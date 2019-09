Ključen mož Radomelj se seli v Bravo

Gal Primc v Ljubljano prihaja iz Radomelj. Prve nogometne korake je 23-letnik naredil v Domžalah, h klubu v soseščini pa se je preselil v sezoni 2015/16. V sezonah 2016/17 in 2017/18 je odigral 30 tekem (15 za Radomlje in 15 za Ankaran) v Prvi ligi Telekom Slovenije.

"Vesel sem, da sta se kluba uspela dogovoriti in da so mi NK Radomlje omogočile, da grem eno stopničko višje v moji karieri. Upam, da bom novemu klubu lahko prinesel veliko novih zmag, dobrih iger in veselja. Komaj čakam, da začnem treninge," je ob prihodu v novo sredino dejal Primc, ki je bil letos ključen mož Radomelj v 2. SNL in je na šestih tekmah zabil tri gole.

Preberite še: