Huda kazen za Ljubljančana, ki je pobegnil v Belgijo

Križan, ki je v tej sezoni igral na osmih tekmah ter dosegel zadetek, je sicer že sklenil svojo prvoligaško avanturo. Po novem je namreč član belgijskega drugoligaša Lommela.

Glavni sodnik Alen Borošak je imel na prvi tekmi 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije 30. avgusta ogromno dela. Ob zmagi Brava nad kranjskim Triglavom v Ljubljani z 1:0 je pokazal kar štiri rdeče kartone.

Med izključenimi v vrstah domače ekipe je bil zdaj že nekdanji napadalec Brava Križan, ki je, kot je zapisano v obrazložitvi disciplinskega ukrepa, z brcanjem z uporabo prekomerne sile v predel glave nasprotnega igralca ogrozil njegovo fizično integriteto. Na tleh se je po prerivanju znašel vezni igralec kranjskega Triglava Elvedin Herić.

Tudi člani gostujoče ekipe so se "izkazali". Triglavani so prejeli dva rumena in tri rdeče kartone, zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe pa bodo Kranjčani morali plačati globo v višini 300 evrov. Kristjan Arh Česen, Ožbej Kuhar in Marko Gajić so prejeli ukrep neigranja ene naslednje tekme.

Olimpija bo morala plačati 950 metrov zaradi neprimernega vedenja svojih igralcev in navijačev. Foto: Vid Ponikvar

Olimpiji kazen za nešportno vedenje igralcev in navijačev

Kaznovani so bili tudi v klubu NK Tabor Sežana s plačilom 300 evrov zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe, prejetih štirih rumenih kartonov in opomina uradni osebi. Klub iz Sežane bo plačal tudi sto evrov zaradi žaljivega navijaškega skandiranja navijačem nasprotne ekipe.

Aktualni pokalni prvaki, Ljubljana Olimpija, bodo plačali 950 evrov. Gre za nešportno vedenje več igralcev (štirje rumeni in rdeči karton) ter nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, kot so prižiganje bakel na tribuni, metanje bakel iz ograjenega prostora, žaljivo skandiranje bivšemu igralcu kluba. Igralec Olimpije Tomislav Tomić bo dobil eno tekmo prepovedi zaradi brezobzirne igre.

Kazen si je prislužil tudi klub iz Domžal, in sicer v skupni višini 1020 evrov. Gre za nešportno vedenje več igralcev in uradnih oseb (štirje rumeni kartoni, izključitev trenerja, opomin pomočniku trenerja in prijava športnega direktorja) ter nešportno in neprimerno vedenje navijačev (metanje plastenk na igrišče, žaljivo skandiranje sodniku).

Kazen so svojemu klubu prislužile tudi mariborske viole. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Navijači so blagajno olajšali tudi Mariboru

Zdaj že nekdanji trener Domžal Simon Rožman je tudi med kaznovanimi po 8. krogu državnega prvenstva. Dobil je eno tekmo prepovedi udeležbe na prvenstveni tekmi zaradi izključitve, ker je glasno protestiral zoper sodniške odločitve in nedovoljene uporabe elektronske telekomunikacijske opreme.

Športni direktor Domžalčanov Matej Oražem bo imel kar tri mesece prepovedi udeležbe na prvenstvenih tekmah na uradni klopi. Njegov prekršek je povezan z nešportnim in neetičnim vedenjem do glavnega sodnika in pomočnika sodnika, fizičnim napadom in nešportnim ter neetičnim vedenjem do dodatnih pomočnikov sodnika.

Aktualni državni prvaki, NK Maribor Branik, pa bodo plačali globo v višini 400 evrov. Gre za nešportno in neprimerno vedenje navijačev ter žaljivo skandiranje navijačem nasprotne ekipe.