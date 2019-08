Vodstvo NK Maribor sporoča, da ni razloga za obupovanje

Mariborčani doživljajo eno najhujših rezultatskih kriz v domačem prvenstvu, odkar je Slovenija samostojna. V uvodnih šestih krogih so osvojili le šest točk in zaostali kar za petimi tekmeci. V soboto so ostali praznih rok v Celju (1:2) in še enkrat več plačali davek težko razumljivim napakam na igrišču, ki so si jih v zadnjih tednih privoščili izbranci Darka Milaniča.

Čeprav je Maribor pred začetkom sezone veljal za prvega favorita za osvojitev naslova, je v uvodni šestini Prve lige Telekom Slovenije večkrat izgubil kot zmagal! Primanjkuje zlasti njegovih zadetkov. Dosegel jih je osem, le nekaj več kot enega na tekmo, kar je premalo za osvajanje točk v ritmu, ki bi v popolnosti zadovoljil tako navijače, kot tudi klubsko vodstvo.

Kdo sestavlja upravni odbor NK Maribor? Predsednik NK Maribor Drago Cotar, podpredsednika David Kastelic in Matjaž Kirbiš ter Tomaž Jontes, Rok Moljk, Jure Struc in Gregor Lednik.

Nikdar niso pozabili, kje so bili

Maribor za vodilnim Aluminijem zaostaja že osem točk. Foto: Vid Ponikvar Vseeno pa vodilni možje v taboru 15-kratnega slovenskega prvaka še naprej verjamejo projektu, ki sta ga zastavila trener Darko Milanič in športni direktor Zlatko Zahović. Verjamejo, da se bo krivulja rezultatov v domačem prvenstvu hitro obrnila navzgor, Maribor pa se postopno približal vrhu, nato pa kandidaral za vnovično osvojitev naslova.

''Rezultati niso ustrezen odsev podobe našega moštva na igrišču, ne pomenijo pa razloga za obupovanje. Treba je verjeti in vse delati za to, da se rezultatska krivulja obrne v drugo smer,'' po šestih osvojenih točkah v šestih krogih, s čimer so vijolice izenačile najslabši izkupiček v obdobju samostojne Slovenije, sporoča upravni odbor NK Maribor.

Vrhunci srečanja med Celjem in Mariborom (2:1):

''NK Maribor ima svojo pot, v najlepših in najtežjih trenutkih. Cilji kluba so skrbno zasnovani in v vseh teh letih skupnega delovanja smo jim kot upravni odbor v podobni zasedbi dosledno sledili. Nikdar nismo pozabili, kje smo bili in smo tudi v trenutkih rezultatske evforije ostali na trdnih tleh. Klub smo skupaj, z vsemi operativnimi akterji, potegnili iz globokega brezna do največjih uspehov v zgodovini,'' prisega vodstvo najbolj trofejnega nogometnega kluba v Sloveniji za složnost. Priznava, da rezultati niso povsem v skladu z željami, a tudi dodaja, da so to trenutki, ko je treba zadeve oceniti preudarno in umirjeno.

Evropski nastopi imajo oznako uspešni

Mariborčani so proti Rosenborgu ostali praznih rok. Dvakrat so izgubili z 1:3 in izpadli iz boja za ligo prvakov. Foto: Miloš Vujinović/Sportida V turbulentnem uvodu, ki so ga poleg zavrnjenega odstopa trenerja Darka Milaniča dodatno začinile še neposrečeno izbrane besede prvega kadrovika kluba Zlatka Zahovića, ko je v javnem nastopu za časnik Večer užalil vse ljubitelje nogometa iz Miklavža in Malečnika, upravni odbor prisega na preudarnost podajanja ocen.

Zaveda se, da so nogometaši sredi zgoščenega tekmovalnega ritma, a tudi poudarja, da ni vse tako črno. Mariborčani so evropsko sezono začeli s tremi zmagami, nato pa nanizali tri poraze, tako da jih čaka nastop v play-offu kvalifikacij za ligo Europa.

Evropski nastopi, vsaj njihov začetek, so razlog za delno zadovoljstvo. ''Ko ocenjujemo letošnje obdobje julij/avgust, imajo nastopi v evropskih tekmovanjih oznako uspešni. Priti do zadnjega koraka pred nastopi v skupinskem delu evropskega tekmovanja je privilegij, kot edinemu slovenskemu klubu nam je tudi letos uspelo stopiti na zadnjo stopnico, ko le še 180 minut odloča o Evropi v Ljudskem vrtu do zime,'' je upravni odbor poudaril pomembnost bližajočih se dvobojev z bolgarskim prvakom Ludogorcem, ki bosta odločala o tem, kdo bo podaljšal evropsko sezono vsaj do decembra, kdo pa se poslovil še konec avgusta.

V četrtek bodo Mariborčani gostovali v Razgradu pri osemkratnem zaporednem bolgarskem prvaku Ludogorcu. Foto: Reuters

Maribor bo v četrtek gostoval v Razgradu, trener Milanič pa je prepričan, da bodo njegovi izbranci prikazali boljšo, vsekakor pa bolj zbrano in učinkovito predstavo, kot so jo v soboto v knežjem mestu.

Vijolice zmorejo več, to bodo tudi dokazale

Upravni odbor NK Maribor ocenjuje, da lahko nogometaši Maribora na igrišču prikažejo bistveno več. Foto: Miloš Vujinović/Sportida ''Zadovoljni smo z dosežki v evropskih kvalifikacijah, žal pa je neposrečen začetek ligaškega tekmovanja na domačih tleh povzročil veliko nemira. Seveda smo vsi skupaj pričakovali boljši start v prvenstvo, se pa zavedamo, da je bila ekipa močno spremenjena po koncu sezone in se ne glede na želje tudi takšne stvari dogajajo ob le nekaj tednih skupnega dela. Rezultati niso ustrezen odsev podobe našega moštva na igrišču, ne pomenijo pa razloga za obupovanje. Treba je verjeti in vse delati za to, da se rezultatska krivulja obrne v drugo smer. Vijol’čnih 11 oz. 12, 13 ali 14 na posamezni tekmi zmorejo več in bodo to tudi pokazali,'' je v sporočilu za javnost zapisal upravni odbor in ga končal z udarnimi besedami: ''Mi skupaj eno smo.''

S tem je dal vedeti, da še naprej stoji za delom trenerja Milaniča, ki doživlja ene najhujših trenutkov, odkar je strateg mariborskega kluba. Rezultati v domačem prvenstvu so tako skromni, da so ušli izpod nadzora, sreča v nesreči za Mariborčane pa je, da so jo njihovi sosedi iz Kidričevega v derbiju 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije zagodli Olimpiji in preprečili Ljubljančanom, da bi si pred vijolicami ustvarili že deset točk prednosti.

Mariborčani imajo prihodnjo nedeljo, ko bo v Ljudskem vrtu gostoval prvoligaški novinec Bravo, priložnost za drugo prvenstveno zmago v tej sezoni. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Maribor, ki ga prihodnji konec tedna čaka domača tekma z Bravom, tako za Olimpijo še naprej zaostaja za sedem točk, zdaj pa bo vse sile usmeril v četrtkov izziv, ko bo skušal ostati neporažen v Bolgariji in storiti pomemben korak k podaljšanju evropske sezone (vsaj) do začetka zime.