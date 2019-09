Rudar nekaj ur pred obračunom z Olimpijo naznanil ime nove okrepitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri velenjskem Rudarju so danes naznanili podpis pogodbe z novim nogometašem. K trenutno zadnjeuvrščenemu slovenskemu prvoligašu prihaja nekdanji mladi reprezentant, branilec Leo Ejup.

Leo Ejup je bil od konca prejšnje sezone, v kateri je nastopal za Krško in z njim izpadel iz prve lige, brez kluba. Zdaj ga ima. Okrepil je Rudar, ki je še edini prvoligaš brez zmage in je po devetih odigranih prvenstvenih krogih s štirimi točkami na dnu lestvice.

Velenjčani seveda želijo čim prej pobegniti z dna, na tej poti pa jim bo poskušal pomagati tudi nekdanji slovenski mladi reprezentant s precej izkušnjami iz prve slovenske lige. Do zdaj je v njej v majicah Krke in Krškega zbral 98 nastopov in zabil šest golov. Bil je tudi član Olimpije, a v njenem dresu ni odigral niti ene tekme.

"Ko sem dobil klic Rudarja, nisem okleval niti minute. Rudar je klub, ki v Sloveniji nekaj pomeni. Vsi se zavedamo, da ne spada tja, kjer je na lestvici zdaj. Soigralci so me lepo sprejeli. Verjamem, da se bomo na prihajajočih tekmah veselili novih pozitivnih rezultatov," je ustaljene besede, ki jih poslušamo ob takšnih priložnostih, ponovil 25-letni nogometaš.

Rudar danes sicer čaka pokalna tekma proti Olimpiji, medtem ko bodo v nedeljo prvo prvenstveno zmago lovili v Velenju proti Domžalam.