Zlatko Zahović se je posul s pepelom in se opravičil

Po besedah, ki jih je v pogovoru za Večer spregovoril po burni soboti, ko je trener Maribora Darko Milanič odstopil po zmagi nad Taborom iz Sežane, se je javil športni direktor Mariborčanov Zlatko Zahović in se za izrečene beseda opravičil.

"Spoštovani navijači. Namerno sem odlašal z opravičilom, da se izlijejo vse kritike, ki jih sprejemam kot povsem upravičene. Moje sporočilo v pogovoru po sobotni prvenstveni tekmi niti po naključju ni želelo biti posredovano v tej smeri," je v izjavi, objavljeni na uradni spletni strani NK Maribor, povedal Zlatko Zahović.

"Bilo je zelo napačno povedano, še slabše pa interpretirano. Moj namen ni bil nikogar užaliti. Nisem govoril o posameznikih, ampak o prispodobah, ki pa so bile prenesene preveč neposredno in povsem zgrešeno. Iskreno se opravičujem vsem, ki so jih moje neprimerne besede prizadele," še piše v izjavi športnega direktorja Maribora.

"Vsi dobro veste, da sem eden od vas oziroma od nas," še pravi Zahović, ki se je javil pet dni po spornih izjavah, ki so v Sloveniji dvignile precej prahu.

Kaj je izgovoril po sobotni tekmi?

Spomnimo, kaj se je dogajalo. Po sobotni zmagi v Ljudskem vrtu s 4:2 nad Taborom iz Sežane, ki je bila prva prvenstvena Mariborčanov v tej sezoni, je zaradi žvižgov s tribun odstop ponudil dolgoletni in uspešni trener vijoličastih Darko Milanič. Zahović njegovega odstopa ni sprejel, v pogovoru za mariborski časnik Večer pa namenil precej kritik nekaterim mariborskim navijačem in bil ob tem precej žaljiv.

Športni direktor Maribora je branil Darka Milaniča in ob tem napadel nekatere svoje navijače. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Dovolili smo, da se je ustvarilo stanje, ko lahko vsaka čistilka žali klub in trenerja. Tega ne bom več dovolil. Malomeščanstvo ne bo nikoli prišlo v klub. Malečnik in Miklavž ne bosta pljuvala po NK Maribor. Malečnik in Miklavž nista NK Maribor! Zahvala za podporo pa gre violam."

"Malomeščanstva ne bo v NK Maribor! Žvižgajo tisti, ki so do mladincev igrali v klubu, nato pa niso dobili priložnosti, ker niso bili dovolj kakovostni. Malečnik in Miklavž ne bosta NK Maribor, meščani Maribora bodo NK Maribor."

"Tega ne bom več dovolil. Če je treba, grem v 'fajt' z vsemi, samo ne z violami, ki so ugled kluba. NK Maribor daje dodano kakovost mestu, ne pa TAM in 'šraufenciger'."

Tole so bile najbolj sporne izmed številnih izjav, s katerimi je precej neposrečeno svoje navijače selekcioniral Zahović, sicer zelo uspešen nogometni funkcionar, ki med navijači Maribora in tudi drugod uživa velik ugled.

Uspehi so stalnica v Ljudskem vrtu, odkar se je vanj preselil najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

Dve ligi prvakov, tri lige Europa, osem naslovov prvaka ...

Odkar je leta 2007 Zahović prišel v Maribor, je ta kar dvakrat igral v ligi prvakov in se trikrat uvrstil v skupinski del lige Europa. Ob tem se je veselil kar osmih naslovov slovenskega državnega prvaka, štirikrat je bil pokalni prvak, v klubske vitrine pa je prinesel še štiri superpokale.

Maribor, ki ima po prvih petih prvenstvenih tekmah nove sezone Prve lige Telekom Slovenije, v kateri brani naslov, samo šest točk, bo v prvenstvu naslednjič dejaven že jutri, ko ga v Celju čaka štajerski derbi. Že v četrtek pa bo odigral novo, sedmo evropsko tekmo v tej sezoni. V play-offu za ligo Europa se bo meril z bolgarskim Ludogorcem.