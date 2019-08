Brkić in Kadrić zapustila Olimpijo

Po Asmirju Suljiću je slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane ostal še brez Gorana Brkića. Ta se je kot posojen igralec do konca sezone pridružil tekmecu iz prve lige kranjskemu Triglavu, pri katerem so že potrdili prihod 28-letnega srbskega vezista. Zmaji so ostali tudi brez napadalca Harisa Kadrića. Posodili so ga velenjskemu Rudarju.