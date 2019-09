V živo: PSG potrdil veliko okrepitev, Cavani se že drži za glavo

Roma je danes predstavila dva novinca. Sinovi volkulje so se okrepili s hrvaškim napadalcem Nikolo Kalinićem in Armencem Henrikhom Mkhitaryanom, ki bosta skušala dvigniti učinkovitost napada rumeno-rdečih. Kalinić, ki je lani zaradi spora s hrvaškim selektorjem Zlatkom Dalićem ostal brez nastopa na SP 2018, je prišel v Rim iz Madrida, kjer si je pri Atleticu delil slačilnico z Janom Oblakom.

“It feels great, because I am joining a big club. I am proud to become part of this team and this club. Roma has great history and I am very happy to be here.”



