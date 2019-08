Bravo do druge zmage. Alarm v Kranju? Triglav je izgubil petič zapored.

Nogometaši Triglava, ki so odlično začeli prvenstvo, zadnje čase ne najdejo poti iz krize. V Ljubljani so proti neposrednemu tekmecu v boju za obstanek Bravu izgubili že petič zaporedoma. Še drugič v nizu so tekmo končali z manj igralci, kot so tekmo začeli, tokrat so večji del drugega polčasa celo odigrali z dvema igralcema manj, saj je sodnik Alen Borošak v štirih minutah izključil Kristjana Arha Česna, nato pa še Ožbeja Kuharja, ki je tik pred tem stopil na igrišče.

Prav Kuhar je bil s svojim nespametnim posredovanjem pred golom, ko je povlekel Alena Krcića, glavni krivec za poraz Kranjčanov, saj je s prekrškom zakrivil še enajstmetrovko, s katero so si domači zagotovili drugo prvenstveno zmago.

V zaključku tekme je Borošak pokazal še dva rdeča kartona, pri domačih je moral predčasno v slačilnico Mitja Križan, tretjo izključitev pri gostih pa si je prislužil tudi Marko Gajič.

Da se je v Šiški začelo dogajati kaj zanimivega, so morali gledalci čakati na zadnji del prvega polčasa. Pred tem je imel Bravo terensko premoč na igrišču, tudi večkrat poskušal s streli, ki pa niso našli poti v mrežo, ali so jih gostujoči igralci blokirali, ali pa je bil na pravem mestu vratar Jalen Arko.

V 32. minuti se je v ugodnem položaju za strel znašel Aljoša Matko, a zadel le Verona Šaljo, minuto pozneje je bil Mustafa Nukić prekratek po podaji z desne strani, v 35. minuti pa je zadišalo po zadetku Ljubljančanov. Andraž Kirm je lepo izvedel prosti strel, toda Arka je rešila vratnica.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Šest minut pred koncem prvega dela pa bi zgrešene priložnosti gostiteljev Gorenjci, ki so bili dotlej le dvakrat nekoliko bolj nevarni s streli od daleč, lahko kaznovali. V protinapadu je David Tijanić žogo popeljal od sredine igrišča, prišel do priložnosti za strel, a se je odločil za podajo Luki Majcnu, toda v obrambo se je še pravočasno vrnil Jaka Ihbeisheh in žogo pred kranjskim napadalcem poslal v kot.

Kranjčani so si svojo usodo zapečatili na začetku drugega dela, ko so na ekspresen način izgubili dva igralca. Najprej je Arh Česen dobil drugi rumeni karton, nato pa je Kuhar storil prekršek za enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Ovbokha Agboyi.

Z dvema igralcema manj so se Kranjčani v glavnem branili, pri tem pa so bili za razliko od prejšnje tekme, ko jim je Celje nasulo šest golov, uspešni, saj tekmecem posebej lepe priložnosti niso dopustili. Enkrat so po zaslugi odličnega preigravanja Tijanića celo prišli v kazenski prostor, a je njihov zvezni igralec padel. Zahtevali so enajstmetrovko, vendar je niso dobili.

V naslednjem krogu bo Bravo gostoval pri Rudarju v Velenju, Triglav pa bo gostil Domžale.

Bravo : Triglav 1:0 (0:0)

Športni park Šiška, sodniki: Borošak, Šumer, Sužnik.



Strelec: 1:0 Agboyi (60., 11-m).



Bravo: Vekić, Ihbeisheh, Vrljičak, M. Matko, Kirm, Žinko, Agboyi, Krcić (od 64. Mensah), Križan, Nukić (od 90. Kancilija), A. Matko (od 90. Piskule).

Triglav Kranj: Arko, Šalja, Arh Česen, Tijanić, Rogelj, Mlakar, Gajić, Herić (od 87. Aliaga), Majcen, Hasanaj (od 46. Kryeziu), Jašaragič (od 58. Kuhar).



Rumeni kartoni: Nukić, A. Matko; Arh Česen, Gajić.

Rdeči kartoni: Arh Česen (55.), Kuhar (59.), Gajič (89.), Križan (85.).

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! V Ljubljani se izid do konca tekme ni spremenil, tako da se Bravo veseli druge prvoligaške zmage v zgodovini kluba, medtem ko je Triglav v očitni krizi. Izgubil je še peto tekmo v nizu.



89. minuta: noro, še četrti rdeč karton na tekmi v Ljubljani, tretji na strani Triglava. Zaradi drugega rumenega kartona je moral predčasno z igrišča še Marko Gajić.



85. minuta: zdaj pa še tretji rdeči karton. Tokrat so ga prejeli domači, z igrišča je moral Mitja Križan.



83. minuta: priložnost Brava za povišanje vodstva. Poizkusil je še en Afričan v vrstah Ljubljančanov Ibrahim Mensah, a ni zadel.



75. minuta: v kazenskem prostoru domačih je preigraval David Tijanić in padel, a je sodniška piščalka ostala nema.



VIDEO: rdeč karton Ožbeja Kuharja in gol Ovbokhe Agboyjija:



GOOOL! V 60. minuti je Nigerijec v vrstah Brava Ovbokha Agboyi uspešno realiziral enajstmetrovko in Ljubljančane popeljal v vodstvo z 1:0.



59. minuta: Ožbej Kuhar, ki je v 58. minuti po izključitvi Kristjana Arha Česna prišel na igrišče s klopi, je le po minuti igre z vlečenjem za dres v svojem kazenskem prostoru zakrivil enajstmetrovko, ob tem pa si prislužil še rdeč karton. Neverjetno naivna poteza 22-letnega branilca, po kateri gostje ostajajo z devetimi nogometaši na igrišču.



VIDEO: rdeč karton Kristjana Arha Česna:





54. minuta: prekršek nogometaša Triglava Kristjana Arha Česna, po katerem je mladi branilec gostov prejel drugi rumen karton in moral predčasno z igrišča. Bomo zdaj, ko ima Bravo terensko premoč, dočakali prvi gol?



53. minuta: priložnost za Bravo, po kotu je z glavo poizkusil Mustafa Nukić in za las zgrešil cilj.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Bomo v drugih 45 minutah na štadionu ZŠD Ljubljana dočakali prvi zadetek?



POLČAS! Za nami je 45 minut precej nezanimive igre v Ljubljani, kjer sta imeli obe ekipi bolj malo priložnosti za gol, ki pa mu je bil bližje Bravo. Bo v drugem polčasu kaj bolj razburljivo?



VIDEO: vratnica Andraža Kirma:



35. minuta: zdaj pa odličen prosti strel Andraža Kirma, ki je zadel vratnico. Bravo bi skoraj prišel do vodstva.



VIDEO: priložnost Qendrima Hasanaja:





31. minuta: zdaj so Kranjčani poizkusili še enkrat. Tokrat je od daleč streljal Qendrim Hasanaj, a je vratar Brava žogo odbil v kot.



20. minuta: zdaj je prvič streljal še Triglav. S strelom je poizkusil Anis Jasaragić, a vratar Brava ni imel težav. Žogo je ujel.



VIDEO: priložnost Ovbokhe Agboyjija:



15. minuta: po precej nezanimivih uvodnih 15 minutah le prva priložnost. Od daleč je s strelom od daleč za Bravo poizkusil Ovbokha Agboyi, a se je z obrambo izkazal vratar Triglava Jalen Arko. Po odbiti žogi je s strelom pozkusil še Mustafa Nukić, a so gostje blokirali strel in žoga je končala v kotu.



ZAČETEK TEKME! V Ljubljani se v prvi tekmi 8. prvenstvenega kroga, zadnjega pred reprezentančnim premorom, ki je pred nami, merita debitant v prvi ligi Bravo in kranjski Triglav. To sta ekipi, ki naj bi se boriti za obstanek, trenutno pa sta na sedmem (Triglav) in osmem mestu (Bravo). Kranjčani, ki so po spodbudnem začetku izgubili zadnje štiri tekme, imajo šest točk. Ljubljančani, ki v zadnjih štirih tekmah prav tako ne poznajo zmage (dvakrat so remizirali), imajo točko manj.