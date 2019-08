Bolgarski milijarder, ki želi Maribor pahniti iz Evrope

Pred dobrim desetletjem je bilo v bolgarskem klubskem nogometu vse drugače. Izstopala sta zlasti velikana iz Sofije, večna rivala Levski in CSKA, nato jima je tudi s pomočjo razigranega in zelo učinkovitega strelca Milivoja Novakovića mešal štrene še Litex iz Loveča. Leta 2011 je še zadnjič postal prvak, nato pa ga je na prestolu nasledil povzpetnik, ki je nizal podvig za podvigom.

Bolgarija je spremljala čudežno preobrazbo Ludogorca iz Razgrada, kluba, ki prihaja iz mesta z nekaj več kot 30 tisoč prebivalci in se ne more pohvaliti z bogato zgodovino. Ustanovljen je bil leta 1945, a je nato finančno propadel, na njegovih pogoriščih pa je nov klub zrasel leta 2001. Do leta 2009 je taval v nižjih ligah, nato pa si ga je prilastil Kiril Domuščijev in poskrbel za zeleno revolucijo.

Muha enodnevnica? Kje pa!

Bolgarski serijski prvaki nastopajo v zelenih dresih. Foto: Reuters Nogometaši v dresih zelene barve, ki poudarjajo ime regije Ludogorje, v slovenskem prevodu Divjih gozdov, so kmalu zavladali bolgarskemu nogometu. Najprej so postali prvaki v tretji ligi, nato bili najboljši še v drugi ligi, leta 2011 pa se pridružili elitnemu razredu. In to kako! Po nepozabni sezoni 2011/12 so postali državni prvaki, osvojili tudi pokalno tekmovanje, za piko na i pa si priigrali še superpokalni naslov!

Tako so poskrbeli za zgodovinsko dejanje, ki ga je na evropskih zelenicah pred njimi ustvarila le še Levadia iz Talina v Estoniji. Marsikdo je takrat pomislil, da je bogati lastnik Domuščijev, ki je v člansko moštvo za začetek vložil milijon evrov, na trenerski položaj pa postavil Ivajla Peteva, poskrbel le za muho enodnevnico. A se to ni zgodilo. Levski, CSKA, Botev Plovdiv, Litex in ostali so neuspešno naskakovali vrh. Ludogorec je osvajal naslov sezono za sezono, v aktualno je vstopil kot osemkratni zaporedni zmagovalec. Ruši številne rekorde, sodeč po začetku nove sezone, ko je po petih krogih v vodstvu in še ni izgubil dvoboja, pa bi se lahko tradicija nadaljevala.

Ludogorec je bolgarski prvak prvič postal leta 2012. Niz traja še danes ... Foto: Reuters

Orli iz Razgrada, ki leži na severovzhodu države, v njem pa prebiva veliko Turkov (petina vseh prebivalcev), ostajajo velika uspešnica bolgarskega nogometa. Dvakrat so že zaigrali v skupinskem delu lige prvakov in postali prvi bolgarski klub po Levskem, ki se je družil z elito. Dočakali so tudi zgodovinsko zmago nad Baslom, prvo in za zdaj edino v skupinskem delu lige prvakov. V tem pogledu so enaki z Mariborom, ki je v ligi prvakov prav tako občutil sladkost zmage le enkrat. Pred 20 leti v Kijevu, na krstni tekmi med najboljšimi!

Maribor je pred petimi leti prezimil v Evropi, ko se je uvrstil med 32 najboljših v evropski ligi, Ludogorcu pa je to uspelo že trikrat. V sezoni 2013/14 se je celo uvrstil v osmino finala lige Europa, s tem pa pridobil številne izkušnje, ki bi mu lahko prišle prav tudi 22. in 29. avgusta, ko se bo v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo spopadel z Mariborom.

Eden najbogatejših Bolgarov sprožil zeleno revolucijo Lastnik Ludogorca je 50-letni Bolgar Kiril Domuščijev. Bogastvo je kot spreten podjetnik začel kopičiti po letu 1990, ko so se v Bolgariji zgodile velike politične spremembe. Začutil je priložnost, začel prodajati oblačila in obutev, nato razširil poslovanje in se posvetil farmacevtski industriji, zlasti na področju veterine. Dosegel je številne uspehe, njegova podjetja so polnila bančni račun, to pa je bil šele začetek, saj se je nato z bratom osredotočil na večje investicije, ki so bolj ali manj prinašale dobiček. Za poslovne uspehe je prejel številne nagrade, njegovo bogastvo se ocenjuje na blizu milijarde evrov. Roman Bezjak je tako leta 2014 zatresel mrežo Lazia v Rimu in pomagal Ludogorcu do napredovanja v osmino finala evropske lige, kjer je izpadel proti Valencii. Foto: Reuters Pred leti so si ga dobro zapomnili tudi slovenski ljubitelji nogometa, ko po enem večjih evropskih podvigov, Ludogorec je izločil rimski Lazio, ni hotel prodati Romana Bezjaka. Čeprav se je govorilo, da ga želi španski Getafe pripeljati za nekaj milijonov evrov, je prvi mož kluba iz Razgrada vztrajal pri desetih! Ni popuščal, na koncu pa je Korošcu potekla pogodba, tako da je ostal brez zaslužka. Bo Maribor v play-offu kvalifikacij za ligo Europa izločil Ludogorec? Da. 38,64% +

Ne. 61,36% + Ker pa je bil spretnejši pri drugih nogometnih poslih, si je ustvaril dovolj kapitala, s katerim je nadaljeval svoj najljubši konjiček, vodenje nogometnega kluba. Odkar sodeluje z Ludogorcem, je klub dobil nov moderen stadion, bolgarski nogomet pa moštvo, ki beleži tudi evropske uspehe. Zato si je prislužil vzdevek Robin Hood bolgarskega nogometa, saj se trudi, da bi se lahko navijači ob spremljanju nogometa čim bolj zabavali. Zgradil je novo nogometno areno, pa tudi pripravljalno središče. V klubsko akademijo je vložil kar 25 milijonov evrov.

Več kot trikrat dražji od Maribora

Romun Claudio Keseru je najboljši strelec Ludogorca v bolgarskem prvenstvu. Foto: Reuters Ludogorec velja za prototip kluba, ki gradi srečo in uspehe na številnih tujcih. V Bolgarijo jih skuša pripeljati čim bolj poceni, nato pa čim dlje zadržati v Razgradu in nato prodati. Prednjačijo številni Brazilci, ki so v zadnjih letih postali zaščitni znak serijskega bolgarskega prvaka. Po oceni Transfermarkt.de je ekipa vredna kar 48,4 milijona evrov (za primerjavo, tržna vrednost igralcev NK Maribor je 14,2 milijona evrov), kar jo pred slovensko-bolgarskim spopadom postavlja v vlogo velikega favorita.

Premore kar 13 igralcev, ki so vredni vsaj dva milijona evrov (Maribor nima niti enega), največ pa velja Brazilec Cicinho (3,5 milijona evrov). Branilec je v Razgradu že štiri leta, njegov rojak Wanderson pet, Marcelinho, veliki ljubljenec navijačev, pa vse od leta 2011! Vmes je prejel tudi bolgarski potni list in postal članski reprezentant.

Med najdražje nogometaše Ludogorca, za katerim pogledujejo tudi evropski snubci, spadata tudi Romun Claudio Keseru (3,25 milijona evrov) in Poljak Jacek Goralski (3 milijone evrov). Za Ludogorec igra tudi Izraelec Dan Biton, a ni v sorodu z Dudujem Bitonom, ki je kratek čas igral za Maribor.

Arena končno nared za največje tekme Ludogorec Arena bo 22. avgusta gostila Mariborčane. Foto: Reuters Bolgarski prvaki igrajo domače tekme na Ludogorec Areni. Prihodnji četrtek bo stadion, ki sprejme 10.500 gledalcev, dobro spoznal tudi Maribor. Gradil se je vrsto let, a zaradi premajhnega števila sedežev ni smel gostiti največjih tekem v Evropi. Tako so orli iz Razgrada do leta 2017 igrali najbolj odmevne tekme na stadionu Vasil Levski v Sofiji, nato pa je lastnik Domuščijev sporočil veselo novico, da je na stadionu v uporabi že devet tisoč sedišč, kolikor jih je potrebnih za igranje tekem skupinskega dela večjih tekmovanj. Navijači so bili veseli, nogometaši pa so jim v krstni tekmi v Razgradu priredili veliko zadovoljstvo, saj so 28. septembra 2017 doma odpravili Hoffenheim z 2:1.

Slovenec na dveh večnih lestvicah

Ludogorec je v prejšnji sezoni nastopil v skupinskem delu evropske lige. Foto: Reuters Ludogorec se s slovenskim klubom še ni pomeril, Maribor pa se ne bo prvič pomeril z bolgarskim tekmecem. Leta 2016 je izločil Levskega. V Mariboru ni bilo zadetkov, v Sofiji pa je dosegel zlata vreden zadetek in napredoval po še enem neodločenem rezultatu (1:1).

Barve Ludogorca je v preteklosti branil tudi Slovenec. Napadalec Roman Bezjak se je v Bolgariji izkazal na delu. V prvenstvu je med letoma 2012 in 2015 dosegel 20 zadetkov in je osmi najboljši strelec na večni klubski lestvici, na kateri je na vodilnem položaju Romun Claudio Keseru (87). Še višje je na lestvici zadetkov na evropskih tekmah. Tam jih je nekdanji napadalec Celja, danes pa član ciprskega prvaka Apoel Nikozija, dal osem. Več od njega so jih dali le štirje, največ pa Marcelinho (14).

Ne more primerjati Ferencvaroša in Maribora

Trener Ludogorca Stojčo Stoev se je podpisal tudi pod evropske uspehe kluba v letu 2014. Foto: Reuters Ludogorec je v evropsko sezono vstopil neprepričljivo in pokazal, da je na začetku sezone, v kateri je nov (stari) trener še uigraval nove kombinacije, posebej ranljiv. Madžarski prvak Ferencvaroš, ki ga je v torek po visoki zmagi v Budimpešti s 4:0 izločil zagrebški Dinamo, ga je dvakrat premagal. Ludogorec je bil zelo razočaran, kar se je opazilo tudi na gostovanju na Islandiji, kjer je za razliko od Maribora (3:0) le remiziral z Valurjem (1:1), nato pa se je zeleni motor ogrel. Začel je brneti, na zadnjih treh evropskih tekmah pa ob nedotaknjeni mreži dosegel kar 13 zadetkov.

Najprej je islandskega prvaka v Bolgariji pozdravil s petardo (5:0), nato pa v 3. krogu kvalifikacij z lahkoto odpravil valižanskega prvaka The New Saints (5:0 in 4:0). Napredovanje, s katerim je tudi uradno naznanil dvoboja z Mariborom, je potrdil v četrtek, ko je v Wrexhamu s 4:0 nadigral TNS. Čeprav je bila zmaga čista kot solza, trener Stojčo Stoev po tekmi ni bil pretirano zadovoljen. ''Razlika med kluboma je ogromna. Igrali smo prepočasi. Znamo igrati hitreje in bolj kreativno, a teh vrlin nismo uporabili. Po domači zmagi s 5:0 smo tudi podcenjevali tekmeca. Je pa dobra stvar, da ni bilo nobenih poškodb in smo na koncu z lahkoto zmagali,'' je poudaril 57-letni strateg, ki je v novo sezono vstopil z superpokalnim naslovom.

Rodil se je prav v Razgradu, zato je med navijači zelo priljubljen, Ludogorec pa je treniral že v šampionski sezoni 2013/14. Letos se je vrnil na stolček, na katerem želi popeljati klub v skupinski del evropske lige. ''Proti Mariboru moramo narediti vse, da bomo napredovali. To si močno želimo. Vsak klub ima svoje vrednosti in drugačen slog igre. Ne morem primerjati Ferencvaroša in Maribora. Maribor je zagotovo zelo resen tekmec,'' je po poročanju bolgarskega Sportala odvrnil nekdanji napadalec sofijske Lokomotive.

Poljak prepričan: Ludogorec boljši od Maribora

Poljak Jakub Šverčok je na zadnji evropski tekmi Ludogorca dosegel dva zadetka. Foto: Reuters Na vprašanje, kdo je močnejši, Ferencvaroš ali Maribor, ni hotel odgovoriti, je bil pa bolj neposreden njegov izbranec Jakub Šverčok. 26-letni Poljak je v Walesu dosegel dva zadetka. V ligi Europa je zelo razigran, saj je bil to že njegov četrti gol na četrti tekmi. ''Zdaj nas čaka tekma v Varni (gostovanje v bolgarskem prvenstvu proti moštvu Černo More, op. p.), nato pa bomo razmišljali o Mariboru. Mislim, da imamo boljšo ekipo od njega in se bomo uvrstili v skupinski del evropske lige,'' je samozavesten napadalec orlov, katerih besed ne bodo veseli na Štajerskem.

O tem, da posveča Ludogorec ogromno pozornosti domačemu prvenstvu, kjer želi še devetič zapored postati prvak, priča izjava kapetana Svetoslava Djakova. ''Na tekmi v Walesu sploh nismo razmišljali o Mariboru. Zdaj nas čaka najprej težka tekma v Varni,'' je pojasnil 35-letni zvezni igralec. Ludogorec je prvenstveno sezono začel veliko bolje od Maribora. Z 11 točkami v petih nastopih vodi, Maribor pa je s šestimi točki za zdaj na sredini lestvice. Imajo pa vijolice prednost, saj bo povratna tekma play-offa kvalifikacij za ligo Europa 29. avgusta v Ljudskem vrtu, kar bi bilo lahko pomembno spoznanje. Ludogorec je v gosteh v tej sezoni v Evropi dobil le eno tekmo ...