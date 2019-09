Mariborčani se počasi vzpenjajo, Domžale ostajajo pri le treh točkah #video

Tekma ranjenih ekip v slovenski ligi je postregla z razburljivim dogajanjem na in ob igrišču, na koncu pa so se polnega izkupička razveselili Mariborčani.

Domžalčani so sezono začeli izjemno slabo, po sedmih krogih so imeli na računu le tri točke in so bili zadnji na lestvici. Mariborčani sicer po slabšem začetku napredujejo, toda mesto na sredini lestvice ni tisto, ki bi državne prvake zanimalo, za nameček pa so prišli v goste k Domžalčanom po slovesu od Evrope na zadnji stopnički kvalifikacij.

Za goste je prvo tekmo odigral nova okrepitev Nemanja Mitrović, zaradi poškodb pa sta manjkala Martin Milec in Rudi Požeg Vancaš.

Srečanje je odločil zadetek v 7. minuti. Foto: Grega Valančič / Sportida

Mariborčani so že v prvi nevarnejši akciji povedli. Po prostem strelu Roka Kronavetra je žoga prišla do Jasmina Mešanovića, ki se je odločil za strel, žoga je potem zadela še domačega nogometaša Gregorja Sikoška ter toliko spremenila smer, da je presenetila vratarja Ajdina Mulalića.

Kmalu zatem so morali Mariborčani poseči po menjavi vratarjev. Ob akciji Domžal je ob posredovanju pred Raunom Sappinenom dobil udarec v glavo in ni mogel nadaljevati tekme, tako da je na igrišče prišel Jasmin Handanović.

Domžalčani bi lahko hitro odgovorili z golom oziroma tudi so, toda sodniki so njihov zadetek razveljavili. Akcijo je začel Adam Gnezda Čerin, po njegovem strelu je Handanović žogo le odbil, nanjo sta se pognala Sappinen in Matej Podlogar. Sodniki pa so ocenili, da je šlo za prepovedan položaj, vse skupaj pa je tako razjezilo domačega stratega Simona Rožmana, da mu je sodnik Matej Jug pokazal rdeč karton.

Do konca prvega dela sta imeli moštvi izmenično premoč in priložnosti. Mariborske je v glavnem nizal Luka Zahović, ki je dvakrat preizkusil vratarja Mulalića, v 37. minuti pa se je ta izkazal še ob enem nevarnem strelu istega igralca iz bližine.

Domžalčani so v 43. minuti po povratni podaji Podlogarja, ki je preigral Handanovića, tudi lahko iztržili več, a je Špiro Peričić z golove črte odbil žogo po poskusu Gnezde Čerina.

Nadaljevanje je bilo podobno razburljivo. V prvih dveh minutah so domači še dvakrat spravili žogo za hrbet Handanovića, obakrat po istem sistemu strela od daleč in le odbite žoge mariborskega vratarja, toda sodniki so zadetka Podlogarja in Sappinena razveljavili zaradi prepovedanih položajev.

Domžalčani so kar trikrat premagali Jasmina Handanovića, a sodniki so vse zadetke razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Foto: Grega Valančič / Sportida

Med 60. in 65. minuto so imeli dve lepi priložnosti gostje, a je bil Kronaveter za las nenatančen, Zahoviču pa je domači vratar žogo odbil, pri Domžalah pa je zapretil Podlogar, nevarnost pred vrati pa je razčistil Peričić.

Ob koncu so gostje v igro poslali še kapetana Marcosa Tavaresa, domači pa novinca Arnela Jakupovića in Dejana Lazareviča. A tudi ta poskusa nista obrodila sadov, Mariborčani so znali ubraniti minimalno prednost.

A zanjo so se morali precej potruditi, saj so domači v zadnjih minutah in v sodnikovem dodatku uprizorili pravo ofenzivo. Dvakrat je bil blizu golu Slobodan Vuk, enkrat pa po njegovi podaji še Gnezda Čerin, a tudi on ni zadel in ostalo je pri 0:1.

V naslednjem krogu bodo Mariborčani po reprezentančnem premoru 14. septembra gostili vodilni Aluminij, Domžalčani pa dan pozneje gostovali pri Triglavu.

Domžale : Maribor 0:1 (0:1) Športni park Domžale, sodniki: Jug, Žunič, Kovačič. Strelec: 0:1 Mešanović (7.). Domžale: Mulalić, Čorluka (od 69. Jakupović), Klemenčič, Vuklišević (od 85. Lazarević), Sikošek, Pišek, Šoštarič Karič, Gnezda Čerin, Ibričić, Podlogar, Sappinen (od 62. Vuk). Maribor: Pirić (od 16. Handanović), Klinar, Mitrović, Peričić, Viler, Vrhovec, Cretu, Mešanović (od 69. Kotnik), Hotić, Kronaveter (od 67. Tavares), Zahović. Rumeni kartoni: Sappinen, Ibričić, Kačičnik, Šoštarič Karič, Klemenčič; Peričić, Kronaveter

Rdeči karton: Rožman (24.).