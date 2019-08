Aluminij ne popušča, nogometaši Mure prvič sklonjenih glav #video

Derbi še neporaženih ekip je pripadel v uvodu tej sezone izjemno razpoloženim Kidričanom, ki z disciplinirano, borbeno igro trejo tekmece enega za drugim.

Nič drugače se ni zgodilo Muri, ki je prejela po zadetek v vsakem polčasu. Aluminij tako še naprej vztraja na vrhu lestvice, Mura, ki je v prejšnji sezoni slavila na vseh štirih obračunih z Aluminijem, pa s tekmo manj ostaja četrta.

Prvi polčas je večinoma postregel z izenačeno tekmo brez večjih priložnosti. A borbeni in nepopustljivi gostitelji so vendarle prišli do vodilnega zadetka.

Tega je v 40. minuti dosegel Matic Vrbanec, ki je v bližini gola sprejel žogo po podaji s peto Anteja Živkovića in jo od prečke poslal v mrežo. Malce zatem je imel priložnost za zadetek tudi Nikola Leko, a je malce zgrešil s 14 metrov.

Aluminij ostaja na prvem mestu. Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Prvič na tekmi je bilo sicer malce bolj vroče že v deseti minuti, ko sta v kazenskem prostoru gostov poskušala Alen Krajnc in Živković, a brez uspeha. Pri gostih velja omeniti le prosti strel Luke Bobičanca v 33. minuti, Matija Kovačić je žogo odbil čez prečko.

V uvodu drugega polčasa sta pri Aluminiju najprej zagrozila Krajnc in Živković, v 49. minuti pa je na drugi strani Bobičanec od daleč zadel vratnico domačih vrat.

V 63. minuti so domači znova zagrozili, ko je Leko s strelom z glavo zgrešil cilj, prosti strel Bobičanca je na drugi strani ukrotil Kovačić, v 68. minuti je slednji dobil nov dvoboj z Murinim nogometašem.

V 73. minuti je imel Nemanja Jakšić "na nogi" povišanje vodstva gostiteljev, a je na začudenje gledalcev zgrešil s petih, šestih metrov. Že v sodniškem dodatku pa so domači le potrdili zmago, ko je David Flakus-Bosilj podal z desne, Matic Maruško pa je žogo preusmeril v lastno mrežo.

Kidričani bodo v 9. krogu 14. septembra gostovali v Mariboru, Sobočani pa bodo dan pozneje gostili Sežančane.

Športni park, sodniki: Žganec, Kasapović in Vojska.



Strelca: 1:0 Vrbanec (40.), 2:0 Maruško (90./avtogol).



Aluminij: Kovačić, Ploj, Kontek, Martinović, Jakšić, Petrovič, Vrbanec, Leko, Matjašič, Krajnc (od 79. Pantalon), Živković (od 86. Flakus-Bosilj).



Mura: Obradović, Šturm, Karamarko, Maruško, Kous, Šporn (od 61. Kouter), Kozar, Karničnik (od 68. Mulić), Horvat (od 78. Bubnjar), Bobičanec, Maroša.



Rumeni kartoni: Kontek, Krajnc; Kozar, Mulić.

Rdeči karton: /.

Konec tekme v Kidričevem. Mura je imela 61-odstotno posest žoge, a ni našla poti do vrat Aluminija, ki tudi po osmih krogih ostaja neporažen.

GOOOL! Aluminij vodi z 2:0. Flakus Bosilj je poslal predložek pred vrata Mure, nesrečno pa je posredoval Matic Maruško, saj se je žoga od njega odbila za hrbet vratarja Obradovića.

Video: avtogol Maruška:

88. minuta: vroče je bilo pred vrati Aluminija. Na vrata Aluminija so pritiskali igralci Mure, ob tem pa je Fejsal Mulić napravil prekršek nad vratarjem Kovačičem.

Video: prekršek Mulića:

73. minuta: nova odlična priložnost za Aluminij! Po podaji s kota se je žoga ob slabem posredovanju Murine obrambe odbila do Nemanje Jakšića, ki se je sam znašel pred vratarjem Mure, a žoge ni pričakoval in ni našel poti do gola.

Video: priložnost Jakšića:

63. minuta: priložnost Aluminija za povišanje vodstva. Natančen predložek v kazenski prostor je poslal Dejan Petrović, z glavo je poskusil Nikola Leko, a je sprožil mimo vrat Mure.

Video: poskus Leka:

49. minuta: kakšna priložnost za Muro! Z izjemnim strelom od daleč je poskusil v tej sezoni razpoloženi ostrostrelec Mure Luka Bobičanec, a je njegov poskus zadel vratnico.

Video: strel Bobičanca:

Konec prvega polčasa v Kidričevem. Mura je bila v prvem polčasu več pri žogi, a si varovanci Anteja Šimundže niso priigrali nobene prave priložnosti. Na drugi strani je Aluminij trikrat sprožil v okvir vrat Mure in enkrat zadel.

GOOOL! Aluminij vodi v Kidričevem! Napako obrambe Mure je izkoristil Alen Krajnc, ki je žogo oddal Anteju Živkoviću, ta pa je z imenitno podajo s peto zaposlil Matica Vrbanca, ki je z močnim in natančnim strelom premagal Obradovića.

Video: gol Vrbanca:

33. minuta: priložnost za Muro. S prostega strela je na vrata Aluminija močno sprožil Luka Bobičanec, a je bil vratar Kidričanov Matija Kovačič na mestu.

Video: prosti strel Bobičanca:

10. minuta: prvo resnejšo priložnost na tekmi si je priigral Aluminij. Z močnim strelom na vrata Mure je poskusil Alen Krajnc, žogo je vratar Mure Matko Obradović odbil. Do žoge je nato prišel še Ante Živković, a je bil Obradović znova na mestu. Ostaja 0:0.

Video: priložnost Aluminija:

Začetek tekme v Kidričevem.

Koga sta trenerja obeh ekip uvrstila v začetni postavi?

Derbi 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v Kidričevem. Če bi nekdo pred začetkom sezone napovedal, da bo prvi Aluminij, Domžale pa zadnje, ga zagotovo ne bi jemali preveč resno. Če bi dodal, da bo imel Aluminij konec avgusta petkrat več točk od Domžal, bi ga premerili s še bolj začudenim pogledom, podobno bi veljalo, če bi drzno napovedal, da bosta po sedmih krogih izmed prvoligaških klubov neporažena le še Aluminij in Mura. A realnost je takšna, da bi imel prav.

Kidričani in Sobočani so v tej sezoni še brez poraza, odlične predstave pa so jih pripeljale na oziroma pod vrh prvoligaške lestvice. Če bi Mura dobila prestavljeno srečanje z Domžalami, ki bo odigrano 12. septembra, bi celo sestavljala vodilni dvojec z enakim številom točk. V soboto bosta kluba poskrbela za veliki derbi.

Srečanje med Aluminijem in Muro bo deležno posebne časti in pozornosti, udarila se bosta še neporažena. Gostitelje v tej sezoni odlikuje jeklena obramba, dvojec Ilija Martinović in Ivan Kontek je tako zbran, da se je mreža Aluminija zatresla zgolj trikrat, Prekmurci pa lahko računajo na pomoč zvestih navijačev, ki jih spremljalo na vsakem gostovanju.

V Kidričevo jih bo prišlo ogromno, Ante Šimundža pa na tekmi ne bo smel računati na kaznovanega Luko Šušnjaro. Črno-beli bodo poskušali nadaljevati imeniten niz proti Aluminiju. V prejšnji sezoni so dobili prav vse štiri medsebojne tekme.