Tabor namučil Muro, a ostal brez nagrade #video

Nogometaši Mure so v 9. krogu Prve lige Telekom Slovenije z 1:0 (0:0) premagali CherryBox24 Tabor Sežano. Nogometaši Mure so se po prvem prvenstvenem porazu v Kidričevem in zgolj eni osvojeni točki na zaostali tekmi z Domžalami vrnili v zmagovalne tirnice.

Mura : CB24 Tabor Sežana 1:0 (0:0)



Mestni stadion Fazanerija, sodniki: Matković, Kordež, Šumer.



Strelec: 1:0 Bobičanec (77.).



Mura: Obradović, Marin, Karničnik, Kozar, Kouter, Maruško, Horvat (od 73. Brkić), Šušnjara, Bobičanec, Mulić (od 35. Maroša), Pucko.



CB24 Tabor Sežana: Rener, Azinović, Salkić, Zebić, Ristić, Mihaljević (od 83. Požrl), Sever, Stevanović (od 18. Stančič), Sikimić, Bongongui (od 85. Horvat), Milošev.



Rumeni kartoni: Karničnik, Brkić; Mihaljević, Sikimić, Stančič, Zebić.

Rdeči karton: /.

Prvi polčas ni bil ravno najboljša reklama za nogomet. Malo priložnosti za zadetek, veliko napak na obeh straneh in igra predvsem na sredini igrišča ni zadovoljila gledalcev. Za odtenek nevarnejši so bili gostje s Primorske, ki so imeli na začetku tekme tri omembe vredne priložnosti, vendar je v dveh primerih dobro posredoval vratar Matko Obradovič, enkrat pa je strel Stefana Stevanovića zletel mimo vrat.

Domači so v prvem polčasu le dvakrat resneje zapretili; v 25. minuti je Luka Bobičanec poskusil z glavo, v 39. minuti pa so gostujoči branilci žogo v zadnjem trenutku izbili izpred vrat.

Zmagovalca odločil Bobičanec

Nadaljevanje je prineslo nekoliko bolj živahno predstavo. Lazar Milošev je za Sežano v 50. minuti z glavo meril malce previsoko, Luka Bobičanec je dobrih pet minut kasneje lepo streljal z glavo, a je zadel gostujočega branilca, Amadej Maroša in Nino Kouter v 72. minuti nista bila pri strelu, v 77. pa se je mreža končno zatresla.

Mura je izvedla hiter napad, do žoge je na 25 metrih prišel Luka Bobičanec, jo popeljal korak ali dva proti golu in sprožil. Žoga je najprej zadela enega od igralcev Tabora, spremenila smer in se nato tik pred vrati odbila od tal ter presenetila vratarja Ariana Renerja.

Zadetek Luke Bobičanca:

Gostje v zadnjih petnajstih minutah niso imeli priložnosti za izenačenje, domači pa bi lahko povišali prednost, toda nekateri posamezniki so bili nenatančni, drugi preveč sebični, tretjim pa je prečnik preprečil veselje.

Sobočani so se s četrto zmago pomaknili v zgornjo polovico Prve lige Telekom Slovenije, Sežančani pa so po petem porazu, drugem v nizu, ostali na sedmem mestu.

V naslednjem tednu imata obe moštvi dvojni razpored. Mura bo v sredo v osmini finala pokala Slovenije gostovala v Kranju, v nedeljo v PLTS pa bo gostila Celje. Tabor Sežana na drugi strani se bo dvakrat srečal z Aluminijem v Kidričevem; v sredo v pokalu ob 17. uri, v soboto v prvenstvu pa ob 18.00.

