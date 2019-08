Safet Hadžić: Očitno bo že res #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav v Prvi Ligi Telekom Slovenije za tisti res pravi derbi velja le obračun med Olimpijo in Mariborom, se po veliki krizi Štajercev in pogledu na lestvico vse skupaj spreminja. V 6. krogu bo daleč največ pozornosti požel, verjeli ali ne, obračun v Kidričevem, kjer bo Aluminij lovil zmago in vrh lestvice, Ljubljančani pa želijo z zmago iz boja za naslov vreči branilce naslova. Olimpija bi v primeru novih treh točk Mariboru pobegnila že za neverjetnih 10 točk.