Vijolice poskrbele, da ni več neporaženih v Sloveniji

Maribor : Aluminij 2:1 (0:0)



Ljudski vrt, gledalcev 4200, sodniki: Skomina (Koper), Praprotnik (Ljubljana), Vukan (Murska Sobota).

Strelci: 1:0 Hotić (52.), 1:1 Leko (54.), 2:1 Kronaveter (66.).



Maribor: Pirić, Viler, Cretu, Mitrović, Klinar, Peričić, Kronaveter (od 73. Kotnik), Hotić (od 80. Požeg Vancaš), Vrhovec (od 82. Pihler), Mešanović, Zahović.



Aluminij: Kovačić, Martinović, Kontek, Ploj, Jakšić, Krajnc (od 80. Klepač), Matjašič, Petrovič, Vrbanec (od 72. Horvat), Leko, Živković.



Rumeni kartoni: Peričić, Mitrović; Leko.

Rdeči karton: /.

Trener Aluminija Slobodan Grubor je izkusil grenkobo prvega poraza v tej sezoni. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Glede na to, da je v Ljudskem vrtu gostovala najbolj obrambno usmerjena ekipa lige, ki je v dosedanjih osmih tekmah prejela vsega tri zadetke, gledalci na začetku oziroma v prvem polčasu prav veliko priložnosti za zadetek niso videli. V prvih dvajsetih minutah ni bilo omembe vrednega strela ali poskusa.

Prvič je napeto postalo v 23. minuti, ko je Matic Vrbanec sprožil s prostega strelca, vendar je žoga zadela živi zid Maribora in končala v kotu. Kmalu za tem je proti vratom Aluminija streljal Dino Hotić, sledili pa sta še najlepši priložnosti prvega dela.

Za goste jo je zapravil Jure Matjašič, ki ni dobro zadel žoge po podaji Dejana Petroviča, tako da je ta poletela visoko čez gol, za domače pa Luka Zahović, ki je do strela prišel v vratarjevem prostoru, a iz težkega položaja meril malce previsoko.

Drugi polčas se je začel z natančnim strelom Dina Hotića in še lepšo obrambo Matije Kovačića, a česar mariborski strelec ni zadel v 47. minuti, je realiziral pet minut pozneje. Iz zelo podobnega položaja, torej z vrha kazenskega prosta s strani, je sprožil in matiral vratarja gostov.

Zadetek Dina Hotića za 1:0:

Navdušenje na tribunah Ljudskega vrta se še ni poleglo, ko so Kidričani že izenačili. Jure Matjašič je v kazenskem prostoru podal Nikoli Leku, ta pa je žogo natančno usmeril v "malo mrežico" mariborskih vrat.

Ekspresno izenačenje je šokiralo tako gledalce na tribunah kot igralce Maribora na zelenici. Gostje so bili v naslednjih desetih minutah več pri žogi in bolj nevarni - strel Dejana Petrovića je s skrajnimi napori zaustavil vratar Kenan Pirić, vendar se je zatresla njihova mreža.

Obramba Aluminija je bila za trenutek nezbrana, oziroma podaja Jasmina Mešanovića proti Roku Kronavetru je bila tako natančna, da napadalec Maribora prišel do žoge in jo preusmeril v gol za 2:1.

Do konca tekme so imeli gostje popolno terensko premoč in tri lepe priložnosti za izenačenje. Poskusa Anteja Živkovića in Mihaela Klepača sta za las zletela preko vrat, strel Jureta Matjašiča v 87. minuti pa je zaustavila vratnica.

Aluminij se bo v prihodnjem tednu dvakrat pomeril z ekipo Tabor Sežana, obe tekmi pa bo igral doma. V sredo ga najprej čaka osmina finala pokala Slovenije, v soboto pa 10. krog PLTS. Mariborčani bodo v pokalu gostovali v Kopru, v državnem prvenstvu pa v Kranju.

Kaj sta po dvoboju povedala trenerja? ''Zelo težko je zlomiti Aluminij. Lomili smo ga ves prvi polčas, nato zadeli, a prejeli gol v trenutkih, ko ga moštvo ne sme prejeti. Po vodstvu z 2:1 smo se povlekli preveč nazaj. Zelo sem zadovoljen zaradi zmage, ki smo jo težko oddelali proti tekmecu, ki je pred tem prejel le tri zadetke,'' je dejal Darko Milanič, ki je postal prvi trener z zmago nad Aluminijem v tej sezoni. "Bila je dobra tekma, gledalci so lahko uživali. Maribor je bil boljši za en gol, mi pa nismo imeli sreče. Najbolj realen rezultat bi bil 2:2, a to je nogomet. Igrali smo proti Mariboru, ki je upravičil vlogo favorita," je na drugi strani za Planet TV zaupal Slobodan Grubor in priznal, da bo odpotoval v Kidričevo razočaran.

Konec tekme! Maribor je uresničil cilj in premagal Aluminij z 2:1. To je bil prvi poraz Kidričanov v tej sezoni, ki za zdaj ostajajo na vrhu lestvice, a jih lahko Olimpija v nedeljo že pahne s prvega mesta.

87. minuta: kakšna sreča za Maribor! In na drugi strani smola za Aluminij. Jure Matjašič je bil zelo blizu izenačenja, a je njegov prefinjen strel, Kenan Pirić je bil že premagan, zatresel vratnico. Ostaja 2:1 za Maribor. Pred tem se je v 85. minuti ponudila priložnost še rezervistu Mihaelu Klepaču, ki je streljal z glavo mimo vrat.

Vratnica po strelu Jureta Matjašiča:

81. minuta: Velika priložnost gostov za izenačenje, Ante Živković se je po podaji Jureta Matjašiča, žoga se je odbila od Denisa Klinarja, znašel v dobrem položaju za zadetek, a je za malo zgrešil cilj.

Priložnost Anteja Živkovića:

80. minuta: Novi menjavi na obeh straneh. Dino Hotić zapušča zelenico, v igro pa je prišel Rudi Požeg Vancaš, pri gostih pa je Alena Krajnca zamenjal Mihael Klepač. To je prvi nastop 21-letnega Hrvata v slovenskem prvenstvu.

72. minuta: Prvi menjavi v obeh taborih. Namesto strelca Roka Kronavetra je vstopil v igro Andrej Kotnik, pri Aluminiju je namesto kapetana Matica Vrbanca vstopil Lucas Mario Horvat.

Goooool! 2:1! 67. minuta. Ponovno se je zatresla mreža Aluminija. Zatresel jo je Rok Kronaveter, ki je ušel obrambi Kidričanov in spretno z iztegnjeno nogo poslal žogo v mrežo vodilnega prvoligaša. Podajo je prispeval Jasmin Mešanović, izkušeni Mariborčan pa je postal prvi nogometaš v tej sezoni, ki je premagal Aluminij iz igre s strelom v kazenskem prostoru.

Zadetek Roka Kronavetra za 2:1:

61. minuta: Aluminij gre po zmago. Dejan Petrović je namučil vratarja Maribora Kenana Pirića, ki je le ukrotil strel. Ostaja 1:1.

Goooool! 1:1! 56. minuta. Neverjetno, gostje so le tri minute po zadetku Hotića izenačili na 1:1. Nikola Leko je izkoristil neodločnost v obrambi državnih prvakov in premagal Kenana Pirića. Podajo za zadetek Kidričanov je prispeval Jure Matjašič.

Zadetek Nikole Leka za 1:1:

Goooool! 1:0! 53. minuta. Mariborski navijači, v Ljudskem vrtu se je zbralo 4.200 gledalcev, je navdušenih. Dino Hotić je z mojstrskim zadetkom povedel vijolice v vodstvo. Vratar Aluminija je bil nemočen.

Zadetek Dina Hotića za 1:0:

47. minuta: Izreden strel Dina Hotića, še lepše posredovanje Matije Kovačića. Jasmin Mešanović je lepo zaposlil Hotića, ki se je odločil za strel z roba kazenskega prostora, a se je izkazal vratar Aluminija in s skrajnimi močmi preprečil vodstvo gostiteljev.

Izjemno posredovanje Kovačića po strelu Hotića:

Začetek drugega polčasa. Trenerja Maribora in Aluminija nista posegla po menjavah. Nemanja Mitrović si je prislužil rumeni karton po prekršku na sredini igrišča nad Nikolo Lekom.

Konec prvega polčasa. Ostaja 0:0, uvodnih 45 minut ni ponudilo večjega števila priložnosti. "Pričakovali smo tako tekmo, da bo Maribor napadal. Moramo jim pustiti še manj prostora. Smo prvi na lestvici, lahko osvojimo tudi vse tri točke," je po koncu prvega dela odločno za Planet TV dejal kapetan Aluminija Matic Vrbanec, zvezni igralec Maribora Dino Hotić pa je izpostavil, da morajo biti Mariborčani v nadaljevanju srečanja bolj zbrani in natančni v zaključku akcij.

45. minuta: Mariborčani pritiskajo na vrata gostov, a za zdaj ostaja mreža Matije Kovačića nedotaknjena. Dino Hotić se je odločil za strel z razdalje, a je žoga visoko švignila nad vrati.

33. minuta: rumeni karton so prejeli tudi gostje. Prislužil si ga je Hrvat Nikola Leko, pred tem se je izkazal vratar Aluminija, ko je z nogo ustavil podajo Mitje Vilerja po tleh.

30. minuta: najlepšo priložnost na tekmi je zapravil Luka Zahović. Napadalec Maribora je z neposredne bližine, a s težkega položaja, poslal žogo visoko nad prečko. Ostaja 0:0. Mariborčani so v zadnjih minutah boljši tekmec, v 25. minuti je proti mariborskim vratom streljal še Dino Hotić.

Priložnost Luke Zahovića:

22. minuta: najboljši slovenski sodnik Damir Skomina je pokazal prvi rumeni karton. Prejel ga je Špiro Peričič. ki je zaustavil prodirajočega Alena Krajnca. Ta je protestiral pri glavnem delivcu pravice, saj je bil mnenja, da bi si Dalmatinec zaradi tega, ker je bil zadnji v mariborski obrambi, zaslužil neposredno izključitev. Je Koprčan oškodoval goste iz Kidričevega? Kapetan Aluminija Matic Vrbanec je nevarno streljal s prostega strela, a je žoga po tem, ko so ji Mariborčani v živem zidu spremenili smer, zgrešila cilj.

Sporna odločitev Skomine ob prekršku Peričića:

15. minuta: v Ljudskem vrtu še vedno 0:0. Spremljamo zatišje pred viharjem?

5. minuta: v uvodnih petih minutah gledalci niso dočakali resnejše priložnosti. Mariborčani se soočajo z najbolj jekleno obrambo slovenskega prvenstva, ki je na osmih tekmah pokleknila le trikrat. Dvakrat po strelu izven kazenskega prostora, enkrat pa po kazenskem udarcu z bele točke.

Začetek tekme v Mariboru. Že v prvi minuti je obležal Špiro Peričić, ki je bil vprašljiv za tekmo. Prijel se je za ramo, stisnil zobe in nadaljeval s tekmo.

Edina sobotna tekma Prve lige Telekom Slovenije se bo začela ob 20.15. Dvoboj lahko v neposrednem prenosu spremljate na Planet TV.

Trener NK Maribor Darko Milanič je izbral začetno enajsterico. Rok Kronaveter in Špiro Peričić sta le nared za nastop. Na klopi so Handanović, Koblar, Pihler, Kotnik, Požeg Vancaš, Kramarič in Tavares.

Koga je izbral strateg Kidričanov Slobodan Grubor?

Nogometna sobota bo povsem v znamenju štajerskega spektakla. Ponavadi se o tem, kdo je favorit na srečanju v Ljudskem vrtu med Mariborom in Aluminijem, ni pretirano razpravljajo, saj je bil takšen status vijolic že samoumeven. V tej sezoni, ko Kidričani skrbijo za veliko senzacijo in z izjemno organizirano obrambo mešajo štrene vsem tekmecem v ligi, je nekoliko drugače. Aluminij prihaja k prvakom kot vodilni in še edini neporaženi prvoligaš. Na osmih tekmah je prejel zgolj tri zadetke, do živega mu niso mogli niti Olimpija (1:0), Celje (0:0) in Mura (2:0). Zdaj se bodo v sobotnem derbiju mudili na stadionu aktualnih prvakov.

Glavni sodnik bo Damir Skomina, Mariborčani pa imajo pred zelo pomembnim dvobojem kar nekaj zdravstvenih težav, tako da bi lahko Darko Milanič luknje v obrambi zakrpal kar z mladim Luko Koblarjem, ki je še v prejšnji sezoni nabiral izkušnje prav v Kidričevem. Nastopi Roka Kronavetra, Martina Milca, pa tudi Rudija Požega Vancaša so pod vprašajem, kar bi lahko bila voda na mlin gostom, ki želijo slovenski javnosti dokazati, da njihovo prvo mesto ni naključno. Mariborskemu napadu sporočajo, da bo naletel na velike težave.

''Recept za pozitiven izid se tudi tokrat skriva v obrambi, kjer bomo poskušali znova odigrati na nivoju, kot smo ga prikazovali pred premorom. Želimo nadaljevati niz neporaženosti, čeprav se zavedamo moči Maribora,'' sporoča mladi reprezentant Dejan Petrović. Na seznamu poškodovanih ostaja prvi vratar Luka Janžeković, bosta pa prvič za dvoboj kandidirala pozna poletna novinca Tilen Pečnik in Mihael Klepač.