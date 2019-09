Celjska eksplozija zadetkov ni niti najmanj naključna #video

Nogometaši Celja so z zmagovitim nizom, učinkovitostjo v napadu in vrnitvijo navijaške skupine Celjski grofje poskrbeli za dvig samozavesti, dodatno pozitivno energijo pa je prineslo praznovanje 100-letnice igranja nogometa v knežjem mestu. Trener Dušan Kosić vseeno opozarja izbrance, da se lahko dobrim rezultatom zahvali tudi zaradi slabosti v vrstah tekmecev. Danes ga čaka pokalni spopad v Tolminu.

Celjani so s petimi zaporednimi zmagami, od tega so jih kar štiri nanizali v Prvi ligi Telekom Slovenije, poskočili na tretje mesto. Danes jih čaka pokalna tekma osmine finala v Tolminu, nato pa se bodo pripravljali na derbi 9. kroga Prve lige Telekom Slovenije, atraktivno gostovanje v Ljubljani pri Olimpiji.

Kosić: Tekmeci niso bili v optimalnem stanju

Dušan Kosić bo v nedeljo s Celjem gostoval v Stožicah. Foto: Planet TV V Stožice bodo prišli kot prvoligaška ekipa z največjim številom doseženih zadetkov. Kje tiči skrivnost strelske eksplozije relativno mlade zasedbe, ki je v zadnjih štirih krogih dosegla kar 16 zadetkov? Toliko, kot Olimpija v vsej sezoni.

"To je zaradi procesa dela, pa tudi trenutnega stanja nasprotnikov. Ekipe, s katerimi smo igrali, niso bile v optimalnem stanju. To poskušamo razložiti igralcem," je za Planet TV poudaril Dušan Kosić in imel v mislih zlasti odmevni zmagi na gostovanjih, s 5:3 v Domžalah in kar 6:0 pri kranjskem Triglavu.

Mladi up se zahvaljuje kapetanu za nesebičnost

Gašper Koritnik je na gostovanju v Kranju dosegel dva zadetka. Foto: Planet TV Nogometaši Celja uživajo pod taktirko nekdanjega kapetana in trenerja Olimpije. "Trener mi dovoli veliko svobode. To mi ugaja, saj lahko razigravam soigralce. Kot ekipa delujemo dobro in zabijamo gole," sporoča kapetan Celja Mitja Lotrič, tudi prvi asistent lige.

Na gostovanju na Gorenjskem je nesebično pomagal mlademu soigralcu Gašperju Koritniku. Čeprav bi se lahko sam vpisal med strelce, je nadarjenemu upu Celja omogočil zadetek, s katerim si je utrdil samozavest. "Lepo sem se mu zahvalil. Pokazal je nesebičnost in ekipni duh. Res sem mu hvaležen, kakor tudi trenerju, da mi je namenil priložnost," je dejal 18-letni nogometaš.

Dario Vizinger je v tej sezoni s šestimi zadetki najboljši strelec 1. SNL. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Če je v prejšnji sezoni na seznamu strelcev prednjačil Rudi Požeg Vancaš, pa je v tej sezoni na vrhu Dario Vizinger. Hrvat, ki je zaman iskal priložnost na Reki, je v tej sezoni dosegel že šest zadetkov. "Pomembno je, da zmagujemo in osvajamo točke, manj pa je pomembno, kdo dosega zadetke," pravi napadalec Celja, ki je zelo zadovoljen z vzdušjem v slačilnici in na igrišču. V nedeljo bo poskušal prekrižati načrte še ljubljanski Olimpiji. Strelsko formo je ohranil tudi med reprezentančnim premorom, saj je prejšnji teden v pripravljalni tekmi zatresel mrežo hrvaškega prvoligaša iz Varaždina.