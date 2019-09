Celjani meljejo naprej #video

Ekipi sta v Celju danes igrali že 84. lokalni derbi; v savinjsko-šaleškem obračunu so imeli status favorita domači, na koncu so ga tudi upravičili in drugič v nizu prepričljivo ugnali nasprotnike. Pravzaprav bi bil lahko izid glede na potek tekme in zgrešene celjske priložnosti še precej višji.

Popotnica Celjanov je bila odlična, prejšnji teden so kar s 6:0 premagali Triglav in si pripravili izhodišče za mesta tik pod vrhom. Z današnjimi novimi tremi točkami so ostali v stiku z Aluminijem in Olimpijo, za njima zaostajajo tri oziroma dve točki. Rudar na drugi strani pa tudi po osmih krogih ostal brez prve zmage v sezoni.

Trener Celja Dušan Kosić je v zadnjem času res lahko zadovoljen. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Celjani so hitro pokazali, v katero smer bo šla tekma. Prvo nevarnejšo akcijo so končali z golom, gostujoči obrambi sta pobegnila Luka Kerin in Ivan Božić, prvi je podal proti daljši vratnici mimo vratarja Tomaža Stopajnika, kjer je bil dovolj hiter Božić in poslal žogo v mrežo za prvi zadetek v ligi.

Rudar je bil v prvem delu praktično neopazen, šele v 25. minuti so knapi uprizorili prvi napad, akcija se je končala le s kotom. Na drugi strani so bili Celjani nenehno pred vrati Stopajnika, Dario Vizinger in Mitja Lotrič sta imela še nekaj polpriložnosti. Vizinger bi lahko izid povišal v 33. minuti, ko ga je lepo našel Kerin, toda prvi je žogo s petih metrov nameril točno v Stopajnika.

Oddolžil se je v 42. minuti, ko je Žan Benedičič streljal od daleč, vratar je žogo le odbil, po podaji Kerina pa je bil Vizinger tokrat bolj natančen.

Dario Vizinger je dvakrat zadel v polno. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Razmerja moči se niso v nadaljevanju prav nič spremenila. Rudar je bil v izrazito podrejenem položaju, premoč Celja pa je potrdil Vizinger s svojim drugim golom na tekmi v 50. minuti.

Elvedin Đinić je slabo vračal žogo svojemu vratarju, Stopajnika pa je prehitel Vizinger in žogo pred njim preusmeril v mrežo.

Takrat je bilo že jasno, da bo zmaga ostala doma, vprašanje je bilo le, kako visoka bo. Da ni bila še višja, je kriva predvsem neučinkovitost domačih. Vizinger bi lahko v 59. minuti dosegel tretji gol. Toda enajstmetrovko, ki jo je ob prekršku Davida Hrubika priigral Lotrič, je izvedel slabo in žogo poslal mimo vratnice.

V zadnje pol ure so Celjani opazno spustili ritem, vseeno pa Stopajnik ni bil povsem brez dela. Še nekajkrat se je izkazal in soigralce rešil pred še hujšim porazom, edino pravo akcijo pa so gostje izvedli šele v 87. minuti, a je Nemnaja Tomaševič reagiral preveč neodločno.

V naslednjem krogi po reprezentančnem premoru bodo Celjani 15. septembra gostovali pri Olimpiji, Rudar pa bo 13. septembra gostil novinca v ligi Bravo.

Celje : Rudar Velenje 3:0 (2:0) Štadion z dežele, sodniki: Žnidaršič, Pospeh, Habibović. Strelci: 1:0 Božić (10.), 2:0 Vizinger (42.), 3:0 Vizinger (50.), Celje: Rozman, Vidmajer, Zaletel, Stojinović, Štraus, Novak, Benedičič, Lotrič, Kerin (od 69. Koritnik), Božić (od 59. Plantak), Vizinger (od 79. Čalušić). Rudar Velenje: Stopajnik, Hrubik, Džinić, Krefl, Filipović, Kitek (od 58. Vošnjak), Lovenjak, Črnčič (od 75. Tomaševič), Trifković, Pljava, Petrović (od 46. Koprivnik). Rumeni kartoni: Lotrič, Novak; Vidmajer.

Rdeč karton: /