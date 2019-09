Napadalec Maribora: Ko pridemo v serijo, nas ne bo mogel nihče zaustaviti #video

Dvanajst točk z osmih tekem in četrto mesto na lestvici je zagotovo manj, kot so branilci naslova pričakovali v poletnem delu sezone. "Precej priložnosti smo zapravili. Mislim, da smo igrali dobro, a žoga ni želela v gol. Tri točke proti Domžalam pomenijo preobrat," napove napadalec Maribora Jasmin Mešanović. "V mislih imamo nadaljevanje zmag v prvenstvu. To je edino, kar nas zanima," besede svojega varovanca dopolni še trener Darko Milanič.

Po reprezentančnem premoru jih čaka tekmec po meri. Ne Olimpiji, ne Muri in ne Celju, trenutno trem najboljšim v napadu, ni uspelo zabiti gola Aluminiju, ki še vedno kraljuje na prvem mestu prvenstvene lestvice.

"Prejeli so samo tri zadetke, to je izjemen podatek. In govori o tem, da so izredno kompaktni, dobro stojijo v obrambi in delajo za skupen cilj," Kidričane pohvali Milanič.

Nekateri jim v tej čvrstosti očitajo igro na meji rumenega kartona, a strateg slovenskih prvakov v tem ne vidi nič slabega. "Tudi jaz želim videti svoje moštvo, da igra tako. Na meji rumenega kartona, stalno agresiven."

Nekaj dodatnega treninga je vijoličastim prišlo prav. Milanič je bil z videnim zelo zadovoljen "ker sem videl stvari, ki sem jih pogrešal na prejšnjih tekmah. V soboto imamo prvo priložnost, da to pokažemo."

"Ko pridemo v serijo, nas ne bo mogel nihče zaustaviti," še ob koncu videoprispevka pred nadaljevanjem sezone konkurenci zagrozi Mešanović

Veliki derbi kroga iz Ljudskega vrta si lahko v neposrednem prenosu oglejte v soboto ob 20. uri na Planetu.

