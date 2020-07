Vse bolj diši po novi zvezdici Olimpije, ki tokrat navija za Maribor

Obeta se še kako zanimiv krog Prve lige Telekom Slovenije, v katerem bi se lahko ponovno smejalo vodilni Olimpiji. Zmaji bodo v nedeljo gostili Aluminij, največja tekmeca v boju za naslov, Maribor in Celje, pa se bosta neposredno udarila v Ljudskem vrtu. Če Kosićeva četa ne bi zmagala, zmaji pa bi upravičili vlogo favorita, bi lahko v Ljubljani že začeli hladiti šampanjec. Danes se bosta v uvodu 33. kroga pomerila Domžale in razbremenjeni Bravo.

Prvoligaška karavana se bo danes ustavila le v Domžalah. Če gostitelji nujno potrebujejo točke in še dodatno pobegniti devetouvrščenemu Triglavu, pa so v taboru Brava že dosegli svoj cilj in lahko nastopijo v Športnem parku povsem razbremenjeno. Mladi ljubljanski klub je v krstni prvoligaški sezoni uresničil cilj. Štiri kroge pred koncem ima 13 točk prednosti pred Triglavom, tako da si je tudi matematično zagotovil obstanek. To pa še ne pomeni, da v Domžale, kjer bo ob 20. uri delil pravico Damir Skomina, prihaja brez motiva.

Djuranović: Pritisk je manjši kot pred tedni

Bi lahko Dejan Grabić prekrižal načrte soimenjaku na klopi Domžal? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Če bi Bravo, poleg Celja najbolj vroča zasedba v koledarskem letu 2020, nadaljeval z osvajanjem točk, bi lahko do konca sezone napadal celo četrto mesto, kar bi bil več kot imeniten dosežek, prava senzacija v režiji trenerja Dejana Grabića, ki si za vodenje ekipe zasluži vse pohvale. Danes bo skušal prvič v tej sezoni pokvariti načrte soimenjaku Dejanu Djuranoviću.

''Pritisk je v tem trenutku občutno manjši, kot je bil pred nekaj tedni. V zadnjih petih srečanjih smo osvojili devet točk, pripravljamo si priložnosti, prihajamo do zaključnih strelov. Verjamem v vse fante, ki jih imam na razpolago, saj se zavedam, da je moštvo sposobno biti boljše, kot je kazal rezultat,'' sporoča trener rumene družine, ki zaradi kazni ne bo mogel računati na Damjana Vukliševića, na seznamu poškodovanih pa je Slobodan Vuk. Izkušeni napadalec je v petek v UKC Ljubljana uspešno prestal operacijo pete stopalnice, ki si jo je zlomil na zadnji domači tekmi s Taborom.

Gril se poslavlja od Brava

19-letni Domen Gril bo nadaljeval kariero pri nemškem bundesligašu. Foto: Vid Ponikvar Pri gostih bosta zaradi kartonov manjkala Besart Abdurahimi in Ovbokha Agboyi, med vratnicama pa se obeta slovesnost, saj bo še zadnjič pred odhodom v Nemčijo (Hoffenheim) branil nadarjeni čuvaj mreže Domen Gril. Športni direktor Brava Dejan Močnik je prepričan, da gre za največji prestop v tej sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije, temu primerno je tudi zadovoljstvo zaradi napolnjene klubske blagajne. V napadu Brava je v zadnjih krogih sicer najbolj nevaren Aljoša Matko, ki je v pokoronskem obdobju dosegel že šest zadetkov, tako da bodo morali biti Domžalčani pozorni tako nanj kot tudi na Roka Baturino.

O tem, kako Domžalčani spoštujejo Bravo, pričajo besede obrambnega stebra rumenih Branka Ilića: ''K nam prihaja zelo dobri Bravo. So v naletu, zato jim je potrebno tudi pripisati vlogo favorita.'' Po srečanju v Domžalah se bo Bravo pripravljal na nov mejnik v klubski zgodovini, saj bo v sredo, predvsem zaradi varnostnih razlogov, gostil Maribor na največjem slovenskem nogometnem objektu v Stožicah.

Zaključna žogica za Tabor, Triglav v težavah

Triglav je jeseni na domačem igrišču premagal Sežančane. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedelja bo zelo pestra, zlasti v večernih urah. Začelo se bo ob 18. uri v Kranju, kjer se bosta pomerila neposredna tekmeca v boju za obstanek Triglav in Tabor. Če bi gostje ugnali gorenjske orle, bi si že zagotovili obstanek, saj bi tekmecem ušli na devet točk, hkrati pa bi se lahko pohvalili še z boljšim razmerjem v medsebojnih tekmah (v tej sezoni so dvakrat premagali Triglav in proti njemu enkrat izgubili), tako da bi v Sežani že lahko proslavljali odmevni uspeh.

Kranjčani so se po nizu slabših rezultatov znašli v hudih težavah. Če hočejo do zadnjega upati v skok na osmo mesto, morajo nujno ugnati češnjice. V letu, ko gorenjski klub proslavlja 100-letnico in bodo na stadionu kmalu zaživeli žarometi, bi bil padec med drugoligaše velik udarec. V Kranju so izvolili novega predsednika. Bena Fekonjo, ki je postal direktor, je nasledil Jure Gortnar. Bo v nedeljo dočakal zlata vredno zmago nad Kraševci? Izbranci Vlada Šmita bodo morali zaigrati bistveno bolje v obrambi, kjer so v tej sezoni prejeli kar 77 zadetkov, več celo od že odpisanega velenjskega Rudarja.

Tabor prihaja v Kranj zelo samozavesten. Mauro Camoranesi se je v četrtek podpisal pod največjo zmago, odkar deluje na slovenskih tleh. S kar 4:1 je spodrezal krila favoriziranemu Mariboru, na tej tekmi pa se je dobro videlo, kaj pomeni Taboru ''povratnik'' Rodrigue Bongungoui, ki bo lahko do konca sezone pomagal soigralcem, nato pa se odpravil v Izrael. Tabor noče ponoviti jesenske prigode, ko je prav tako s 4:1 nadigral vijolice, nato pa na gostovanju v Kranju ostal praznih rok. Če bi bilo tokrat obratno in bi Sežančani zmagali, bi si že zagotovili najmanj osmo mesto. Že tri kroge pred koncem!

Maribor reši le še čudež, Celjani po zmago

Marcos Tavares bo postal šele šesti igralec v zgodovini 1. SNL, ki se je vpisal v klub 400. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ljudski vrt bo v nedeljo zvečer prizorišče velikega derbija 33. kroga, ki bi lahko v mnogočem vplival na razplet (tro)boja za naslov prvaka. Če bi zmaji upravičili vlogo favorita in v Stožicah odpravili Aluminij, bi jim v Mariboru najbolj odgovarjala zmaga večnega rivala proti Celjanom. Vijolice, ki jih po polomu v Sežani do prvega mesta lahko popelje le še čudež, so matematično še v igri za naslov. Če bi ostali brez zmage še proti rumeno-modrim iz knežjega mesta, ki imajo poleg vsega še boljše razmerje v medsebojnih tekmah v tej sezoni, pa bi lahko zasedba Sergeja Jakirovića tudi uradno pomahala mikavni možnosti za ubranitev naslova.

''Dokler je matematično mogoče, bo še ostalo upanje. Moramo ostati ponižni, skromni, saj ne odločamo sami. Predvsem pa je treba storiti vse, da izboljšamo vtis v nedeljo v Ljudskem vrtu proti Celju,'' je prva naloga hrvaškega strokovnjaka. Če bo vnovič poslal na igrišče kapetana Marcosa Tavaresa, bo ljubljenec navijačev in strelski rekorder prve lige vknjižil jubilejni 400. nastop v prvi slovenski ligi, kar na večni lestvici zadošča za šesto mesto. V ekipo se vrača Rok Kronaveter, kar bi lahko poživilo igro v napadu, ki je bila v Sežani ohromljena in bleda.

Vizinger in Lotrič neustavljiva

Kapetan Celja Mitja Lotrič je vedno bližje meji 20 doseženih zadetkov v tej sezoni. Foto: Vid Ponikvar Celjski klub, poleg Maribora edini, ki v prvi ligi nastopa neprekinjeno vse od začetka državne samostojnosti, ni bil še nikoli prvak. V tej sezoni, ko mu gre odlično zlasti v koledarskem letu 2020, je blizu velikega podviga, a mu Olimpija vseeno beži za štiri točke. Ker bodo do konca odigrani le še štirje krogi, bi morali Celjani, če želijo ostati v igri za lovoriko, vzeti polno mero Mariboru in se iz mesta ob Dravi vrniti bogatejši za tri točke.

Če bi jim to uspelo, bi za dodaten zaplet pri vrhu potrebovali še en spodrsljaj zeleno-belih, nato pa bi lahko v velikem finalu v zadnjem krogu na domačem stadionu proti Olimpiji odločali celo o naslovu! To je sanjski scenarij, ki bi ga podpisal vsak navijač Celja. V mestu, ki je že tradicionalno bolj naklonjeno rokometnim uspehom, raste evforija, zmaga nad prvakom Mariborom pa bi jo še bolj razvnela! Trenerju Dušanu Kosiću uspeva tisto, o čemer sanjajo mnogi trenerji. Z všečno in napadalno igro, ki ji dajejo ton mladi igralci, spravlja v obup tekmece, na seznamu strelcev pa blestita Dario Vizinger (21 zadetkov) in kapetan Mitja Lotrič (18). Ob takšni formi ju bo po koncu sezone težko zadržati v Celju, navdušujeta tudi z asistencami, kjer sta vodilni par v državi!

Vukušić ogroža sanjski mejnik 30 zadetkov

Pobožnemu Dalmatincu gre v zadnjih krogih vse kot po maslu. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Zadnja nedeljska tekma bo potekala v Stožicah. Začela se bo 15 minut po štajerskem derbiju, tako da bodo nogometaši Olimpije lahko vmes spremljali razplet obračuna najbližjih zasledovalcev, še edinih dveh, ki se lahko vmešata v boj za naslov.

Zmaji so po mogočnem nizu Anteja Vukušića, ki je na zadnjih dveh tekmah dosegel kar sedem zadetkov in s 26 goli prednjači na lestvici najboljših strelcev, hkrati pa napada absolutni rekord, saj bi lahko postal prvi strelec v zgodovini 1. SNL, ki bi v eni sezoni prebij mejnik 30 zadetkov, in stoodstotnega niza trenerja Dina Skenderja, ta je dobil vse štiri tekme, odkar vodi zeleno-bele, od naslova državnega prvaka, že tretjega v zadnjih petih letih, oddaljeni le še nekaj korakov. Pred Celjem imajo +4, pred Mariborom kar +7!

Skender: Vrniti se v realnost

Lahko Aluminij osreči štajerska soseda iz Maribora in Celja ter preseneti Olimpijo v Ljubljani? Foto: Miloš Vujinović/Sportida "Zelo hitro se moramo vrniti v realnost in se osredotočiti na tekmo, ki nas čaka v nedeljo. Malo je dni za odmor, tako da se danes že začne priprava na Aluminij. Vemo, da so organizirana ekipa, ki ima tudi nekaj odličnih posameznikov. Kot sem sam že večkrat omenil, ne bom nam lahko in pri tem je pomembno, da razmišljamo samo o sebi. Poskusili se bomo čim bolje odpočiti od tekme z Rudarjem in pripravljeni pričakati Aluminij," je v petek sporočil strateg iz Osijeka, ki bo skušal v trenerskem obračunu premagati rojaka Slobodana Gruborja. Ta je s Kidričani zasidran na četrtem mestu. Teoretično še lahko izboljša položaj in se polasti evropske vozovnice, a bi mu moralo iti na roko marsikaj. Moral bi tudi premagati zmaje. Na gostovanjih jim gre v zadnjem obdobju veliko bolje kot v Kidričevem, dobili so tri od štirih tekem v gosteh, kar je veliko opozorilo za Ljubljančane.

Podobno, kot v napadu Olimpije blesti Vukušić, je tudi pri Aluminiju strelsko uspešen Dalmatinec, Šibenčan Ante Živković. V Stožicah bodo na velikem preizkusu njegovi soigralci v obrambi, saj je Olimpija na zadnjih dveh tekmah Triglavu in Rudarju nasula kar ducat zadetkov! Če bi premagala še Kidričane, na igrišče se po odsluženi kazni vrača kapetan Tomislav Tomić, Celjani pa ne bi osvojili mariborske trdnjave, bi lahko navijači zmajev že počasi začeli hladiti šampanjec.

Ena zadnjih priložnosti Rudarja

Trener Rudarja Dominik Beršnjak je na zadnji tekmi v Ljubljani spremljal visok poraz varovancev (0:5). Foto: Grega Valančič / Sportida Sklepno dejanje 33. kroga bo v ponedeljek, ko se bosta v Velenju za točke pomerila Rudar in Mura. Knapi imajo eno izmed zadnjih priložnosti, da se izognejo veliki sramoti. Še vedno so brez zmage, že nekaj krogov so tudi uradno bodoči drugoligaši, a jim ne manjka dodatne motivacije. Želijo dokazati, da lahko tudi oni premagujejo tekmece, trener Dominik Beršnjak je poln hvale na račun delovne vneme in želje izbrancev, ko pa napoči čas za tekmo, gre Velenjčanom marsikaj narobe, najbolj bode v oči nezbranost v obrambi. Tokrat bodo skušali nogometaši najslabšega prvoligaša osvojiti paket treh točk, nekaj kar jim v tej sezoni sploh še ni šlo od rok, proti sproščeni in razbremenjeni Muri.

Črno-beli so z osvojitvijo pokalne lovorike, s tem pa tudi pridobljene vstopnice za nastop v kvalifikacijah za ligo Europa, več kot izpolnili cilj. V prvenstvu napadajo četrto mesto, z Velenjčani pa so imeli v tej sezoni že težave, ko so 4. marca, to je bila zadnja tekma pred daljšim prisilnim premorom zaradi izbruha koronavirusa, v Fazaneriji osvojili le točko (1:1). Trener Ante Šimundža skuša dopovedati igralcem, da do konca sezone dostojno in častno branijo barve Mure. Želi preprečiti, da bi igrali le zase in se dokazovali oglednikom drugih klubov. Zmaga v Velenju bi bila lepa popotnica za nov spektakel v Fazaneriji, ko se bo v četrtek v Prekmurju mudila vodilna Olimpija, prvi kandidat za naslov.

Devetouvrščeni klub Prve lige Telekom Slovenije se bo v dodatnih kvalifikacijah pomeril z Gorico.

Prva liga Telekom Slovenije, 33. krog: Sobota:

20.00 Domžale - Bravo Nedelja:

18.00 Triglav - Tabor

20.15 Maribor - Celje

20.30 Olimpija - Aluminij Ponedeljek:

20.00 Rudar - Mura

Lestvica: