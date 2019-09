Najbolj se je smejalo Wandi in novemu zvezdniku PSG

Čeprav se je napovedoval dokaj dinamičen ponedeljek, v katerem bi lahko v ospredje skočila Neymar in vzpenjajoči portugalski zvezdnik Bruno Fernandes, je zadnji dan prestopnega roka minil brez izrazitih presenečenj. Večina klubov je sestavila kader že pred začetkom septembra ali pa opravila le še majhne kozmetične popravke. Od največjih, ki merijo na evropski naslov, je bil izjema le PSG. Pripeljal je Argentinca Maura Icardija in kostariškega vratarja Keylorja Navasa, ki ogromno pomenita v svetovnem nogometu.

Argentinec Mauro Icardi je z Wando Naro polnil naslovnice italijanskih medijev. Pri Interju nista bila več zaželena, zato sta z velikim zadovoljstvom sprejela odločitev, da se zadnji dan prestopnega roka odpravita v Francijo. Sprejela sta ponudbo PSG, nekdanji kapetan Interja pa bo na Parku princev v tej sezoni igral kot posojen nogometaš Interja, nato pa ga lahko serijski francoski prvak odkupi za 70 milijonov evrov. To je postala zgodba dneva, Wanda, priljubljena gostja družabnih kronik, pa bo po novem obkrožena s francoskimi predstavniki sedme sile.

Kaj se je dogajalo v drugih najmočnejših ligah? Angleški nogometni klubi, ki si lahko zaradi donosnih medijskih pravic zaradi televizijskih prenosov privoščijo ogromno, bistveno več od večine tekmecev na evropskem zemljevidu, so svoje opravili že pred tedni. Obstajala je še možnost, da bodo otoški velikani ostali brez kakšnega izmed zvezdnikov, prepoznavnih simbolov angleškega prvenstva (Paul Pogba, Christian Eriksen …), a je ostalo vse po starem.

Katera liga je poleti največ zapravila? 1. Anglija (Premier League) 1,55 milijarde evrov

2. Španija (La Liga) 1,32

3. Italija (Serie A) 1,18

4. Nemčija (Bundesliga) 0,74

5. Francija (Ligue 1) 0,67

...

Italijanski vladar Juventus je iskal zamenjavo za poškodovanega Giorgia Chiellinija, ki ga čaka daljši prisilni počitek, a v zadnjih dneh prestopnega roka ni našel skupnega jezika z najbolj primernimi kandidati. Na Apeninskem polotoku so bili izmed klubov, ki jih zanimajo najvišja mesta, bolj dejavni Roma (Henrikh Mhhitaryan in Nikola Kalinić), Napoli (Fernando Llorente), Fiorentina (Pedro), Atalanta (Simon Kjaer), AC Milan (Ante Rebić) ...

Junak dneva nepričakovano Raphinha

Raphinha je iz Sportinga prestopil v Rennes za 22 milijonov evrov. Foto: Reuters Španski velikani ostajajo v podobni zasedbi. Čeprav je Real Madrid napovedal pozno prestopno "bombo", s katero bi uslišal želje trenerja Zinedina Zidana, ta si prizadeva okrepiti zlasti zvezno vrsto, ni spreminjal ekipe. Napovedoval se je prihod Bruna Fernandesa, vzpenjajoče se zvezde portugalskega nogometa in Sportinga iz Lizbone.

Klubski velikan iz portugalske prestolnice je bil sicer zadnji dan prestopnega roka zelo aktiven. Odprl je vrata Jeseju Rodriguezu (PSG) in Yannicku Bolasieju (Everton), zapustila pa sta ga Raphinha (Rennes) in Thierry Correia (Valencia). Fernandes je ostal v Lizboni, tako da beli baletniki niso segli v žep. Omenjala se je vsota okrog 70 milijonov evrov, s čimer bi se zavihtel med deset največjih letošnjih poletnih prestopov.

Prestop je padel v vodo, z njim vred pa razširjen seznam imen, za katere bi moral Real poleti plačati visoko odškodnino (Neymar, Paul Pogba, Christian Eriksen, Donny van de Beek in kot zadnji Bruno Fernandes). Valižan Gareth Bale je s tem dobil novo priložnost. Za zdaj jo odlično izkorišča, saj je na zadnjih tekmah eden najboljših v vrstah Reala, veliko se pričakuje tudi od Jamesa Rodrigueza.

Želje navijačev Reala, ki so zadnji dan prestopnega roka pričakovali zvenečo okrepitev, se niso uresničile. Foto: Reuters

Rekorder pustega ponedeljka, ki ni postregel z dramatiko, s katero smo bili vajeni spremljati dogajanje zadnjega dneva prestopnega roka, je tako nepričakovano postal Raphinha. Francoski prvoligaš Rennes je za 22-letnega Brazilca plačal 22 milijonov evrov. Prejel jih je Sporting, največji zaslužkar zadnjega dneva prestopnega roka. Desni krilni napadalec prihaja iz brazilskega velemesta Porto Alegre, rojstnega mesta nenadomestljivega kapetana NK Maribor Marcosa Tavaresa.

Portugalski klubi so si v poletnih mesecih, če se upoštevajo nakupi in prodaje, dobro napolnili denarnice. Več od njih so, najbolj po zaslugi donosnih prodaj Ajaxa, zaslužili le klubi iz Nizozemske.

Koliko so zaslužili klubi v ligah poleti? 1. Španija (La Liga) 1,03 milijarde evrov

2. Italija (Serie A) 0,84

3. Francija (Ligue 1) 0,83

4. Anglija (Premier League) 0,81

5. Nemčija (Bundesliga) 0,57

...

Zadnji dan prestopnega roka je tako postregel z manj odmevnimi prestopi, kot smo jih bili vajeni. Prva poletna vročica je minila z uradnim koncem angleškega prestopnega roka, ki se je končal dobre tri tedne pred preostankom Evrope (dan pred začetkom angleškega prvenstva), zadnji dan pa se klubskim velikanom očitno le ni tako mudilo, da bi vrat na nos hiteli in iskali pot do okrepitev, za katere bi odšteli večji znesek. Večinoma so se klubi v izdihljajih prestopnega roka krepili s tem, da so si izposodili igralca, s tem pa privarčevali pri denarju.

Mevlja zadnji dan prehitel Štulca in Šeška

Miha Mevlja se je pred leti v ligi prvakov meril tudi švedskim zvezdnikom Zlatanom Ibrahimovićem. Foto: Reuters Med klubi, ki so zadnji dan zaslužili milijonski znesek, so se uvrstile tudi Domžale. Letošnjega prestopnega roka še zlepa ne bodo pozabile, saj so na račun odškodnin zaslužile ogromno denarja. Zlasti zaradi Benjamina Šeška, Shamarja Nicholsona in Adama Gnezde Čerina, ki je zapustil zadnjeuvrščeni slovenski klub in se za 1,1 milijona evrov podal k večkratnemu nemškemu prvaku v Nürnberg, ki se želi vrniti v bundesligo.

Slovenski rekorder dneva je postal Miha Mevlja. V Rusiji se počuti imenitno, sploh v klubih, kjer lahko igra redno. Pri Zenitu to ni bilo možno, po Rostovu pa bo poskušal redno tekmovalno formo zadržati pri ambicioznem novincu v prvi ligi, Sočiju. Za Primorca, obrambnega stebra slovenske članske reprezentance, ki ga v petek čaka hud obračun s Poljakom Robertom Lewandowskim, je odštel štiri milijone evrov.

(Mladi) slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin je 16. julija dopolnil okroglih 20 let. Foto: Žiga Zupan/Sportida

S tem je postal Mevlja tudi Slovenec z najdražjim poletnim prestopom. Prehitel je Lea Štulca (Empoli) in mladega dragulja Benjamina Šeška (RB Salzburg), za katera sta nova delodajalca odštela Parmi oziroma Domžalam 2,5 milijona evrov.