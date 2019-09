Štajerec, čigar oče je pisal zgodovino slovenskega nogometa, iz Ljubljane v Belgijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mitja Križan je Bravu pomagal do zgodovinskega uspeha, drugoligaškega naslova.

Mladi slovenski prvoligaški klub Bravo, ki v tej sezoni prvič nastopa med elito, je zadnji dan prestopnega roka pripeljal Gala Primca, ostal pa brez Mitje Križana. Mladi napadalec Brava je sprejel izziv in se odpravil v Belgijo, kjer bo nosil dres drugoligaškega kluba Lommel.

Igralska zasedba Brava, ki jo vodi Dejan Grabić, je zadnji dan prestopnega roka doživela spremembo. Iz Radomelj se je v Ljubljano preselil Gal Primc, novopečenega slovenskega prvoligaša pa je zapustil Mitja Križan. Dvaindvajsetletni napadalec je sprejel ponudbo belgijskega drugoligaškega kluba Lommel in podpisal triletno pogodbo.

V drugi belgijski ligi ne bo edini Slovenec

Mitja Križan je edini zadetek v Prvi ligi Telekom Slovenije dosegel v Celju. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Visoki Štajerec, ki je začel kariero pri mariborskem Železničarju, nato igral za Pobrežje, Maribor, Aluminij, pred tremi leti pa debitiral v Prvi ligi Telekom Slovenije v dresu Celja, bo tako prvič okusil nogometni kruh v tujini. Po kratkem dokazovanju v knežjem mestu se je odpravil na Ptuj, nato nabiral izkušnje pri Fužinarju, v prejšnji sezoni pa okrepil Bravo in bil z osmimi zadetki med najboljšimi strelci drugoligaškega prvaka.

V tej sezoni se je veselil strelskega prvenca v 1. SNL. Odigral je osem tekem in zatresel mrežo nekdanjega kluba iz Celja, zdaj pa bo igral v drugi belgijski ligi, kjer ne bo edini Slovenec. Tam nastopata tudi Nik Lorbek (Union St. Gilloise) in po novem tudi Milan Tučić (OH Leuven).

Als derde in het rijtje transfers vandaag stelt Lommel SK de 22-jarige Sloveense spits Mitja Krizan voor. Mitja ondertekende maandagavond een contract voor 3 seizoenen.#WelkomMitja #lommensk #transfershttps://t.co/RmsVgalGP0 pic.twitter.com/cQg9bG5VLL — Lommel SK (@LommelSKOff) September 2, 2019

Križan je sin nekdanjega slovenskega reprezentanta in kapetana Maribora Aleša Križana. V zgodovino slovenskega nogometa se je zapisal kot prvi, ki je zaigral v najmočnejšem razredu angleškega klubskega nogometa. Igral je za Barnsley.