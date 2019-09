Žilnik zapušča klop Knapov, prihaja Jaroš

"NK Rudar Velenje je končal sodelovanje s članskim trenerjem Janijem Žilnikom. V klubu se zavedamo, da je Žilnik člansko ekipo prevzel v izjemno zahtevnem času. V obdobju, ko je vodil ekipo, so ga spremljali prestopni roki, kjer je ostal brez najboljših igralcev prejšnje sezone, ni imel popolne obrambe in je ne nazadnje prevzel delo glavnega trenerja ob zelo turbulentnem stanju domačega okolja. Kljub vsemu pa ekipa ni dosegla želenega nivoja in po osmih krogih državnega prvenstva odhaja brez zmage," so zapisali na spletni strani kluba, ki v tej sezoni Prve lige Telekom Slovenije zaseda predzadnje mesto s štirimi remiji in štirimi porazi.

Žilnikovo mesto bo prevzel trenutni trener mladinske selekcije Rudarja Nikola Jaroš. "Miloš je svoje trenerske izkušnje v članskem nogometu med drugim pridobival tudi v prvi in drugi kitajski ligi, prvi malteški ligi ter deloval v prvi in drugi slovenski ligi. Verjamemo, da bo s svojo strokovnostjo in izkušnjami pripomogel, da se knapi vrnejo na višja mesta," še sporočajo Velenjčani in se Žilniku zahvaljujejo za opravljeno delo.

