Konec je, Simon Rožman zapustil Domžale!

Presenečenje. Ali pa tudi ne. Simon Rožman, eden od najbolj nadarjenih mladih slovenskih nogometnih strokovnjakov, ni več glavni trener NK Domžale. Pri rumenih je doživljal vzpone in padce, tokratna rezultatska kriza, ki je pahnila Domžalčane na sramotno zadnje mesto, pa mu je vzela toliko energije, da ni videl druge rešitve, kot da potegne krajši konec in odstopi.

Izjava Simona Rožmana za javnost: Mladi strateg iz Štor, ki v tej sezoni v domačem prvenstvu ni okusil sladkosti zmage, želi rumeni družini veliko sreče in uspehov. Foto: Grega Valančič/Sportida "Menim, da smo v treh letih naredili izjemno delo. Na vseh ravneh delovanja smo se približali najboljšima kluboma v Sloveniji, odigrali 16 evropskih tekem, osvojili pokal Slovenije, se zelo razvili in hkrati občutno napredovali. Mislim, da smo s sodelavci postavili prepoznaven model igre in imeli svoj DNK, ki je poznan in cenjen tudi širše. ''V vseh teh letih sem v NK Domžale delal s srcem, dušo in vso energijo, ki jo premorem, za klub, sodelavce in igralce. Domžale so postale moj drugi dom, mesto, kjer sem se odlično počutil. ''V začetku letošnje sezone ne dosegamo želenih tekmovalnih rezultatov, zato je odhod z mesta glavnega trenerja članske ekipe moja dolžnost in odgovornost, ki jo nosim do kluba. Jaz odgovarjam za rezultate, v tem trenutku pa je potrebno nekaj spremeniti. ''Zahvala klubu za priložnost in podporo ter razumevanje, vsem sodelavcem za strokovnost, lojalnost in izjemne medsebojne odnose. Našim privržencem za prepoznavanje naših prizadevanj in podpore, ki jo je bilo čutiti na vsakem koraku. Hvala vsem igralcem za predano delo in veliko odličnih iger. ''V prihodnje vsem želim obilo sreče in uspeha. Hvala, rumena družina!" Simon Rožman

''Zagotovo nepričakovano in nenačrtovano. Želje so bile drugačne. Ni kaj, najlažje bi se bilo zdaj predati,'' je še pred dvema tednoma, ko so Domžale že beležile najslabše rezultate, odkar deluje v Športnem parku, razmišljal Simon Rožman. ''Dobro je, da klub ne spreminja ciljev iz tedna v teden ali pa po dveh dobrih ali slabih rezultatih,'' ga je takrat dopolnil zvesti sodelavec, športni direktor Matej Oražem. A obdobja skromnih rezultatov, ki niso bili v ponos domžalskemu projektu, kar ni hotelo biti konec.

Preveč spodrsljajev in zapravljenih priložnosti

Domžalčani v uvodnih sedmih tekmah Prve lige Telekom Slovenije v tej sezoni sploh še niso zmagali. Foto: Žiga Zupan/Sportida Rezultatska kriza Domžal, ki so si v zadnjih sezonah zgradile status najbližjega zasledovalca Maribora in Olimpije, v Slovenije pa obveljale za tretji najmočnejši nogometni klub, se vleče že dalj časa. Odkar je trener rumenih Rožman, ga še ni bilo izpada iz Evrope, ki ne bi za seboj povlekel ''priložnostne'' kadrovske prevetritve moštva, a tudi slabših rezultatov v domačih tekmovanjih.

Letos pa je bilo še toliko huje, saj Domžalam ni steklo od vsega začetka, tako da so po sedmih nastopih še vedno brez zmage. Na lestvici so padle na zadnje mesto, v hrbet gledajo prav vsem tekmecem, občutek nezadovoljstva je večji iz tedna v teden. Čeprav so nogometaši Domžal na zadnjih tekmah na trenutke spominjali na rumene bojevnike, ki so v preteklosti znali upravičevati vlogo favorita, v tej sezoni pa namučili švedski Malmö, je bilo spodrsljajev preveč. Volje in energije, kako zdržati v teh mučnih trenutnih, je zmanjkovalo.

Tujci in povratniki prehiteli podmladek

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Obramba je bila neprepoznavna, novinec med vratnicama Grega Sorčan je opazoval prerešetano mrežo in hitro končal poglavje (na papirju) prvega vratarja rumenih, ljubitelji nogometa v mestu ob Kamniški Bistrici pa so se lahko le čudili naraščajočem številu prišlekov iz tujine, ki zavzemajo mesta in priložnosti za uveljavitev najboljšim predstavnikom klubskega podmladka.

Najboljšim igralcem domžalske akademije, ki slovi po dobrem delu in odlični organizaciji, a v sodelovanju s strokovnim vodstvom članske ekipe vendarle ne proizvaja dovolj talentov, s katerimi bi se lahko polnile vrzeli v prvi ekipi. Tega je ob upoštevanju dobrih rezultatov mlajših ekip manjkalo, odhod Adama Gnezde Čerina kot ene od redkih izjem, ki je prehodila omenjeno pot in (p)ostala ponos domžalske mladinske šole, pa je ponudil začetek novega poglavja, v katerem bo še več pozornosti namenjene številnim poletnim novincem. Te pa so bolj ali manj tujci ali pa starejši povratniki v Prvo ligo Telekom Slovenije.

Na naslednji tekmi, Domžale bodo 12. septembra gostile Muro, Rožman zaradi izključitve že tako ne bi mogel voditi ekipe, ga ne bo več zraven. Vse sezone, odkar je leta 2016 pri Domžalah nasledil Luko Elsnerja, je bil primoran spoštovati vnaprej začrtano filozofijo kluba. Da bo vsako sezono cilj preboj v Evropo, da bo poskušal negovati všečno in napadalno igro, da še naprej načrtno vzgajajo mlade igralce, katerih prodaje zvesto polnijo klubski proračun, in da se nogometašem, ko občutijo, da so prerasli okvir Prve lige Telekom Slovenije, na obojestransko zadovoljstvo dovoli odhod v tujino.

Šokiral Freiburg in osvojil pokal

Domžale so leta 2017 v finalu pokala Slovenije premagale Olimpijo z 1:0. Foto: Vid Ponikvar Najlepši trenutki so bili, kako je omogočil številnim zdaj že nekdanjim nogometašev Domžal, da so poskrbeli za reševanje eksistenčnih vprašanj in okusili nogometnih kruh tudi v tujini. Za največjo senzacijo je poskrbel pred dvema letoma, ko je v kvalifikacijah za evropsko ligo izločil Freiburg. Predstavnika nemške bundeslige! Dela si ni mogel zamisliti brez sodelavcev in računalniških pripomočkov, z njihovo pomočjo je leta 2017 popeljal Domžale do pokalne lovorike.

''Znanje se pokaže šele takrat, ko je delo začrtano dolgoročno. V mesecu ali dveh nihče ne more narediti čudežev,'' je 36-letni strokovnjak iz Štor vedno razpredal o tem, kako se v Sloveniji dogajajo prehitre trenerske menjave. V Domžalah je vztrajal skoraj tri leta, vodstvo mu je stalo ob strani, po najslabšem začetku v ''moderni'' zgodovini kluba pa je napočil trenutek, da v nasprotju s svojimi željami, kot trener Domžal je hotel vztrajati bistveno dlje in še naprej opravljati osnovno poslanstvo, zapusti trenerski stolček.

Na zadnji tekmi, ko je vodil Domžale, je bil izključen. Foto: Grega Valančič / Sportida

Po Celju je doživel še drugo razočaranje. Odnesli so ga slabi rezultati, a je s svojim delom v preteklosti dokazal, da bo prej ali slej deležen nove priložnosti. Sploh v Sloveniji, kjer se rado dogaja, da se trenerji preizkušajo pri različnih klubih. V Rožmanovem življenjepisu sta za zdaj omenjena dva. Celje in Domžale.