kazenskem prostoru je prišel Goran Brkić, a je trdna obramba Aluminija njegov strel blokirala.



VIDEO: izjemna obramba Nejca Vidmarja:





36. minuta: končno je bilo v Kidričevem vroče! In to kako vroče! Po napaki obrambe Olimpije je sam pred vratarja Nejca Vidmarja prišel Alen Krajnc, a se je z izjemno obrambo izkazal kapetan Ljubljančanov.



33. minuta: v Kidričevem na igrišču še vedno ni zanimivo, zato pa je zanimivo, da je gostujoči trener Safet Hadžić že zdaj posegel po prvi menjavi. Z igrišča je potegnil Asmirja Suljića, nanj pa poslal Stefana Savića.



15. minuta: za nami je četrt ure igre v Kidričevem, za zdaj pa se ni zgodilo nič omembe vrednega. Aluminij, ki je do zdaj prejel samo dva gola in ima najboljšo obrambo lige, dobro zapira poti do svojih vrat. Na drugi strani podobno uspeva tudi Olimpije, ki je do zdaj prejela štiri gole in je na lestvici ekip z najmanj prejetimi zadetki v ligi na drugem mestu.



ZAČETEK TEKME! V Kidričevem, kjer pravico deli najboljši slovenski sodnik Damir Skomina, se je začel derbi kroga. Prvouvrščeni Aluminij v ponovitvi finala pokala prejšnje sezone gosti Olimpijo, ki lovi peto zmago na šesti prvenstveni tekmi nove sezone. Če bi jo ujela, bi prednost pred največjim tekmecem za naslov Mariborom povišala na deset točk.