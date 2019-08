Idejni snovalec fenomena, o katerem govori vsa Slovenija #video

"Lepo je. In mirno," nam je Zvonko Jevšovar, dolgoletni prvi mož NK Aluminij in nogometni zanesenjak, ki je čustveno vezan na Kidričevo, pričaral občutke, s katerimi se je mestece v bližini Ptuja prebudilo v ponedeljek. Po enem najlepših večerov v klubski zgodovini, v katerem so jo "šumari" zagodli favorizirani Olimpiji in se senzacionalno polastili prvega mesta Prve lige Telekom Slovenije.

Če se dan pozna po jutru, bo Prva liga Telekom Slovenije v tej sezoni zanimiva in nepredvidljiva kot že dolgo ne. Po uvodni šestini, za nogometaši je nepopolnih šest krogov (dvoboj med Domžalami in Muro bo odigran šele 12. septembra), nekateri favoriti doživljajo vse prej kot nedolžno rezultatsko krizo, na vrhu pa je v nasprotju z napovedmi Aluminij. Še neporaženi Aluminij!

Začeli iz nič, zdaj obirajo sadove trdega dela

Kidričani so se v nedeljo po zmagi nad Olimpijo (1:0) pahnili zmaje s prvega mesta. Foto: Miloš Vujinović / Sportida Klub z enim najnižjih prvoligaških proračunov je v nedeljskem derbiju, ki ga je za kidričevske razmere na prepolnih tribunah krasila nepozabna navijaška energija, vzel mero tudi do tedaj vodilni Olimpiji.

"To je lepa zgodba. Po 22 letih drugače niti ne more biti, saj smo začeli iz nič. To je plod dela prejšnjega in zdajšnjega trenerja. Zadnje prodaje igralcev so izvor Oliverja Bogatinova, v tako majhnem klubi pa šteje vsak evro. Smo majhen klub z majhnim proračunom, zato nam prejete odškodnine zelo pomagajo k preživetju," Zvonko Jevšovar, dolgoletni alfa in omega razvoja kidričevskega kluba, ni ovinkaril pri navajanju zaslug za aktualni podvig.

Aluminij ima navijače celo v Ljubljani

Kidričani so jo zagodli vodilnim zmajem. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Aluminij se je po že tretji zaporedni domači zmagi nad Olimpijo utaboril na vrhu prvoligaške razpredelnice. Česa podobnega po šestih krogih v obdobju samostojne države ne pomni.

"Nogometne evforije ni zaznati, smo bili pa res pozitivno presenečeni nad obiskom tekme proti Olimpiji. Glede na pozno uro in poletni dopust smo pričakovali na stadionu okrog 500, morda 600 gledalcev. Prišlo jih je dvakrat več (derbi 6. kroga je po klubskih ocenah spremljalo 1.200 obiskovalcev, op. p.). Očitno so naše igre pritegnile ljudi, ki so zaznali, da se izplača pogledati, kaj počne Aluminij," je bil nekdanji predsednik kluba navdušen nad odzivom nogometnih ljubiteljev na tem delu Štajerske.

Zmaga Aluminija nad Olimpijo je odmevala tudi v Mariboru, saj so Kidričani na ta način preprečili, da bi se zmaji od največjih tekmecev na lestvici oddaljili na okroglih deset točk naskoka.

Vrhunci dvoboja med Aluminijem in Olimpijo:

"Logično je, da Maribor in Olimpija na neki način navijata za klube, ki igrajo proti največjemu tekmecu. To je povsem športno. Veliko ljudi iz Kidričevega in iz sosedskih mest, če potuješ proti Mariboru, že od nekdaj navija za NK Maribor. Tudi jaz. Najprej Aluminij, nato Maribor. To nosi človek v sebi od malega. Pri nas ni neke antipatije med omenjenima kluboma, imamo pa v Kidričevem tudi navijače Olimpije. Poznam celo skupino navijačev Aluminija, ki so 'čistokrvni' Ljubljančani. Spoznal sem jih, imajo svoje drese in obiskujejo naše tekme," je razkril Jevšovar, ki je lani prepustil predsedniški stolček Marku Drobniču, predsedniku uprave Taluma, sam pa postal častni predsednik Aluminija. Vseeno ostaja močno vpet v dogajanje kluba. Je namreč tudi predsednik nadzornega odbora.

V nedeljo je pravico v Kidričevem delil Damir Skomina. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

V nedeljo je bilo na tribunah Športnega parka v Kidričevem, ki je v zadnjih sezonah doživel velike spremembe, tako da lahko nogometaši zdaj igrajo pred pokrito osrednjo tribuno in pod žarometi, zelo bučno. Niso pa navijali le privrženci Olimpije, ki so pripotovali na Štajersko, ampak je donelo tudi z osrednje tribune: "Navijala je naša nogometna šola. Prišlo je ogromno staršev igralcev, združili so se. Všeč mi je, da je to postalo spontano. Dolgo je nastajala pripadnost klubu," je pojasnil.

Zakaj so nogometaši Aluminija "šumari"? "Šumari" so največje pozitivno presenečenje prvenstvene sezone. Foto: Miloš Vujinović / Sportida "Tako nas že od nekdaj kličejo Ptujčani. Za prebivalca Kidričevega pravijo, da je šumar. To pa zato, ker je Kidričevo lepo mestece v gozdu. Očitno pa šumari, pa naj se ta beseda vzame, kakor hoče, pomenijo tudi to, da ljudje tukaj nekaj znamo. Da nekaj zmoremo," je pojasnil nekdanji predsednik kluba, ki ga na klubskih straneh krasi napis Klub naših src. Vesel je, da se je Slovenija ob spremljanju nedeljskega derbija v Kidričevem prepričala o napredku klubske infrastrukture. "Spremljali smo res pravi nogometni utrip. Ni se nam bilo treba sramovati slik, vse je bilo videti nogometno. Tudi tujci, ki pridejo na takšne tekme, imajo kar dober občutek. Vidijo, da se nogomet pri nas igra v neki bolj prijazni, skrbni obliki," ga preveva ponos ob napredku nogometnega objekta, na katerem potekaj prvoligaške tekme šumarov. Sportal Vodstvo NK Maribor sporoča, da ni razloga za obupovanje

Četrtič zapored med najboljšimi

Zvonko Jevšovar je postal predsednik Aluminija leta 1996. Odgovorno vlogo je opravljal kar 22 let. Foto: Vid Ponikvar Aluminij je bil ustanovljen leta 1946. Leta 1965 je dosegel prvi vrhunec, ko je osvojil naslov pokalnega zmagovalca, leto dni pozneje pa je postal še republiški zmagovalec. To je bilo še v času nekdanje Jugoslavije, ko so boljši slovenski klubi nastopali v višjih ligah.

V času državne samostojnosti je Aluminij začel v najnižji ligi (MNZ Ptuj), pet let prebil med tretjeligaši, takrat je klub že prevzel Jevšovar, pred 22 leti se je prvič prebil v drugo ligo, se leta 2002 prvič (in predzadnjič) uvrstil v finale pokala Slovenije, leta 2012 pa je sledilo veliko slavje, saj so Kidričani napredovali med najboljše. Prvič. Ekspresno so izpadli, a se niso predali. Po treh letih so se vrnili, tokrat pa med elito vztrajajo že četrto sezono zapored. In dosegajo vedno boljše rezultate. V zadnji sezoni so tako Kidričani osvojili šesto mesto, v tej pa bi lahko, če bodo nadaljevali takšne predstave, segli še višje.

Ima najboljši par v Sloveniji

Ilija Martinović je obrambni steber Aluminija. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Aluminij je po čudovitem nedeljskem večeru, ki ga je začinilo 1.200 gledalcev, sodil pa je eden najboljših delivcev pravice na svetu Damir Skomina, na vrhu lestvice. Zbral je največ točk, obramba pa je v 540 minutah prejela le dva zadetka.

"Dobro delujemo. Igramo srčno, naloge v obrambi se spoštujejo do potankosti. Ne igramo klasičnega bunkerja. Niti najmanj. Našo igro krasi ogromno odvzetih žog, tega pa z bunkerjem ne moreš doseči. Moraš biti agresiven in napadati višje. Koliko žog je proti Olimpiji na primer odvzel Matic Vrbanec. Koliko je pretekel, do sredine in čez," je pohvalil kapetana Aluminija Matica Vrbanca, enega izmed številnih nosilcev igre, ki so v Kidričevem tudi začeli kariero.

Trener Slobodan Grubor ima na voljo posrečeno kombinacijo nogometnih otrok Aluminija in prišlekov iz tujine, med katerimi prednjačijo tisti iz nekdanjih republik Jugoslavije. "V obrambi kraljuje 'štoperski' par Martinović-Kontek," je Jevšovar izpostavil sodelovanje Črnogorca Ilije Martinovića in Hrvata Ivana Konteka. "Imamo najbolj kakovosten branilski par v Sloveniji," je prepričan Jevšovar.

Njegove besede niso izhajale iz statistike, kjer Kidričani v rubriki prejetih zadetkov močno izstopajo po dobrem. "Nočem se hvaliti na račun številk. Nočem ju hvaliti zaradi tega, a fanta sta skupaj že leto in pol. Delata pridno, razumeta se, mlada sta, dovolj perspektivna in željna napredovanja," je razkril osrednjo moč obrambe Aluminija, ki je v tej sezoni skoraj nepremagljiva.

Temu niti finančno niti ljudsko niso kos

Oliver Bogatinov se je po koncu sezone 2018/19, v kateri je Aluminij osvojil rekordno visoko šesto mesto v 1. SNL, preselil v Maribor. Foto: Mario Horvat/Sportida V zadnji vrsti se pozna zapuščina Oliverja Bogatinova, ki se je po koncu prejšnje sezone preselil v Ljudski vrt. "Trener Grubor je samo nadaljeval obrambo, ki je bila že nastavljena. Ne smemo pozabiti tudi na domačega vratarja Janžekovića," je Jevšovar izpostavil Luko Janžekovića, še enega predstavnika domače kidričevske nogometne šole, ki žanje uspehe.

Bil je že mladi reprezentant, a poleg Grege Sorčana ni dobil veliko priložnosti. Nekdanji vratar Gorice po prestopu v Domžale doživlja nemalo težav, kar pa dolgoletnega predsednika Aluminija ne preseneča: "To je nogomet. Fantje ne smejo nikdar obupati. Dobro in pošteno delo se vedno obrestuje. Če ne danes, pa jutri ali pa pojutrišnjem."

Ali vodstvo Aluminija zaskrbljeno pogleduje na koledar? Do konca meseca, ko se bo iztekel poletni prestopni rok, je še veliko dni. Sorazmerno z dobrimi igrami Aluminija narašča zanimanje za njihove igralce, s tem pa tudi možnost, da bi Grubor v nadaljevanju sezone ostal brez njih.

Slobodan Grubor je v nedeljo v trenerskem obračunu premagal Safeta Hadžića. Zanimivo je, da sta bila tako Grubor kot Bogatinov v karieri tudi pomočnika trenerja Olimpije. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Ne glede na to, ali se mi v Kidričevem tega bojimo ali ne, ali nam je to všeč ali ne, sta trg in povpraševanje vedno tisto, kar daje prav naši miselnosti, delu in razvoju igralcev. Temu niti finančno niti ljudsko nismo kos. Tako pač je. Nimamo se za bogat klub, nimamo pa se niti za edini klub, ki dela pravilno. Vemo, kje smo, zato se takšnih stvari ne bojimo. Niti se jih ne smemo."

Zahvala Mariboru, da je spustil Štora Luka Štor je zapustil Kidričevo kot najboljši strelec 1. SNL. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Aluminij je Olimpijo premagal doma že tretjič zapored v prvenstvu. Le nekaj dni po tem, ko je prodal Luko Štora in ostal brez najboljšega strelca, je spravil na kolena tekmeca, ki je pred tem plenil pozornost z igrivim in napadalnim nogometom. "To tekmo smo vzeli kot vsako drugo, smo pa proti Olimpiji pokazali kar nekaj kvalitete. Niso nas nadigrali, naši igralci so dobro stali na igrišču. Če bi imeli spredaj še tako hitrega in spretnega igralca, kot je Štor, bi nam bilo morda še lažje. Ali pa tudi ne. V nogometu nikoli ne veš," je pojasnil častni predsednik Aluminija in spregovoril o novopečenem napadalcu Dynama iz Dresdna, 21-letnem Primorcu Štoru. Sportal Po rekordnem prestopu jih oblegajo agenti in igralci, a ne bodo hiteli #video "Všeč mi je, da ga je trener Bogatinov prepoznal in ga pripeljal k nam. Zahvala tudi Mariboru, da so na neki način fanta izpustili. Oliver ga je prepoznal, potem se je počasi naredil, letos pa eksplodiral in si zaslužil, kar je. Ne bi pa bilo zdaj pošteno omenjati številk. Tako smo se odločili, to tudi spoštujemo," ni hotel razkriti, kolikšen je bil zaslužek Aluminija ob prodaji Štora, ki jo je direktor Borut Arlič opisal kot največjo v zgodovini kluba.

Ne bo vedno tako, kot je zdaj

Francesco Tahiraj se je z Aluminijem v sezoni 2017/18 uvrstil v finale pokala. Foto: Vid Ponikvar Kidričani so dokazali, da zmorejo hitro premostiti ovire, ki se pojavijo po odhodu najboljših igralcev. Najboljši redno odhajajo (Francesco Tahiraj, Rok Kidrič, Erik Gliha, Luka Štor, Sanin Muminović …), a to Aluminija ni zmotilo pri najboljšem vstopu v sezono, odkar nastopa v prvi ligi.

"Takšnega osipa si ne morejo privoščiti še dosti močnejši klubi od nas, a so bile stvari pri nas očitno nastavljene tako dobro, da fantje peljejo zgodbo naprej. Se pa zavedamo, da ne bo vedno tako, kot je zdaj. Po neki logiki lahko pričakujemo, da nas čakajo tudi težki časi. Tako kot vsakega. Smo si pa v štartu naredili vsaj malce zaloge, nabrali kar nekaj točk, tako da nam bo s tega vidika zagotovo lažje," noče poleteti po sanjskem začetku, ampak želi ostati trdno na tleh.

Zadetek Nikole Leka proti Olimpiji:

Pričakuje, da rezultati Aluminija ne bodo tako dobri vso sezono. Kar zadeva osnovni cilj, ta vsekakor ostaja obstanek. Trenerju in igralcem se ne bo omenjalo Evrope, ne bodo izpostavljeni dodatnemu pritisku. "Cilj ostaja enak, kot je bil. Mislim, da ne bi smelo biti nekih težav," je optimist in verjame, da bodo Kidričani v sezoni 2020/21 zaigrali med slovensko elito že petič zapored.

Ovire pri delu z mladimi

Občasni slovenski reprezentant Martin Milec je začel kariero v Kidričevem. Foto: Vid Ponikvar Ko je začel zgodbo z Aluminijem in postal njegov predsednik, se je njegovi poti kmalu pridružil tudi Toni Pernat. Predstavlja dušo kluba, opravlja vlogo sekretarja, ob odhodu iz Kidričevega pa je doživel prisrčno zahvalo trenerja Bogatinova.

"Skupaj v klubu delava praktično od začetka. Takrat smo imeli le željo, da gre klub naprej po normalni poti in zmožnostih. Naš največji cilj je bil vzpostavitev nogometne šole. Takrat smo z mladinci igrali v drugi ligi, na dan tekme pa iskali kandidate za tekmo po domovih, da smo zbrali zadostno število igralcev. Tako težko je bilo. A iz trme in velike želje je nastalo toliko lepega," se je spomnil na dogodke ob koncu prejšnjega stoletja, ko je začel tesneje sodelovati s kidričevskim klubom.

"Takrat je na primer Drava imela vse, tudi pokrito tribuno. Mi smo bili za večje klube majhni, nepomembni. Kidričevo je bilo nekoč izreden nogometni kraj, nato pa so se fantje iz teh znamenitih kidričevskih blokov odselili. Ni bilo več pravega nogometnega podmladka, zato je bila takrat naša odločitev, da se spustimo v delo z mladimi, težka. To smo nadgrajevali iz leta v leto. Ni ga lepšega občutka od spremljanja razvoja otrok, ki pridejo mladi v klub, nato pa jih pospremiš, ko zapustijo klub. Takšnih je bilo polno. Med njimi je bil tudi Martin Milec," se je spomnil na enega največjih ponosov mladinske šole Aluminija, desnega bočnega branilca Maribora Martina Milca, ki je nogometno zrasel v Kidričevem.

Aluminij se lahko pohvali s številnimi nosilci igre, ki so vzgojeni v lastni mladinski šoli. Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Zelo je ponosen, da je v tako težkih razmerah, ko je začel opravljati svoje poslanstvo pri Aluminiju, klubu uspelo prepričati širšo okolico. "Moral si pokazati nekaj, da so ti starši otrok začeli zaupati. V nekem trenutku smo prišli do kritične točke, ko smo morali s klubskim kombijem krožiti med Kidričevim in srednješolskim centrom Ptuj, kjer smo pobrali večino igralcev, jih odpeljali na trening, nato pa razvozili domov. Da bi starši pripeljali otroke, je bilo takrat nepojmljivo. Nato pa je šlo vedno na bolje. Mladi te prisilijo, da jim pomagaš. Ko so potenciali in nastajajo pravi igralci, se odločiš, da bi rad z njimi začel tudi v prvi ligi," je navdušen nad delom z mladimi.

Vsako leto jim koga "ukradejo"

Nekdanji slovenski reprezentančni vratar Mladen Dabanović skrbi za razvoj klubskega podmladka v Kidričevem. Foto: Vid Ponikvar Pohvalil je Mladena Dabanovića. Nekdanji reprezentančni vratar je že vrsto let vodja mladinske šole. Mladih talentov je v Kidričevem veliko. Mladinci Aluminija so bili v prejšnji sezoni ne nazadnje četrti v državi. "Imamo vrhunskega trenerja za delo z mladinci. To je Bojan Flis. Trudimo pa se imeti tudi za naše zmožnosti najboljše trenerje tudi v preostalih selekcijah," je zadovoljen z vsemi strategi, ki skrbijo za lepšo prihodnost kluba.

Klubski podmladek pride vedno bolj prav članskemu trenerju. "V mladinski prvi ligi ni preprosto doseči dobrega rezultata. Domžale, Maribor, pa še kakšen ti lahko pokupijo vse, kar je kakovostno. Tudi nam vsako leto 'ukradejo' koga. Poleti so nam odpeljali dva reprezentanta do 15 let. Eden je šel v Bravo in se že prodal naprej, v Maribor pa je odšel Domen Zajšek," je predstavil realnost, ki se ponavlja iz leta v leto, ko nekateri izmed največjih upov nadaljujejo nogometno pot pri klubih, ki jim lahko ponudijo več. Žan Jevšenak je tako lani odšel k Bravu, letos pa podpisal pogodbo z Benfico in postregel z najvišjim prestopom v kratki zgodovini ljubljanskega kluba.

Izmed mlajših igralcev nase opozarja napadalec David Flakus Bosilj. Ima le 17 let, pa že nabira prvoligaške izkušnje. Jevšovar je prepričan, da bo slej ko prej na površje priplaval tudi talent Aljaža Ploja in Nika Marinška. In da se bosta pridružila številnim prvokategornikom, ki so prav tako začeli kariero v Kidričevem. Luki Janžekoviću, Dejanu Petroviću, Maticu Vrbancu, Alenu Krajncu in še komu, ki predstavlja hrbtenico moštva.

Prvo mesto jih ne bo zaslepilo

Stanley Amuzie se je lani iz Švice preselil v Kidričevo, kjer je z Aluminijem v tej sezoni še neporažen. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Kidričani bodo v soboto pripotovali v Domžale kot vodilni prvoligaški klub. Bo zaradi tega kaj drugače?

"Ne verjamem. Danes in jutri bodo fantje počivali, potem pa krenili v nove treninge. Nato sledi tekma. Tekma kot tekma. Nič takega se ni zgodilo. Vseeno je, ali si šesti ali prvi. Nas to ne bo zaslepilo. To je lepa zgodba, pomembna tudi za zgodovino kluba, pa tudi za preostale klube v Sloveniji, saj dela nogomet zanimiv. Danes o tem govorijo vsi. V soboto smo se pogovarjali o tem, kako je izgubil Maribor, danes pa se o tem, kako je Aluminij presenetil Olimpijo. Jutri se bomo že o čem drugem. Vsi klubi skozi sezono postanemo na svoj način aktualni, danes smo, jutri pa nas mogoče več ne bo, nogomet pa živi in pridobiva. To je najpomembneje. Nogomet je večen, mi pa ne. Tako je to," razmišlja pred sobotnim obračunom 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije, na katerem bodo zadnjeuvrščene Domžale gostile prvouvrščeni Aluminij. To je nekaj, česar si pred začetkom sezone ni mislil prav nihče.

A takšen je pač klubski nogomet v Sloveniji. Nepredvidljiv. Glede na uspešno delo mladinske šole Aluminija in drzne cilje, ki si jih je pred leti s sodelavci zastavil Jevšovar, pa uspehi članskega kluba še zdaleč niso nepredvidljivi. Prej obratno.