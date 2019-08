Celjani prekinili prevlado Maribora, ki je izgubil še drugič #video

Celjani so kljub temu, da so pred dnevi ostali brez kapetana Janeza Piška, ki se je preselil k Domžalam, prišli do prve zmage proti Mariboru po letu 2017. Po dveh remijih in petih porazih sta za celjsko slavje poskrbela Dario Vizinger in nerazpoloženi Špiro Peričić z avtogolom. Celjani so se prebili na tretje mesto, Mariborčani pa ostajajo pri vsega eni zmagi v tem prvenstvu.

Čeprav so Mariborčani, ki so med drugimi pogrešali Aleksa Pihlerja in Aleksandra Rajčevića, na klopi pa so začeli Rok Kronaveter, Dino Hotić in Marcos Tavares, v prvem času večinoma (jalovo) prevladovali, pa so po prvih 45 minutah vodili Celjani.

Za vodstvo je s tretjim zadetkom v sezoni poskrbel Dario Vizinger v 30. minuti, potem ko je unovčil podajo Ivana Božića (ta je že v 22. minuti menjal poškodovanega Roka Štrausa), ki je pred tem ne desni stran odvzel žogo nepazljivemu Špiru Peričiću.

Sicer pa sta v 26. in 28. minuti prav Božić in Peričić poskusila po kotu, a je prvemu strel obranil Kenan Pirić, drugi pa je meril previsoko.

Rudi Požeg Vancaš je zadel za izenačenje Maribora. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Zahović zgrešil z bele točke

Zatem pa je dvakrat nase opozoril Luka Zahović. V 33. minuti je meril mimo, v 34. pa je prodrl v kazenski prostor, kjer ga je spotaknil Deni Štraus, tako da je priigral najstrožjo kazen. To je tudi sam izvedel, a se mu je tako imenovana panenka ponesrečila in je žogo poslal čez gol. Ob koncu polčasa je streljal še Martin Milec, Matjaž Rozman pa je bil pripravljen.

V drugem polčasu sta v 50. in 51. minuti nasprotna vratarja le malce preizkusila Mitja Lotrič in Rudi Požeg Vancaš, malce pozneje sta bila neuspešna Vizinger in Andrej Kotnik, v 67. minuti pa je sledilo izenačenje.

Alexandru Cretu je lepo podal pred gol z desne strani, kjer je z glavo iz bližine zadel nekdanji član Celja Požeg Vancaš. V 80. minuti pa je Božić zapravil lepo priložnost za novo celjsko vodstvo, ko je iz igre že vrgel Peričića, nato pa žogo poslal čez gol.

V 84. minuti pa so izbranci Dušana Kosića le povedli. Po prostem strelu Mitje Lotriča je pred golom nespretno reagiral danes nerazpoloženi Peričić in žogo poslal v lastno mrežo. V 90. minuti je nevarno z glavo meril Marcos Tavares, toda izvrstno je posredoval Rozman.

Celjani bodo v 7. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Kranju, Mariborčani pa bodo gostili Bravo.

Celje : Maribor 2:1 (1:0)

Arena Z'dežele, gledalcev 3000, sodniki: Žnidaršič, Kovačič in Vojska.



Strelci: 1:0 Vizinger (30.), 1:1 Požeg Vancaš (67.), 2:1 Peričić (84./avtogol).



Celje: Rozman, D. Štraus, Stojinović, Zaletel, Vidmajer, Benedičič (od 70. Štravs), Novak, Kerin, R. Štraus, Lotrič, Vizinger (od 77. Ćalušić).



Maribor: Pirić, Milec, Ivković, Peričić, Viler, Cretu, Vrhovec (od 81. Kronaveter), Požeg Vancaš, Kotnik, Kramarič (od 70. Hotić), Zahović (od 78. Tavares).



Rumeni kartoni: Benedičič; Kramarič, Vrhovec, Peričić.



Rdeči karton: /.

Potek tekme v Celju: