Brez golov v Domžalah, Andrej Razdrh debitiral s točko

Nogometaši Domžal in Mure so se v Prvi ligi Telekom Slovenije v zaostali tekmi 3. kroga razšli brez zmagovalca z 0:0. To je bila prva prvenstvena tekma po reprezentančnem premoru. Na tej tekmi je na domžalski klopi debitiral Andrej Razdrh.

Domžalčani so tekmo prišli kot zadnji na prvenstveni razpredelnici in posledično novim trenerjem. V premoru zaradi reprezentančnih tekem je 5. septembra trener Domžal postal nekdanji nogometaš rumenih Andrej Razdrh in nasledil Simona Rožmana, ki mu ni uspelo doseči zmage v novi sezoni. Iz ekipe sta odšla tudi člana mladinskih selekcij Adam Gnezda Čerin in Matevž Dajčar.

V prvem polčasu je bila igra zelo dinamična, z veliko priložnostmi na obeh straneh, posebej gosto so bile te razporejene v sredini tega dela igre. Medtem ko so bili gostje nevarni predvsem iz protinapadov, pa so domači ogrožali mrežo gostov po strelih s kotov.

Tilen Klemenčič je v 23. minuti po kotu z glavo podaljšal do Matije Podlogarja, žoga pa je poletela prek prečke. Le minuto pozneje je po protinapadu Luka Šušnjara le nekaj metrov po prodoru v kazenski prostor ostal sam, a je krepko zgrešil. Fejsad Mulič, ki je imel priložnost že 14. minuti, je 12 minut pozneje, nekaj bolj oviran kot Šušnjara malo prej, a s podobnega mesta, streljal, a je Ajdin Mulalić z nogo odbil žogo.

Andrej Razdrh je s točko debitiral na klopi Domžal.

Domžalčani so v drugi polčas krenili še bolj odločno in nizali jalove napade, največkrat prek Tončija Mujana, ki je bil nevaren že v prvem delu. V 58. minuti je Senijad Ibričič podal do matije Podlogarja, ki pa je tik pred vrati slabo sprejel žogo in jo je nato ujel Matko Obradović. Mura je v nadaljevanju nekoliko bolj strnila obrambne vrste, Domžalčanom pa streli od daleč niso uspevali.

Tako je do lepe priložnosti prva prišla Mura v 79. minuti, ko je Tomi Horvat podal rezervistu Amadeju Maruši, ki je s 15 metrov meril po diagonali, Tilen Klemenčič pa je z zadnjimi močmi spremenil smer žogi, ki je odletela tik mimo desne vratnice. Le tri minute pozneje so gostje znova nevarno zapretili in je Klemen Pucko poslal z leve strani žogo v kazenski prostor, šla je prek vratarja Ajdina Mulalića in se od vratnice odbila do Maroše, ki je z glavo streljal, s telesom pa je gol preprečil Sven Šoštarič Karič.

Slabi dve minuti pred koncem je Luka Bobičanec ostro streljal v sprintu, je bil vratar domačih uspešnejši in tekma se je končala brez zadetkov. Domžale so po štirih remijih in prav toliko porazih zadnje mesto prepustili Rudarju, Mura je četrta.

Že v nedeljo, 15. septembra, bosta oba tokratna tekmeca igrala v 9. krogu DP; Domžale bodo igrale v gosteh proti Triglavu, Mura pa bo gostila CB 24 Tabor Sežano.

Domžale : Mura 0:0

Športni park Domžale, sodniki: Borošak, Perger, Karmel.



Domžale: Mulalić, Čorluka, Klemenčič, Sikošek, Pišek, Šoštarič Karič, Ibričić, Mujan, Kajt (od 86. Svetlin), Podlogar (od 73. Jakupović), Lazarević (od 78. Vuk).

Mura: Obradović, Karamarko, Maruško, Kouter, Fucko, Kozar, Karničnik, Šušnjara, Bubnjar (od 53. Horvat), Bobičanec (od 89. Brkić), Mulić (od 71. Maroša).



Rumeni kartoni: Šoštarič Karič, Lazarević; Brkić.

Potek tekme v živo:

KONEC! Brez gola in brez zmagovalca v Domžalah. Domžalčanom torej niti nov trener Andrej Razdrh ni pomagal do zmage. Brez nje ostajajo tudi po osmih odigrani prvenstveni tekmi v tej sezoni:



89. minuta: še ena priložnost za goste, poizkusil je Luka Bobičanec, a tudi on ni zadel.



VIDEO: druga priložnost Amadeja Maroše:





83. minuta: no, zdaj pa so gostje celo zadeli okvir vrat. Z leve je predložek poslal Klemen Pučko in skorajda presenetil domžalskega vratarja. Potem je do žoge prišel Amadej Maroša, streljal z glavo, a je gotov gol preprečil Sven Karić.



VIDEO: priložnost Amadeja Maroše:



80. minuta: končno večja priložnost v Domžalah, do nje so prišli gostje. Po lepi podaji Luke Šušnjare je do strela prišel Amadej Maroša in za las zgrešil cilj.



75. minuta: še naprej dolgčas v Domžalah, še naprej rezultat 0:0.



68. minuta: prva polovica drugega polčasa je za nami, v Domžalah pa še kar čakamo na prvi gol.



55. minuta: tudi v prvih 10 minutah drugega polčasa, podobno kot v prvem, nismo videli zadetka in niti priložnosti.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V Domžalah se je začel drugi del igre. V prvem nismo videli golov. Bo v nadaljevanju kaj bolje?



POLČAS! Po nekaj priložnostih, ki so jih nanizali domači, in nekaj nevarnih akcijah, ki so bile delo gostov, se izid v Domžalah za zdaj ni spremenil. Kako bo v drugem polčasu?



45. minuta: zdaj je do strela z desne strani prišel Dejan Lazarević, a izsilil samo kot. Že sedmi kot za Domžale. Tudi po njem izid ostaja nespremenjen.



VIDEO: priložnost Fejsala Mulića:



25. minuta: še ena priložnost za Muro. Pred golom se je po izjemni globinski podaji znašel Fejsal Mulić, a se je z obrambo izkazal domžalski vratar Aldin Mulalić.



VIDEO: priložnost Luke Šušnjare:



24. minuta: no, zdaj pa so bili zelo nevarni gostje. Po veliki napaki Svena Karića, ki je podal žogo v noge Alena Kozarja, ta je stekel proti golu, podal levo do povsem osamljenega Luke Šušnjare, ki pa se s strelom ni ravno izkazal.



23. minuta: še ena priložnost za Domžale. Po kotu Senijada Ibrilića je z nekaj metrov z glavo poizkusil Matej Podlogar, a zgrešil gol. Meril je previsoko.



VIDEO: priložnost Mateja Podlogarja:



13. minuta: no, tole pa je bila velika priložnost za Domžale. Z desne je lep predložek pred gol Mure poslal Tilen Klemenčič. Pred golom je do strela povsem osamljen prišel Matej Podlogar, a se ni izkazal.



12. minuta: od daleč je streljal Senijad Ibričić in za malo zgrešil cilj.



10. minut: v prvih desetih minutah na štadionu v Domžalah nismo videli prav veliko dogajanja. Upamo, da bo v nadaljevanju kaj bolje.



Začetek tekme! V Domžale v zaostali tekmi 3. kroga prvenstvene sezone 2019/20 gostijo Muro. Ko bi morala biti ta tekma na sporedu, je bil trener Domžal še Simon Rožman, ki pa se je pred reprezentančnim premorom odločil za odstop, kmalu za tem pa so v Domžalah naznanili, da namesto njega na klop Domžal prihaja Andrej Razdrh, ki je v prvih osmih prvenstvenih krogih vodil Tabor Sežano.