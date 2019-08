Po rekordnem prestopu jih oblegajo agenti in igralci, a ne bodo hiteli #video

V nedeljo bo v Kidričevem svečano. Derbi vodilnih, še neporaženih moštev, predstavlja posebno čast za Aluminij, ki ni vajen tako visokih mest. Če bo v 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagal Olimpijo, se bo povzpel na sam vrh. To bi bila pika na i pestremu tednu, v katerem je izgubil najboljšega strelca, poskrbel za največji prestop v klubski zgodovini in se veselil napredovanja v pokalu.

Če bi bil derbi med Aluminijem in Olimpijo v uvodnih petih krogih, bi se morali branilci zmajev pozabavati z razigranim napadalcem Luko Štorom, tako pa čaka Ljubljančane na nedeljskem gostovanju na Štajerskem nekoliko lažja naloga, saj na drugi strani ne bo najboljšega strelca tekmovanja.

Ni poškodovan, niti kaznovan, ampak je med tednom sprejel mikavno ponudbo iz Nemčije in postal novi napadalec drugoligaša Dynama iz Dresdna. Trener Slobodan Grubor je ostal brez pomembnega orožja, a je po drugi strani vesel vsakega prestopa izbranca, ki prerase slovensko okolje in prejme priložnost, da se dokazuje v močnejši konkurenci.

Štor dokaz, kako dela Aluminij

Luka Štor je zapustil Aluminij v trenutku, ko je bil najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije. Foto: NK Aluminij O Štoru, nekdanjem upu Maribora, ki ga je nato odkupil Aluminij, ima Grubor le pohvalne besede. ''Že od prvega dne priprav je bil na visoki ravni. Luka Štor predstavlja čisti dokaz, kako v zadnjem času dela Aluminij. Ekipa je delovala zelo dobro, moštvo pa izvrglo takšnega Luko Štora,'' se hrvaški strateg z avstrijskim potnim listom svetlolasemu Primorcu, ki je s prestopom v Nemčijo uresničil otroške sanje, zahvaljuje za vse, kar je naredil za Aluminij.

V klub želijo pripeljati novinca, ki bi lahko zapolnil vrzel po odhodu najboljšega strelca. Trener Grubor priznava, da je veliko zanimanja in da na klub vsakodnevno romajo številne ponudbe igralcev in agentov. ''Ni kaj, Aluminij je postal dober naslov,'' dodaja strateg trenutno drugouvrščene ekipe v prvi ligi. Meni, da pri izbiri novih okrepitev ni treba preveč hiteti, ampak opraviti selekcijo skrbno in pazljivo. ''Ne bomo hiteli. Moramo oceniti igralce, ki morajo odgovarjati našemu sistemu, slogu igre, pa tudi našemu finančnemu okvirju,'' je za Planet TV pojasnil Grubor.

Pokleknil je kolektiv, ne posamezniki

Slobodan Grubor je trener največjega pozitivnega presenečenje te sezone. Foto: Planet TV Kidričani so v začetku sezone največje pozitivno presenečenje lige. Za zdaj ga še ni bilo junaka, ki bi lahko premagal Aluminij. Bi to lahko postala vodilna Olimpija? Grubor jo odlično pozna, saj je še lani opravljal vlogo pomočnika Zorana Barišića.

Dobro se spominja katastrofe, ki jo je Olimpija doživela v Kidričevem, ko je lani izgubila kar z 2:6 in pošteno razjezila predsednika Milana Mandarića. ''Na tej tekmi je pokleknil kolektiv, ne pa posamezniki. Aluminij je to izkoristil na krasen način,'' se spominja odmevnega poraza Olimpije, sploh prvega, ki ga je na vročem stolčku doživel njegov ''rojak'' Barišić. Bil je tudi usoden, saj se je moral nato Dunajčan posloviti. Z njim vred je Ljubljano zapustil tudi Grubor.

Kako se bodo gostitelji v nedeljo znašli v napadu brez Štora? ''Fantje se med seboj dobro poznamo. Poznamo kvalitete vsakega, zato skušamo poiskati dobro možnost. Imamo hitre igralce, kar s pridom izkoriščamo,'' kapetan Matic Vrbanec verjame, da bi lahko Kidričani še naprej nadaljevali z izvrstnimi rezultati. Med tednom so dokazali, da zmorejo tudi brez Štora. V pokalu so brez težav izločili Odrance (3:1), z dvema zadetkoma pa je izstopal Hrvat Nikola Leko.

Le dva prejeta zadetka, pa še ta po evrogolih

Kapetan Aluminija Matic Vrbanec je prepričan, da lahko Kidričani pokvarijo načrte Olimpiji tudi brez Luke Štora. Foto: Planet TV Proti Olimpiji jih čaka najtežji izziv v tej sezoni, saj Ljubljančani navdušujejo javnost z napadalno in kombinatorno igro. Na zadnjih dveh tekmah so proti vratom tekmecev streljali kar 40-krat. ''To so igralci, ki so lahkotni, hitri in zelo dinamični,'' se Grubor zaveda največje kakovosti tekmeca.

Aluminij je po drugi strani zelo ponosen na jekleno obrambo. Na petih tekmah je bila premagana le dvakrat, pa še to po dveh evrogolih, ko sta v Kidričevem z razdalje mojstrsko zadela Tilen Mlakar (Triglav) in Rijad Kobiljar (Rudar). ''To govori o naši kolektivni moči. Nimamo izjemnih posameznikov. Včasih nekdo malce izstopa, smo pa predvsem ekipno močni,'' je Grubor ponosen na izbrance, ki jih bo v nedeljo spremljal na delu dobršen del slovenske nogometne javnosti.

"Šumari" so v tej sezoni na čelu z vratarjem Luko Janžekovićem prejeli le dva zadetka. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Derbi 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Aluminijem in Olimpijo bo na sporedu v nedeljo ob 20.15, neposredni prenos v živo na Planet TV pa se bo s studijskim delom začel že ob 20. uri.