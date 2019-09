Senzacija 1. SNL se ne misli ustaviti, navdušen tudi predsednik NZS #video

Prvoligaška rapsodija šumarjev, kakršne Slovenija še ni izkusila, je dala misliti tekmecem. Osem klubov je že poskušalo premagati Aluminij, a se jim načrt ni posrečil. Kidričani so se izkazali za premočnega tekmeca, največ preglavic pa jim je povzročala njihova jeklena obramba, ki je na čelu s Črnogorcem Ilijo Martinovićem in Hrvatom Ivanom Kontekom v 720 minutah prejela le tri zadetke. Dva evrogola po strelih z razdalje, enkrat pa je vratarja Aluminija premagal strel z bele točke.

Glavni zvezdnik je ekipa

Slobodan Grubor je nadaljeval delo Oliverja Bogatinova in Aluminij v nasprotju z napovedmi popeljal na vodilni položaj. Foto: Vid Ponikvar "Vsekakor se nam pozna, da smo v fazi obrambe maksimalni, v fazi napada pa nam igra tudi steče. To se nam do zdaj obrestuje," sporoča kapetan vodilnega prvoligaša Matic Vrbanec. Po zadnji zmagi, ko je v sobotnem derbiju v Kidričevem padla do takrat neporažena Mura (2:0), je žarel od ponosa. Podobno velja za njegovega trenerja Slobodana Gruborja, ki je izpostavil glavno orožje moštva. Ekipni duh, disciplino in sodelovanje.

"Naš glavni zvezdnik je ekipa. Ekipa bo v prihodnosti spet podala nekoga, kot je bil Luka Štor. Jutri bo to že nekdo drug," je edini tujec med prvoligaškimi trenerji prepričan, da bodo pri Aluminiju po odličnih predstavah in dobrem delu v klubu kmalu na površje priplavali novi kandidati za odmevne prestope v tujino.

Navdušen tudi predsednik NZS

Predsednik NZS Radenko Mijatović si je z veseljem ogledal zanimiv derbi v Kidričevem. Foto: Vid Ponikvar Luka Štor se je poslovil kot najboljši strelec tekmovanja, kariero pa nadaljeval v Nemčiji (Dynamo Dresden). Tam vsak teden igra pred nabito polnimi tribunami ogromnih stadionov, v Kidričevem pa ga je sprva na tekmah spremljalo le nekaj sto navijačev. V tej sezoni, ko gre Aluminiju vse kot po maslu, so tribune bolj polne.

Na zadnji tekmi proti Muri se je na glavni tribuni in poleg nje stiskalo okrog 1.600 ljubiteljev nogometa, kar je navdušilo tudi predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenka Mijatovića. "To vzdušje, ta kulisa je izjemna. Prav to je pomembno. Da kakovost lige raste, možnosti posameznih ekip pa se povečujejo," je prvi mož slovenskega nogometa užival v derbiju 8. kroga.

Aluminij po uvodnih dveh mesecih prvenstva ni bil še nikoli tako visoko. Čeprav je z igrami dokazal, da bi lahko meril tudi najvišje, pa o naslovu v Kidričevem v tem trenutku še ne razmišljajo. "Zdaj razmišljamo le o tem, da se najprej malo spočijemo. Nato bomo razmišljali o naslednjih treningih in naslednjih tekmah," se noče ujeti v pasti evforije strateg iz Hrvaške, ki ima tudi avstrijski potni list.

Iz dneva v dan želijo biti boljši

Matic Vrbanec verjame, da lahko Aluminij v nadaljevanju sezone igra še boljše. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Njegovi izbranci so v tej sezoni dokazali, da se lahko vsaj enakovredno merijo prav z vsemi tekmeci. Temu primerno visoka je tudi njihova samozavest. "Vsekakor imamo dovolj kakovostno ekipo, da lahko premagamo vsakogar v tej ligi. Na tem lahko gradimo, da bomo iz dneva v dan boljši," Vrbanec, strelec vodilnega zadetka proti Muri in kapetan največje senzacije Prve lige Telekom Slovenije, meni, da bi lahko Kidričani v nadaljevanju sezone ne le zadržali ritem, ampak zaigrali še bolje.

Po reprezentančnem premoru jih čaka velik spopad, največji izpit jeseni. Gostovali bodo v Ljudskem vrtu, pri branilcu naslova NK Maribor. "Zdaj se bomo dobro pripravili, potem pa nadaljevali v Ljudskem vrtu, tu smo ostali," si želi dolgoletni član Aluminija dopolniti zbirko klubov, ki v uvodni četrtini prvenstva niso zmogli premagati šumarjev.

Kidričani še nikoli v uvodnih osmih krogih niso zbrali tako veliko točk. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Vrbanec se dobro spominja gostovanj v Mariboru, po katerih so se nogometaši Aluminija vračali domov neporaženi. Ko je prvič okusil boj za prvoligaške točke v Ljudskem vrtu, je zaigral z dobrimi 16 leti in ostal neporažen (2:2). Tri leta pozneje je šokiral Maribor v gosteh z 2:0, zdaj pa se pripravlja na odmevno tekmo kot kapetan vodilnega prvoligaša.

Derbi 9. kroga bo odigran v soboto, 14. septembra, ko bo Ljudski vrt v pričakovanju ene najzanimivejših tekem jesenskega dela. Branilec naslova proti veliki senzaciji. V neposrednem prenosu si boste lahko dvoboj ogledali na Planet TV.

Aluminij po osmih krogih, odkar igra v PLTS:

Sezona Uvrstitev Te Z R P Gol razlika To Na vrhu 2019/20 1. mesto 8 5 3 0 10:3 18 2. Olimpija (17) 2018/19 3. mesto 8 4 1 3 14:13 13 1. Maribor (20) 2017/18 7. mesto 8 2 3 3 10:12 9 1. Olimpija (20) 2016/17 9. mesto 8 2 1 5 9:14 7 1. Olimpija (16) 2012/13 5 mesto 8 4 0 4 10:11 12 1. Maribor (20)

Te - tekme, Z - zmage, R - remiji, P - porazi, To - točke