Olimpija po preobratu do zmage v Sežani #video

Ljubljančani so uspešno prestali težko gostovanje pri borbenih Kraševcih, ki so do tega kroga veljala za najmanj gostoljubnega gostitelje v prvoligaški konkurenci. Na koncu pa so kljub temu, da so imeli zadnjih 12 minut igralca več, poln plen prepustili gostom, ki so se s peto zmago znova prebili na vrhu lestvice.

Kraševci so prevladovali v prvih 15 minutah, toda Nejca Vidmarja niso ogrozili. Zato pa so v 17. minuti svoj prvi resen napad izpeljali Ljubljančani, Jan Andrejašič pa je v dvoboju z Arianom Renerjem žogo poslal mimo gola.

Že v 18. minuti pa so domači povedli. Rodrigue Bongongui je prišel do žoge ob premalo odločnem Miralu Samardžiću, z desne podal pred gol, kjer je bil Stefan Stevanović in na veselje polnih tribun v Sežani zadel za 1:0.

Deset minut pozneje pa so gosti izenačili. Marko Putinčanin je z leve strani podal na drugo vratnico, kjer je Luka Menalo iz ostrega kota streljal z glavo in s pomočjo nasprotne vratnice dosegel svoje tretji gol sezone.

Luka Menalo je zadel za izenačenje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V 35. minuti je novo nevarnost pred svojimi vrati preprečil Marko Ristić z izbijanjem žoge pred praznim golom. Do konca polčasa so imeli nekoliko več od igre zeleno-beli, a prave nevarnosti za Renerja ni bilo več.

Vukušić zadel za zmago

Zato pa je bilo malce nevarneje v 48. minuti, ko je iz bližine streljal Ante Vukušić, a previsoko. Podobno priložnost je malo zatem na drugi strani zapravil Bongongui po nespretnem izbijanju Mackyja Bagnacka.

V 57. minuti so Ljubljančani povedli, potem ko je najprej na desni strani Putinčanin oddal žogo do Stefana Savića, ta jo je poslal na kratko pred gol, kjer je bil Vukušić, ki je zadel petič v sezoni.

Sledilo je novo obdobje prevlade gostov, ki so prišli do nekaj strelov, v 72 minuti je v kazenskem prostoru Olimpije preigraval Stevanović, a ga je Vidmar ukrotil, v 75. pa je s šestimi goli prvi strelec lige Predrag Sikimić iz ugodnega položaja zgrešil z glavo.

V 78. minuti je bil po nešportni reakciji v boju s Stjepanom Babićem po drugem rumenem kartonu izključen Tomislav Tomić, malo zatem pa je zgrešil cilj Dino Stančič, kar je bila tudi zadnja priložnost tekme.

Sežančani bodo v 9. krogu 15. septembra gostovali v Murski Soboti, Ljubljančani pa bodo gostili Celje.

Tabor Sežana - Olimpija 1:2 (1:1)

Stadion Rajko Štolfa, sodniki: Kajtazović, Brezar in Kalan.



Strelci: 1:0 Stevanović (18.), 1:1 Menalo (28.), 1:2 Vukušić (57.).



CB24 Tabor: Rener, Ristić, Azinović, Zebić, Salkić, S. Babić, M. Babić (od 45. Sever), Mihaljević (od 86. Milošev), Bongongui, Stevanović (od 80. Stančič), Sikimić.



Olimpija: Vidmar, Jurčević, Bagnack, Samardžić, Andrejašič (od 82. Šme), Tomić, Putinčanin, Savić (od 89. Kregar), Menalo, Čekiči (od 71. Valenčič), Vukušić.



Rumeni kartoni: Salkić, Ristić, Azinović, S. Babić; Vukušić, Tomić, Putinčanin, Menalo.



Rdeči karton: Tomić (78.).

Potek tekme v živo: