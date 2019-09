Vroči Hrvat ni prepričal Matjaža Keka, zdaj kraljuje v Sloveniji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Celja so v izjemni formi. Na derbi 9. kroga Prve lige Telekom Slovenije prihajajo s popotnico šestih zaporednih zmag, najboljši strelec Dario Vizinger pa je v zadnjih štirih nastopih v 1. SNL zatresel mrežo kar šestkrat! ''Dariu ni uspelo čez noč. Bil je priden in vesten,'' poudarja njegov trener Dušan Kosić, ki bo poskušal danes v Stožicah prekrižati načrte zmajem.

Knežje mesto je lahko ponosno na svoj nogometni klub, eden izmed zgolj dveh, ki v obdobju samostojne Slovenije vedno tekmuje zgolj za prvoligaške točke. Celjani so v fantastični formi. Tekmece v prvi ligi in pokalu v zadnjih tednih premagujejo kot za stavo, na lestvici pa pridno pridobivajo mesta.

Dario Vizinger je v izjemni strelski formi. Na zadnjih štirih tekmah 1. SNL je dosegel šest zadetkov! Foto: Peter Podobnik/Sportida

Danes jih čaka veliki spopad v Stožicah, kjer bodo gostovali pri Olimpiji. Ljubljanska obramba bi lahko imela veliko dela z 21-letnim Hrvatom, ki je v zadnjih nastopih neustavljiv. Na zadnjih štirih prvoligaških tekmah je Dario Vizinger zabil kar šest zadetkov in se na lestvici najboljših strelcev povzpel na vrh.

Vesel je zadetkov, še bolj pa iger ekipe

Priznava, da mu ugaja igralni slog, ki ga pri Celju neguje trener Dušan Kosić, kapetan Mitja Lotrič, najboljši asistent tekmovanja, pa je navdušen nad njegovim napredkom. Blestel je že na koncu prejšnje sezone, ko se je iz Velenja preselil v Celje, v tej pa je strelsko tako eksplodiral, da prinaša ekipi ogromno zadovoljstva, hkrati pa tudi točk. ''To je moja druga sezona v Celju. Smo super ekipa. Vesel sem svojih zadetkov, a to niti ni toliko pomembno. Bolj pomembno je, da igramo dobro kot ekipa,'' rad poudari mladi napadalec, ki prihaja iz Varaždina, na nogometni poti pa se je ustavil tudi na Reki.

Strelci NK Celje v prvi ligi v tej sezoni: 6 – Dario Vizinger

4 – Mitja Lotrič

3 – Luka Kerin

2 – Gašper Koritnik

1 – Žan Benedičič, Ivan Božić, Jakob Novak, Dušan Stojinović

Veljal je za velikega upa Rijeke, a je v obdobju, ko je reškega prvoligaša do številnih lovorik popeljal Matjaž Kek, zaman trkal na vrata prve ekipe. Zbral je le dva nastopa, tekmovalno formo pa raje ohranjal kot sposojen igralec Rijeke v Sloveniji. Vse do tega poletja, ko je postal polnopravni član Celja, s katerim je sklenil pogodbo do leta 2022.

Matjaž Kek je mlademu Dariu Vizingerju omogočil dva nastopa za NK Rijeka. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Matjaž Kek je izjemno kakovostni trener. Zelo dobro se trenira pod njegovim vodstvom. Naučil me je veliko dobrega, ko je vodil Rijeko,'' je pohvalil slovenskega selektorja. Čeprav na Reki ni uresničil cilja, saj se ni ustalil v prvi ekipi, je pod vodstvom Keka, ki je v napadu verjel drugim kandidatom, tako napredoval, da mu je to pomagalo v nadaljnjem delu in se pokazalo v Sloveniji.

''Dariu ni uspelo čez noč, bil je priden, vesten, igralna pozicija, ki jo ima v NK Celje, pa je zelo zahtevna. Tudi način igre NK Celje za napadalca ni enostaven,'' poudarja njegov strateg Kosić. Bo danes s pomočjo vročega Međimurca nadaljeval zmagoviti niz in spravil v slabo voljo zeleno-bele? Dvoboj v Stožicah se bo začel ob 16.15.