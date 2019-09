Domžale moti podcenjevalen odnos sodnikov #video

Zadnja tekma Prve lige Telekom Slovenije, s katero se je sklenil osmi krog, je bila odigrana v Domžalah. Gostiteljem ni prinesla zadovoljstva. Zmaga je odšla v Maribor (1:0), domači strateg pa sploh ni dočakal konca tekme na stolčku, saj je bil že med prvim polčasom izključen. Slabo voljo v domžalskem taboru je podkrepil še občutek o sodniških napakah in tudi o podcenjevalnem odnosu delivcev pravice. O tem je spregovoril dolgoletni pomočnik glavnega trenerja Aleš Kačičnik.

Domžale prepričane, da so bile oškodovane za dva gola

Aleš Kačičnik je po izključitvi Simona Rožmana, to se ni zgodilo prvič v Prvi ligi Telekom Slovenije, prevzel vodenje Domžal. Foto: Grega Valančič / Sportida Kaj se je dogajalo pri prvem nepriznanem zadetku Domžal, ki še vedno dviga prah, saj so gostitelji prepričani, da so bili oškodovani? ''Sprožil je Adam Gnezda Čerin, odbito žogo Jasmina Handanovića, ki je le nekaj trenutkov pred tem zamenjal poškodovanega Pirića, pa je v mrežo pospravil Rauno Sappinen. Stranski sodnik je na začudenje vseh dosodil prepovedani položaj, počasen posnetek pa je potrdil, da estonski reprezentant še zdaleč ni bil v nepravilnem položaju,'' so zapisali v domžalskem taboru, obenem pa je treba dodati, da je sodnik dvignil zastavico zaradi Mateja Podlogarja. Ob strelu novopečenega igralca Nürnberga je bil v nedovoljenem položaju, a se nato ni dotaknil žoge. Se je pa zapodil proti njej, a se je hitreje od njega do nje dokopal Estonec in jo poslal v mrežo.

''Rumeni bojevniki so v drugem polčasu mrežo gostov zatresli še dvakrat, v obeh primerih pa je veselje znova preprečila zastavica stranskega sodnika Mateja Žuniča, ki je pri prvem zadetku napačno ocenil položaj Podlogarja,'' so v domačem taboru prepričani, da so sodniki storili napako tudi pri drugem razveljavljenem zadetku zaradi nedovoljenega položaja.

Rožman izključen zaradi navadnega vprašanja

Simon Rožman, ki v uvodnih sedmih nastopih ostaja brez zmage, je bil izključen zaradi vprašanja o razlogih za razveljavljen zadetek. Foto: Grega Valančič / Sportida Na stresnem dvoboju so ostali brez glavnega trenerja Simona Rožmana. Prejel je rdeči karton, moral zapustiti klop, tako da je sredi prvega polčasa vodenje rumenih prevzel njegov pomočnik Kačičnik. Po tekmi je pohvalil predstavo svojih izbrancev, nato pa se izdatneje posvetil sojenju. Vlogo glavnega sodnika je opravljal Matej Jug.

''Razveljavili so nam dva regularna zadetka, ki bi zagotovo spremenila potek srečanja. Poleg tega je treba omeniti tudi mejni prekršek za enajstmetrovko nad Slobodanom Vukom, ampak vseeno smo imeli še dovolj priložnosti, da bi rezultat obrnili v svojo korist, kljub temu, da so bili nevarni tudi gostje. Vpliv na dvoboj je zagotovo imela tudi hitra izključitev Simona Rožmana, ki je neposredni rdeči karton prejel zgolj zaradi vprašanja 'Zakaj je bil zadetek razveljavljen?'. Mislim, da gre pravice za rahlo podcenjevalen odnos sodnikov do vseh nas, ki vsakodnevno delujemo z igralci, se trudimo po najboljših močeh, da bi prišli do želenih ciljev, zato sem mnenja, da takšen način obravnavanja predvsem glavnih trenerjev ni pošten. Prikazali smo igro, na kateri lahko gradimo v prihodnje. Verjamem, da bomo kmalu splavali iz krize, začeli nabirati točke, ta tekma pa nam je lahko vodilo k temu,'' je bil Kačičnik zadovoljen z igro, ne pa tudi razpletom nedeljskega srečanja.

Ne iščejo izgovorov za nastali položaj, a ...

Glavni sodnik Matej Jug je imel na dvoboju v Domžalah veliko dela. Foto: Grega Valančič / Sportida Zmotil ga je podcenjevalen odnos sodnikov do trenerjev. To je občutil že nekaj minut pred izključitvijo Rožmana, ko je sam prejel rumeni karton.

''Porumenel sem zaradi odziva na razvidno igranje z roko blizu kazenskega prostora Mariborčanov. V določenih trenutkih bi se lahko tudi sodniki malce drugače odzvali. Odnos je preprosto preveč aroganten. Nogomet je igra, ki vključuje čustva, in sodniki bi morali razumeti, da so zavoljo tega prisotni tudi čustveni odzivi. Enaka zadeva se je pripetila na tekmi s Celjem, ko je bil pri vodilnem zadetku gostov povsem jasen prepovedani položaj, pa se kljub temu nič ni zgodilo. Karavana gre dalje. Ne iščemo izgovorov za nastali položaj, vendar so stvari, ki preprosto ne gredo skupaj. Ko vodiš tekmo, si impulziven, vselej so prisotna čustva, nogometa si brez njih preprosto ne morem predstavljati,'' je Kačičnik prepričan, da bi se morali sodniki v nekaterih trenutkih na določene stvari odzvati drugače, ne pa zgolj z nizanjem kazni in opozoril.

Kdo bo trener Domžal na naslednji tekmi?

Zdaj je pred zadnjeuvrščenimi Domžalami reprezentančni premor, v katerem resda ne bodo mogli računati na popolno zasedbo, ker bo kar nekaj igralcev zastopalo barve domovine v različnih starostnih kategorijah, vseeno pa so v taboru rumenih prepričani, da bodo v nadaljevanju sezone popravili rezultate in se za začetek odlepili od dna razpredelnice.

Domžalčani so napadali večji del srečanja, a ostali brez točk. Foto: Grega Valančič / Sportida

Naslednja tekma jih čaka v četrtek, 12. septembra, ko se bodo v prestavljeni tekmi 3. kroga udarili z Muro. Ker Domžal ne bosta mogla voditi ne Rožman (izključitev), ne Kačičnik (drugi rumeni karton), bo na trenerskem sedežu na dvoboju proti črno-belim sedel nekdo drug.