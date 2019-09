Nov dan, novo presenečenje: po Mariboru se poslavlja še Olimpija

V četrtfinale pokala Slovenije so se že uvrstili Celje, Radomlje, Nafta, Domžale, Mura, Aluminij in Koper, danes pa so se kot zadnji v četrtfinale prebili še nogometaši Rudarja, ki so kar nekoliko presenetljivo izločili branilca pokalnega naslova Olimpijo. Domžale so bile v sredo uspešne pri Brdih, Mura v Kranju, Koprčani pa so priredili prvovrstno presenečenje, saj so izločili državne prvake iz Maribora. Vodilna ekipa 2. SNL je na Bonifiki slavila s 3:2, dva gola pa je dosegel nekdanji član Maribora Dare Vršič. Aluminij je v Kidričevem izločil Tabor.

Na zadnji tekmi osmine finala sta se pomerila Oimpija in Rudar. Prvi polčas je minil brez zadetkov, v 79. minuti pa je s približno 20 metrov zadel Damjan Trifković in Velenjčane popeljal v vodstvo. V 86. minuti je Olimpija ostala še z igralcem manj, potem ko je drugi rumeni karton prejel Eric Boakye, le štiri minute kasneje pa je na igrišču znova zavrelo, drugi rumeni karton pa je prejel še Luka Menalo. Gledalci v Stožicah do konca tekme niso videli več zadetkov, v četrtfinale pa so se uvrstili nogometaši Rudarja.

Olimpija je nazadnje v osmini finala pokalnega tekmoanaj izpadla v sezoni 2011/12.

Olimpija : Rudar (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Maribor izpadel prvič po 24 letih

V sredo so bili odigrani štirje dvoboji osmine finala pokalnega tekmovanja. Povsem prvoligaški dvoboj je bil v Kidričevem, kjer je Aluminij, ki je prvi poraz v tej sezoni vknjižil zadnjo soboto v Ljudskem vrtu (1:2), gostil CherryBox24 Tabor Sežana. Edini zadetek na tekmi je v 57. minuti dosegel Matic Vrbanec in Aluminiju priboril uvrstitev med najboljših osem.

Dare Vršić je Mariboru zabil dva gola. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na delu je bil tudi državni prvak Maribor. Vijolice so gostovale na Obali, kjer jih je na Bonifiki pričakal ambiciozni drugoligaš Koper, pri katerem se dokazuje tudi nekdanji as vijolic Dare Vršič. Ravno Vršič je bil tisti, ki je v 9. minuti razveselili domače navijače in z natančnim strelom s prostega strela Koper popeljal v vodstvo z 1:0. Ob koncu prvega polčasa je za Maribor izenačil Andrej Kotnik. V 63. minuti je Koper znova povedel, ko je vratarja Maribora premagal še Žan Bešir. V 74. minuti je še drugič na tekmi iz prostega strela natančno zadel Vršič in domačo ekipo popeljal do vodstva s 3:1. Le sedem minut kasneje je Maribor zaostanek znižal na 2:3. Prosti strel je izvajal Kronaveter, Bešir pa je žogo preusmeril v lastno mrežo. Maribor je do konca tekme močno pritisnil na gol Kopra, a neuspešno.

Mura je bila uspešna na gostovanju pri Triglavu. Kranjčani so padli v rezultatsko krizo, skromne dosežke v prvenstvu pa jim ni uspelo nadomestiti niti z nastopi v pokalu. Mrežo Triglava je v 16. minuti Muro načel Amadej Maroša, le osem minut pozneje pa je premierni zadetek v črno-belem dresu dosegel Fejsal Mulić. V 37. minuti je semafor pokazal že 0:3, ko je še drugič na tekmi zadel Maroša in Muro popeljal v četrtfinale. V 90. minuti je edini zadetek na tekmi za Kranjčane dosegel Tilen Mlakar.

Kako so Domžale premagale Triglav?

Domžale so z novim trenerjem Andrejem Razdrhom, ki je v Kranju popeljal rumene do težko pričakovano prve zmage v tej sezoni, igrale v Vipolžah, kjer jih je pričakala drugoligaška zasedba Brd. Domžalčani so povedli v 42. minuti, ko je avtogol dosegel nogometaš Brd Denis Jazbar. V 56. minuti je vodstvo podvojil Slobodan Vuk. Za 3:0 pa je 66. minuti zadel Dejan Lazarević in s tem postavil končni rezultat.

Šestica Celja, drama v Radomljah

Luka Kerin je v Tolminu zadel dvakrat v polno. Foto: Peter Podobnik / Sportida Grofje iz Celja tudi po reprezentančni pavzi nadaljujejo odlično strelsko formo. Napolnili so tudi mrežo tretjeligaša Tolmina in ga odpravili s kar 6.0. Za Celjane, ki jih v nedeljo v prvenstvu čaka gostovanje pri Olimpiji, so zadeli Luka Kerin (dva zadetka), Žan Benedičič, Ivan Božić, Gašper Koritnik in Jakob Novak. To je bila že šesta zaporedna zmaga Celja v vseh tekmovanjih.

Bolj tesno je bilo v Radomljah. Gorico je v vodstvo v 22. minuti popeljal Bede Osuji, na 2:0 je povišal Lamin Colley, ob koncu prvega polčasa sta za izenačenje poskrbela Sacha Varga in Anže Pišek. V drugem polčasu ni bilo zadetkov, junak podaljška pa je bil Luka Cerar z golom v 104. minuti, ko je odločil zmagovalca.

Nafta je izkoristila prednost domačega igrišča v Lendavi in z 2:0 premagala Krško. Oba zadetka za Lendavčane je prispeval hrvaški napadalec Stjepan Oštrek.