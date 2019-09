Triglav pripeljal Srba z bogatim življenjepisom

Kranjčani se nahajajo v rezultatski krizi. V Prvi ligi Telekom Slovenije so izgubili zadnjih pet dvobojev in na lestvici padli na osmo mesto. Obdobje, v katerem se je začel tresti stolček trenerju Dejanu Dončiću, katerega je lahko v boljšo voljo spravilo le napredovanje med 16 najboljših v pokalu Slovenije, prinaša po koncu reprezentančnega premora nov velik izziv.

Pri Palermu igral tudi z Iličićem

V Palermu se je pred leti družil tudi s slovenskim reprezentantom Josipom Iličićem. Foto: Guliver/Getty Images V nedeljo, 15. septembra, bodo na Gorenjskem gostovale Domžale. To bo tekma, na kateri bo prvič na slovenskih tleh za nastop kandidiral tudi Milan Milanović, pri Triglavu pa bo zaradi številnih izključitev na zadnjem gostovanju pri Bravu manjkalo kar nekaj kaznovanih igralcev, a tudi tekma, na kateri bo prvič rumene vodil Andrej Razdrh.

Srbski branilec je v izdihljajih poletnega prestopnega roka okrepil gorenjskega prvoligaša. S Triglavom je sklenil enoletno pogodbo. ''Gre za mlado, a zelo kakovostno moštvo in skupaj se bomo potrudili, da poskrbimo za izpolnjene cilje in mirno sezono,'' si bo prizadeval, da Triglav obstane med elito.

To še zdaleč ni njegov prvi klub v tujini. Ko je bil mlad, se je iz beograjske Crvene zvezde odpravil k moskovskemu Lokomotivu, v Italiji pa se dokazoval pri Palermu, Ascoliju in Pisi, kjer je sodeloval tudi z Gennarom Gattusom. V Kranju že pozna nekatere soigralce, najbolj Gorana Brkića, ki bo v nadaljevanju sezone igral v dresu Triglava kot posojen nogometaš Olimpije.

Srbski branilec je v serie A odigral pet, v serie B pa 74 tekem. Dosegel je dva zadetka. Foto: Guliver/Getty Images

"Gorana poznam zares dobro, skupaj sva bila na evropskem prvenstvu do 17 let, veliko tekem sva igrala skupaj. Gre za odličnega človeka in nogometaša, zato sem presrečen, da prihaja v ekipo in bo pomagal mlademu moštvu. Poznam tudi Filipa Jankovića, ki je eden največjih srbskih talentov. Moštvo je mlado, a vidim izjemno željo po napredku in dobrih rezultatih," je v pogovoru za klubsko stran poudaril Milanović, s katerim želi Triglav dvigniti padajočo krivuljo rezultatov in poskrbeti za lepšo nogometno jesen.