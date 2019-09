O prestopu za milijon evrov lahko le sanja

Celjski nogometni klub, poleg Maribora edini, ki v slovenski prvi ligi vztraja od prvega dne državne samostojnosti, bo v kratkem praznoval veliki jubilej. Da bo stoletnico obstoja dočakal v še bolj vedrem razpoloženju, so poskrbeli izbranci Dušana Kosića. V zadnjih tednih so nedotakljivi. Dobesedno. O zmagovitem nizu in še čem je med reprezentančnim premorom spregovoril športni direktor Branko Veršič.

To je čarobna moč nogometa. Tako nepredvidljiva, da se usoda osrednjih akterjev nevarno sprehaja med izgubo službe, posledico rezultatske krize, in trepljanjem po ramenih ali pa sprejemanjem čestitk zaradi izjemnih dosežkov. Tega, da imajo trenerji pogosto poleg postelje že pripravljen kovček, saj nikoli ne vejo, kaj bi jim lahko prinesel nogometni jutri, ni treba poudarjati. Takšna je narava trenerskega dela, kruta realnost, na katero so se morali navaditi. Dušan Kosić jo dobro pozna.

Čudežna serija Kosića

Sezone s Celjem ni odprl najbolje. Nizali so se skromni rezultati, zmag ni bilo od nikoder. Šlo je celo tako daleč, da v knežjem mestu Dušan Kosić je s Celjem, če se prišteje tudi pokal, zmagal petkrat zapored. Foto: Miloš Vujinović/Sportida niso zmogli premagati niti novinca Brava (2:2). Navijači so bili razočarani, spomin na zadnjo zmago v prvenstvu - zgodila se je 12. maja 2019 nad Triglavom - pa je postajal vedno bolj bled. Ko se je Kosićev stolček začel resno tresti, pa so Celjani zaigrali kot prerojeni.

Kot da si ne bi želeli ostati brez priljubljenega trenerja, so na igrišču pokazali učinkovite, srčne in borbene predstave, s katerimi so vstopili v zmagovito obdobje. Najprej so v gosteh mogočno padle Domžale (5:3), nato so v pokalu izločili Bled (3:1), v velikem štajerskem spopadu so pokvarili načrte Mariboru (2:1), na Gorenjskem bruhali ogenj proti Triglavu (6:0), pred začetkom reprezentančnega premora pa še z lahkoto nadigrali Rudar (3:0).

Mlada celjska ekipa, ki ji poveljuje nekdanji kapetan Olimpije in rekorder 1. SNL (njegov rekord po številu nastopov je popravil prav Sebastjan Gobec, dolgoletni kapetan celjskega kluba, zdaj pa tehnični direktor kluba), je postala slovenski nogometni hit. Na zadnjih štirih tekmah je povprečno na dvoboj dosegla kar štiri zadetke in se znašla na vrhu posebne lestvice, skupno pa se v Prvi ligi Telekom Slovenije zavihtela na tretje mesto, ki pelje v Evropo.

Milijonski znesek lahko zaslužijo le trije slovenski klubi

Rudija Požega Vancaša so nogometaši izbrali za najboljšega igralca 1. SNL v sezoni 2018/19. Foto: Vid Ponikvar Vse to so Celjani dosegli z ekipo, ki je v sezono 2019/20 vstopila močno oslabljena v primerjavi s tisto, s katero so končali prejšnjo. Izgubila je najboljšega igralca 1. SNL Rudija Požega Vancaša (Maribor), pa Hrvata Lovra Cveka (Slovaška) in kapetana Janeza Piška (Domžale), a vseeno zadržala kakovost.

"Lani smo uspešno poslovali in prodali Jucieja Lupeto in Jana Andrejašiča v Olimpijo, letos to nadgradili in prodali še enega igralca več, torej Rudija Požeg Vancaša, Lovra Cveka in Janeza Piška, ter iztržili mnogo več s finančnega stališča. Po opravljenem delu v tem prestopnem roku menim, da smo na pravi poti. Velik uspeh v prestopnem roku vidim tudi v tem, da je marsikdo hotel priti v Celje. V zadnjih dveh letih, odkar sem tu, je bil naval tokrat največji. Povpraševanja po prihodu v Celje je bilo tako med slovenskimi kot tudi tujimi igralci tokrat največ," je v obsežnem pogovoru za klubsko stran pojasnil športni direktor Celja Branko Veršič.

Priznal je, da je imel kot športni direktor željo, da bi mu uspel kakšen prestop, označen s sedemmestnim številom, kar bi pomenilo, da bi bil vreden vsaj milijon evrov, a tega ni dočakal. "Izkušnje so me naučile, da so to sanje. Pri nas lahko za takšen znesek prodajajo trije klubi. Maribor, Olimpija in Domžale. Tudi ti so včasih bolj, včasih manj uspešni. Zmagovalci prestopnega roka so s tremi prodajami za milijon evrov (Adam Gnezda Čerin, Shamar Nicholson in Benjamin Šešek) zame vsekakor Domžalčani. Vsi preostali pa se moramo zavedati, da je vse, kar je čez sto tisoč evrov, velik uspeh," poudarja prvi kadrovik celjskega kluba, ki bo kmalu praznoval 100. rojstni dan.

Verjame, da so vredni tudi več kot pol milijona evrov

Kot športni direktor si bo prizadeval, da ne bo prodajal igralcev pod ceno. "Nekaj takšnih ponudb, ki ne ustrezajo in niso dobre za klub, sem že prejel in jih tudi že zavrnil. Če bodo fantje delavni in se izognili poškodbam, verjamem, da lahko za njihovo kakovost prejmemo tudi zneske nad 500 tisoč evrov," vztraja pri tem, da bi Celjani v prihodnosti s prodajo igralcev lahko še bistveno bolj vplivali na zagotovitev potrebnih sredstev za mirno delovanje kluba.

Lestvica uspešnosti klubov 1. SNL na zadnjih štirih tekmah:

Klub Z R P Gol Točke 1. Celje 4 0 0 16:4 12 2. Aluminij 3 1 0 5:1 10 3. Maribor 3 0 1 10:4 9 4. Olimpija 2 1 1 6:3 7 5. Mura 2 1 1 6:4 7 6. Tabor 1 1 2 7:8 4 7. Bravo 1 1 2 1:5 4 8. Domžale 0 2 2 4:7 2 9. Rudar 0 1 3 2:10 1 10. Triglav 0 0 4 1:12 0

Ne Real Madrid, ampak mala Barcelona

Branko Veršič je rojeni Mariborčan, ki 25 let z družino živi na Ptuju, zadnjih 18 let dela v podjetju Ahac iz Šentjurja in že tretjo sezono zapored opravlja delo športnega direktorja NK Celje. Foto: NK Celje Veršič je ponosen, da se lahko Celjani v tem trenutku pohvalijo s tako najboljšim strelcem (Hrvat Dario Vizinger, ki so ga Celjani odkupili od Rijeke, je dosegel šest golov) kot tudi asistentom (Mitja Lotrič je zbral štiri podaje) tekmovanja, ponosen je tudi na vedno boljši obisk na stadionu Z'dežele.

"V prvih štirih tekmah smo bili brez zmage, zabeležili smo poraz in tri remije, po zadnjih tekmah pa smo res nekakšen mali hit prvenstva. Delujemo kot mala Barcelona (smeh, op. p.). Strokovni tim si želi, da bi bili Real, a se zavedamo, da ta ekipa ne zna igrati drugače kot Barcelona. Tudi trend svetovnega nogometa gre v smer Barcelone, Manchester Cityja, Ajaxa. Primerjave s takšnimi ekipami nam seveda ugajajo. Če pa pogledam trenutno stanje, delamo popolnoma enako kot v prejšnjih obdobjih, le s to razliko, da so fantje malo starejši in imajo več izkušenj. Postajajo zrelejši, njihov talent ni sporen, zavedati se moramo le, da delamo v kolektivnem športu," je prepričan, da je celjski nogometni klub na pravi poti.

Za dodatno zadovoljstvo je poskrbel prihod nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena, ki pomaga strokovnemu vodstvu, pa tudi vrnitev navijaške skupine Celjski grofje. Ta že komaj čaka nadaljevanje prvenstva, saj se že v 9. krogu Prve lige Telekom Slovenije ponuja atraktivno gostovanje v Stožicah.

Celjani po osmih krogih zasedajo visoko tretje mesto na lestvici. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Če bi Celjani v Ljubljani prekrižali načrte Olimpiji, bi poskočili vsaj na drugo mesto. Veršič vseeno umirja evforijo in sanjarjenje o lovorikah. "Celje ne more strmeti k temu, da bo državni prvak, ker je to nerealno. Dobro se zavedamo, da sta v Sloveniji dva kluba nad vsemi. Uspešne so tudi Domžale, čeprav lestvica morda tega ne kaže. Z našim proračunom v vrednosti 1,6 milijona evrov žal nismo sposobni konkurirati za naslov državnega prvaka z ekipami, ki imajo od štiri- do petmilijonske ali od osem- do devetmilijonske proračune. Toliko moramo biti realni, ne sme nas zanesti v nerealne zgodbe. Če bi bilo to preprosto, bi vsi imeli majhne proračune, delali z 19-letnimi fanti in bili državni prvaki," je prepričan, da bo novi prvak prihajal iz enega od dveh največjih slovenskih mestih, Ljubljane ali Maribora.

Vrhunci zadnje tekme Celja proti Rudarju (3:0):

Ker pa je nogomet nepredvidljiv, ne bi bilo nič presenetljivega, če bi se vrhu, na katerem je med reprezentančnim premorom senzacionalno še vedno nepremagani Aluminij, v kratkem znašlo tudi Celje. Ne nazadnje klub, ki ima v tej sezoni najučinkovitejši napad, še vedno čaka na vrnitev dveh zelo pomembnih igralcev. Trener Kosić, ki rad prisega na mlade igralce in je pred kratkim podaljšal pogodbo za tri leta, od Nina Pungarška in Amadeja Brecla pričakuje zelo veliko.