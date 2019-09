Soimenjak kontroverznega pevca oblekel dres Olimpije

Nogometaši Olimpije so v času reprezentančne akcije zelo aktivni. Odigrali so že dve tekmi. Najprej so v petek v gosteh premagali italijanskega prvoligaša Verono z 2:1, nato pa dan pozneje poveličali praznik v Brežicah, kjer tamkajšnji drugoligaš praznuje 100-letnico kluba. Remizirali so z 2:2, barve Olimpije pa je nosil tudi Hrvat na preizkušnji, soimenjak znanega, a tudi kontroverznega pevca Marka Perkovića Thompsona.

Izbranci Safeta Hadžića, ki so se na septembrski reprezentančni premor odpravili z drugega mesta na razpredelnici Prve lige Telekom Slovenije, so v petek odpotovali v Italijo. Pomerili so se z italijanskim prvoligaškim klubom Hellas Verona, ki ga trenira Hrvat Ivan Jurić, in zmagali z 2:1. Zmaga je še toliko bolj vredna, saj je nekdanji italijanski prvak, v serie A je bil najboljši leta 1985, nastopil v skoraj najmočnejši postavi.

Knežević debitiral za Olimpijo, Pazzini zapravil izenačenje

Giampaolo Pazzini je pred leti zatresel mrežo Slovenije, zdaj pa pri 35 letih nastopa za Verono. Foto: Sportida Vsi trije zadetki so padli v prvem polčasu, za Ljubljančane pa sta zadela v polno Stefan Savić in Erik Boakye. V odsotnosti reprezentanta Nejca Vidmarja je med vratnicama stal Matija Orbanić in se izkazal. Zaradi reprezentančnih obveznosti sta manjkala tudi Latvijec Vitalijs Maksimenko in mladi reprezentant Vitja Valenčič.

Hadžić se je proti Veroni odločil za postavo Orbanić, Jurčević, Šme, Bagnack, Boakye (od 46. Andrejašič), Tomić (od 46. Knežević), Putinčanin, Savić, Menalo (od 86. Kregar), Cekici in Vukušić (od 82. Kidrič). Tako je prvič za Olimpijo zaigral Hrvat Bojan Knežević, ki nosi zeleno-beli dres kot posojeni zvezni igralec zagrebškega Dinama. Pri gostiteljih je zaigral tudi italijanski veteran Giampaolo Pazzini, ki je leta 2011 zatresel mrežo Slovenije na kvalifikacijski tekmi za EP 2012 v Firencah. Izkušeni napadalec bi lahko v 84. minuti izenačil rezultat na 2:2, a je z bele točke zatresel prečko.

Vrnitev Lupete, nov Hrvat na preizkušnji

Jucie Lupeta v tej sezoni še čaka na prvi nastop v Prvi ligi Telekom Slovenije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Le dan pozneje se je Olimpija odpravila na vzhod Slovenije. V Brežicah je potekala slavnostna prireditev ob 100. rojstnem dnevu kluba, ki tesno sodeluje z Ljubljančani in nastopa v drugi ligi. Brežičani so zaradi slavnosti, ki se jo je udeležil tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović, ambasador dogodka pa je bil nekdanji reprezentant Dejan Kelhar, dvoboj 7. kroga druge lige proti Dobu prestavili na 30. november.

Na slovesnem dogodku so se pomerili s kombinirano postavo Olimpije, za katero je zaigral tudi hrvaški novinec na preizkušnji. Dres s številko 17 je nosil 28-letni Marko Perković, hrvaški branilec, soimenjak kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona. V Sloveniji je že igral, zelo dobro pozna prav Posavje, saj je v sezoni 2015/16 v prvi ligi pomagal Krškemu, sezono pred tem pa je branil barve Radomelj. Nazadnje je igral za Široki Brijeg, zdaj pa s prostimi papirji išče novega delodajalca.

Na slovesnosti v Brežicah je bil prisoten tudi predsednik Olimpije Milan Mandarić, ki sodeluje z brežiškim klubom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija je v Brežicah zaostajala že z 0:2, za gostitelje sta zadela Matija Soldo (sin nekdanjega hrvaškega reprezentanta Zvonimirja Solda) in Luka Duvnjak, ki igra za Brežice kot posojen nogometaš Olimpije, nato so zmaji znižali rezultat prek Tomislava Tomića, končnih 2:2 pa so postavili Brežičani po nesrečnem avtogolu.

Dvoboj je spremljal tudi predsednik Olimpije Milan Mandarić in zaploskal prvemu nastopu Jucieja Lupete po daljši odsotnosti zaradi poškodbe. Zaigral je tudi Črnogorec Ermin Alić, ki po prihodu iz kranjskega Triglava zaman trka na vrata prve enajsterice, tako da v prvi ligi še ni debitiral v dresu Olimpije.

Trikrat zapored v Stožicah, nato dve poslastici

V nedeljo bo v Stožicah gostovalo razigrano Celje, ki je v soboto praznovalo 100-letnico obstoja kluba. Foto: Vid Ponikvar Zmaji se pripravljajo na nedeljsko tekmo proti Celju, ki je v zadnjem času nepremagljivo in je nanizalo kar pet zmag. Dvoboj v Stožicah bo hud zalogaj za Hadžićevo četo, le štiri dni pozneje sledi v zgoščenem ritmu pokalna tekma osmine finala z Rudarjem, ki ima novega trenerja (Nikola Jaran je zamenjal Janeza Žilnika), tudi ta bo odigrana v Ljubljani, nato pa bo Olimpija 22. septembra gostila še Bravo. Prvič v zgodovini kluba bo Olimpija v mestnem derbiju, ki velja za točke, gostitelj Bravu.

Tako se obeta pester teden, v katerem bo Olimpija skušala izkoristiti prednost domačega igrišča. To bi ji pomenilo ogromno, saj bosta nato sledili dve sila zahtevni preizkušnji, gostovanje pri Domžalah (25. september), ki jih po novem vodi Andrej Razdrh, in težko pričakovani večni derbi z Mariborom (28. september, začetek ob 17. uri), ki se bo v Stožicah želel maščevati zmajem za zdaj še skoraj tradicionalne poraze v Ljudskem vrtu.

Navijači Olimpije bodo lahko v prihodnjem tednu videli kar tri zaporedne domače tekme svojih ljubljencev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida