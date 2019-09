Smejali so se mu, da je propadel, zdaj se on smeji njim #video

Hrvaški napadalec Ante Vukušić si je še kot najstnik z nepozabnim zadetkom proti Anderlechtu prislužil vzdevek Sinjski diamant. Bil je veliki up Hajduka, zelo mlad oblekel hrvaški reprezentančni dres, a tudi izkusil zahtevnost igranja pred temperamentnimi navijači iz Splita.

''Ko navijači vidijo, da se na igrišču ne trudiš, imaš pa visoko plačo, so besni. Takrat se ni prijetno sprehajati po mestu, saj te javno žalijo. Jaz takšne izkušnje sicer nisem imel. Vsi so me cenili, imeli radi,'' ga je vedno odlikovala želja po trdem delu in borbenosti, s katero je na igrišču pustil zadnji atom moči. Tako nastopa tudi v dresu Olimpije.

Vsem, ki so ga že odpisali, zaprl usta

V tej sezoni je najboljši strelec Olimpije v prvi ligi. Foto: Ana Kovač Ko se je pri 21 letih odpravil v tujino, so nastopile težave. Obdobje trpljenja, v katerih je izgubljal samozavest, saj ni bilo zadetkov, so je končalo, ko so zdravniki v Rusiji po pregledu z rentgenom odkrili, da je kar pet let igral brez enega pljučnega krila. Po operaciji in daljšem okrevanju je lahko občutil, kako je igrati nogomet s polnimi pljuči.

Takrat se je odločil, da bo svojo kariero ponovno gradil iz nič. Izbral je Slovenijo, se najprej dokazoval pri Krškemu, z njim izpadel iz prve lige, nato pa ga je trener Safet Hadžić povabil k Olimpiji.

''Vem, da me je veliko ljudi odpisalo in se mi smejalo, češ, kaj počnem, da sem odšel v klub, kot je Krško, da je propadel in ne bo nič več od njega. Ampak z vero in odrekanjem, trudom se vse poplača. Tako sem zdaj vsem zaprl usta,'' uživa, ko nosi dres Olimpije in igra napadalni nogomet, kot ga od igralcev zahteva trener Hadžić. Z njim je v šali sklenil zanimivo stavo, o kateri je več spregovoril v prispevku za Planet TV.

Danes je najboljši strelec Olimpije, počuti pa se, kot da igra za ljubljanski klub že pet let. ''Od prvega dne so me sprejeli vsi. Predsednik, trener, soigralci, fizioterapevt, zdravnik, vsi. Želim tu ostati in osvojiti naslov prvaka,'' ima velik cilj, da prvič v karieri okusi, kako je postati državni prvak.

V nedeljo proti vročim Celjanom

Če bo želela Olimpija vztrajati pri vrhu razpredelnice, si v nedeljo ne bo smela privoščiti slabega rezultata proti Celju. V Stožicah se obeta zelo zanimiv obračun 9. kroga Prve lige Telekom Slovenije, saj so nogometaši iz knežjega mesta nanizali v vseh tekmovanjih kar šest zmag in blestijo v napadu. Dvoboj v Stožicah se bo začel ob 16.15, glavni sodnik bo Andrej Žnidaršič.