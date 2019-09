Nova okrepitev Olimpije. Prišel Hrvat, ki je z 19 leti igral v ligi prvakov.

Po Luki Menalu in Endriju Cekiciju, ki sta se v Ljubljani odlično znašla, se iz zagrebškega Dinama v Olimpijo seli še en član hrvaškega prvaka Dinama iz Zagreba. Pogodbo do konca sezone je podpisal mladi 22-letni nekdanji mladi hrvaški reprezentant, vezist Bojan Knežević.

O prihodu vezista Dinama se je govorilo že nekaj časa, danes pa so ga pri Olimpiji dokončno potrdili. Bojan Knežević je bivši član vseh mladih reprezentančnih selekcij svetovnih podprvakov Hrvatov, pred nekaj leti pa je bil eden glavnih upov zagrebškega Dinama, ki je znan po produkciji odličnih nogometašev.

Danes 22-letni vezist, ki je bil član serijskega hrvaškega prvaka od 13. leta, je za Dinamo v prvi hrvaški ligi debitiral s 17 leti, dve leti pozneje pa v sezoni 2016/17 z vsega 19 leti odigral tri tekme v ligi prvakov. Na tekmah proti Juvetusu, Sevilli in Lyonu je bil v začetni enajsterici, če vas morda zanima.

Za Dinamo je v vseh tekmovanjih odigral 29 tekem in petkrat nastopil tudi v prejšnji sezoni, potem pa so ga hrvaški prvaki posodili mestnemu tekmecu Lokomotivi. Tam je do konca sezone odigral vsega tri tekme, v tej sezoni pa nastopil še na dveh tekmah, potem pa zginil z radarja tamkajšnjega trenerja.

Zdaj se kot posojen nogometaš Dinama za eno sezono seli v Ljubljano, kjer bo skušal obuditi svojo pred nekaj leti zelo obetavno nogometno pot.

V dvoboju z argentinskim zvezdnikom Juventusa Paulom Dybalo na tekmi lige prvakov leta 2016. Foto: Reuters

Odlični vtisi, ni se bilo težko odločiti

"Prvi vtisi so odlični. Z nekaterimi soigralci sem igral že prej v Dinamu, z ostalimi pa sem se hitro spoznal. Vsi člani ekipe so pokazali ambicije, da osvojimo naslov v državnem prvenstvu in pokalu. To so naši cilji, za katere se bomo skupaj borili," je ob podpisu pogodbe povedal novopečeni nogometaš Olimpije.

Pred prihodom v Olimpijo se je o njej pozanimal tudi pri Endriju Cekiciju in Luki Menalu, ki jima je iz Zagreba sledil v Ljubljano. "Govoril sem z obema in ju vprašal za mnenje, oba sta mi povedala same pozitivne stvari, tako da odločitev ni bila težka," je povedal o tem nogometaš, ki že nekaj časa trenira z Olimpijo, in nekaj besed namenil tudi trenerju Olimpije Safetu Hadžiću. "Kot igralcu mi je všeč, ko ekipa igra napadalno, ima veliko posest žoge in ko smo mi tisti, ki si ustvarjamo veliko priložnosti in dominiramo. Tako je bilo že pri Dinamu in upam, da bo tako tudi tukaj, saj mi to odgovarja," je laskal trenerju Olimpije, ki je na reprezentančni odmor odšla z drugega mesta na lestvici Prve lige Telekom Slovenije, v kateri so prvoligaši do zdaj odigrali osem tekem.

Ljubljančani bodo v naslednjem krogu v nedeljo, 15. septembra v Stožicah gostili vroče Celjane, ki so v prvenstvu po slabšem začetku sezone nanizali štiri zmage.