Celjani napolnili tudi mrežo Tolmina, Radomlje po preobratu izločile Gorico

Nogometaši Celja so prvi četrtfinalisti pokala Slovenije. V obračunu s Tolminom so brez težav odpravili Tolmin s 6:0 (2:0). V Radomljah so se napredovanje veselili igralci Kalcerja, ki so po podaljšku s 3:2 strli Gorico. Na tekmi med Nafto in Krškim so zmagali prvi z 2:0 (1:0).