Huda kriza Milaničevega Maribora: slabše kot letos v 29 letih še ni začel

Udarcev za Maribor na začetku nove sezone še kar ni konec. Po zelo pestrih zadnjih dneh, odstopu in ostanku Darka Milaniča, ostrih kritikah na račun nekaterih navijačev iz ust Zlatka Zahovića in opravičilom športnega direktorja, ki je sledilo, so Mariborčani v soboto zvečer prejeli še en udarec.

V režiji tragičnih junakov štajerskega derbija, nesrečnega Špira Peričića, za zdaj precej zgrešene Zahovičeve nadomestitve Marka Šulerja, in sina glavnega mariborskega kadrovnika Luke Zahovića, ki je bil tokrat na napačni strani (pretirane) predrznosti, so prvaki doživeli nov poraz. Z 1:2 so klonili pri klubu, ki so ga v zadnjem času pogosto premagovali, in domov odšli praznih rok.

Kdo bi si mislil, a po šestih odigranih prvenstvenih tekmah nove sezone Mariborčani za prvim mestom, s tem pa tudi največjim tekmecem Olimpijo, zaostajajo za sedem točk. Prav lahko pa se zgodi, da se bo Maribor v ponedeljkovo jutro zbudil tudi na minus osem ali pa celo minus enajst. Ljubljančane tekma v tem krogu namreč še čaka. Zvečer bodo v derbiju ekip z vrha lestvice gostovali pri Aluminiju v Kidričevem.

Darko Milanič: Če narediš toliko grobih napak …

Darko Milanič za poraz krivi grobe napake. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Darko Milanič.



"Videl sem zanimivo srečanje, ki je bilo z naše strani polno napak, ki so odločile srečanje. Videl sem Celje, ki je igralo podobno, kot tukaj vedno igra. Ima tempo v igri naprej," je še dejal trener Maribora.



"Če narediš neverjetno veliko napako in potem sam sebi zabiješ gol … Ne izkoristiš enajstmetrovke, imaš polno prometa. Odločile so grobe napake. Če narediš toliko napak, potem ne moreš zmagati. S tem moramo živeti," je še dejal nezadovoljni Milanič, ki je z Mariborom do zdaj osvojil šest naslovov slovenskega prvaka, a mu v lovu na sedmega trenutno ne kaže najbolje. "V prvem polčasu smo igrali slabše kot v drugem. Nismo imeli širine, zato smo imeli manj rešitev v napadu. V drugem polčasu smo igrali bolje in smo tudi zadeli, a se nam v kratkem obdobju 12 tekem dogaja, da popustimo v obrambi. Napake nas veliko stanejo," je po tekmi povedal"Videl sem zanimivo srečanje, ki je bilo z naše strani polno napak, ki so odločile srečanje. Videl sem Celje, ki je igralo podobno, kot tukaj vedno igra. Ima tempo v igri naprej," je še dejal trener Maribora."Če narediš neverjetno veliko napako in potem sam sebi zabiješ gol … Ne izkoristiš enajstmetrovke, imaš polno prometa. Odločile so grobe napake. Če narediš toliko napak, potem ne moreš zmagati. S tem moramo živeti," je še dejal nezadovoljni Milanič, ki je z Mariborom do zdaj osvojil šest naslovov slovenskega prvaka, a mu v lovu na sedmega trenutno ne kaže najbolje.

Tako slabo je Maribor začel le še leta 2004 in potem postal prvak

Maribor je v prvem krogu doma nepričakovano klonil proti kranjskemu Triglavu z 1:2. Potem se je s točko vrnil z gostovanja pri Rudarju v Velenju (1:1), točko doma osvojil na derbiju proti Olimpiji (0:0) in do točke prišel tudi v Murski Soboti proti Muri (1:1). V prejšnjem krogu je le dočakal prvo zmago in doma z igralcem več uspel premagati Tabor, Sežančane je odpravil s 4:2.

Le šest točk na šestih tekmah je na začetku sezone 2004/05 v prvih šestih tekmah osvojil tudi Ante Šimundža. Foto: Vid Ponikvar

Zdaj pa še en poraz, ki pomeni najslabši štart v novo prvenstveno sezono za Maribor po daljnem letu 2004. Takrat so Mariborčani pod vodstvom Anteja Šimundže sezono prav tako začeli s šestimi točkami s prvih šestih prvenstvenih tekem. Tudi takrat so v prvih šestih obračunih, tako kot letos, zbrali zmago, tri remije in dva poraza. Potem so, z istim trenerjem na klopi, ob koncu prvenstva zlahka prišli do prvenstvenega naslova. Osvojili so ga z devetimi točkami naskoka pred Celjem, pred Olimpijo pa so si nabrali kar 18 točk prednosti.

Manj kot šest točk Maribor v prvih šestih odigranih prvenstvenih tekmah v 29 prvenstvenih sezonah, ki jih je do zdaj odigral, še ni osvojil.

Dvakrat, v sezoni 1999/00 z Bojanom Prašnikarjem in sezoni 2013/14 s Hrvatom Antejem Čačićem na klopi, so bili celo stoodstotni. Osvojili so maksimalnih 18 točk.

V obdobju od leta 2007, ko je v Ljudski vrt prišel Zahović, je Maribor v prvih šestih tekmah osvajal 8, 10, 11, 9, 16, 16, 14, 18, 13, 10, 8, 16 in lani 14 točk.

Celjani do 18. skalpa Maribora

Celjani, ki so na novo zmago proti Mariboru čakali šest prvenstvenih tekem, od 25. novembra 2017, ko so v Celju prav tako zmagali z 2:1, so v soboto še 18. v svoji zgodovini premagali Maribor. Do zdaj so z njim v prvenstvu odigrali kar 96 tekem, ob tem so zbrali 28 remijev in 50 tekem izgubili. Zabili so 102 gola, prejeli pa jih 192.



V Celju so Celjani prišli do desete zmage. V 49 tekmah proti Mariboru pred domačimi navijači so ob desetih zmagah prišli do 18 neodločenih izidov in na 21 tekmah ostali praznih rok. Dosegli so 55 golov in jih prejeli 88.

Zlatko Zahović je po njegovem odstopu trenerju Maribora kril hrbet. Bo tako tudi v prihodnosti? Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Milanič (bo) pod hudim pritiskom

Milanič je, upoštevajoč Evropo, na 12. tekmi v tej sezoni doživel še peti poraz, tretjega na zadnjih štirih tekmah. Ob tem je trikrat remiziral in štirikrat zmagal.

Že v četrtek ga čaka nov velik izziv. V prvi tekmi play-offa za ligo Europa se bo v Bolgariji pomeril s tamkajšnjim prvakom Ludogorcem, ki je v Evropi v zadnjih treh tekmah trikrat zmagal s fantastično razliko v zadetkih 13:0. Potem Maribor v nedeljo čaka domača prvenstvena tekma z novincem v ligi Bravom iz Ljubljane, že štiri dni pozneje pa nova evropska tekma proti Ludogorcu.

Milanič med navijači že tako ne uživa velikega zaupanja, po zadnjem porazu ga bo še manj, po morebitnem novem evropskem neuspehu in (vsaj zanj) bog ne daj še enem prvenstvenem spodrsljaju pa bi bilo njegovih podpornikov med množicami pristašev mariborskega nogometnega kluba manj, kot je kilometrov slovenske obale. Zahović pa bi bil v tem primeru zagotovo pod velikim pritiskom …

Ste zadovoljni z delom Darka Milaniča na klopi NK Maribor? Da 25,26% +

Ne 74,74% +

Maribor po šestih prvenstvenih tekmah na začetku sezone:

Sezona 1991/92: 13 točk

Sezona 1992/93: 9 točk

Sezona 1993/94: 11 točk

Sezona 1994/95: 13 točk

Sezona 1995/96: 7 točk

Sezona 1996/97: 11 točk

Sezona 1997/98: 7 točk

Sezona 1998/99: 13 točk

Sezona 1999/00: 18 točk

Sezona 2000/01: 15 točk

Sezona 2001/02: 13 točk

Sezona 2002/03: 9 točk

Sezona 2003/04: 13 točk

Sezona 2004/05: 6 točk

Sezona 2005/06: 8 točk

Sezona 2006/07: 8 točk

Sezona 2007/08: 10 točk

Sezona 2008/09: 11 točk

Sezona 2009/10: 9 točk

Sezona 2010/11: 16 točk

Sezona 2011/12: 16 točk

Sezona 2012/13: 14 točk

Sezona 2013/14: 18 točk

Sezona 2014/15: 13 točk

Sezona 2015/16: 10 točk

Sezona 2016/17: 8 točk

Sezona 2017/18: 16 točk

Sezona 2018/19: 14 točk

Sezona 2019/20: 6 točk